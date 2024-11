Készen áll a bővülésre az egyik legnagyobb hazai ruhabolthálózat: új márkák jöhetnek Magyarországra

A válságok is folyamatosan befolyásolják a külföldi látogatószámot: a Covid az ázsiai vásárlókat „tartotta távol”, viszont az izraeli vásárlók száma kevésbé csökkent, hiszen a két ország hamar elfogadta egymás oltási igazolásait.

Az orosz–ukrán háború miatt is kevesebb látogató érkezett, de az izraeli konfliktus hatásait is érezzük.

Sokat vitatott, hogy hova éri meg inkább járni: Parndorfba vagy önökhoz. Öntsünk tiszta vizet a pohárba: mi erről a véleménye?

Mint mondja, sokat vitáznak ezzel kapcsolatban, mégpedig azért, mert e kérdésnek van egy érzelmi töltete is. Ha racionálisan nézzük a dolgot, aki luxusterméket és -márkát akar venni, annak kézenfekvő, hogy Parndorfba megy, hiszen ott nagyobb a kínálat ebből a kategóriából. Aki viszont prémium, vagy felső prémium kategóriás termékből akar vásárolni, mint például a Hugo Boss vagy a Karl Lagerfeld, az nálunk is megkapja ezeket, hasonló környezetben hasonló árukészletet talál. A nagyobb tételben vásárlók logikusan gondolkodnak, nézik, hogy mekkora a távolság, mennyi az osztrák és a magyar autópálya-matrica ára, hogyan alakul az euró-forint árfolyam, és ezek alapján dönt. Van tehát egy érzelmi, és egy racionális megközelítése annak, hogy melyik helyszínt választják a vásárlók.

Mekkora a bérbeadottságuk, valamint hány üzlet és márka van jelen?

A bérbeadottságunk jelenleg 96,4 százalék, technikailag közel állunk a „telt házhoz”, ez pedig a Premier Outlet Budapest történelmében egyedülálló. Ha az üzletek számát nézzük – a vendéglátó egységek nélkül –, 89 ruhaüzletünk van. Ez kissé változhat, hiszen néha szétbontunk, vagy összeolvasztunk üzleteket.

Mostanában az utóbbi jellemző, mert a nagyobb üzletek még nagyobbak akarnak lenni.

Jelenleg több mint 150 márkát tartunk számon.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Milyen bővítéseket és fejlesztéseket terveznek?

Ami a bővülést illeti, 2007-re a bevásárlóközpont elérte azt a méretét, ami most is rendelkezésre áll. 2018–2019 körül voltak nagyobb átalakítások, de ez a méretet nem érintette, inkább étterem-, köztér-, és buszmegálló-áthelyezésekről volt szó. Hivatalosan azt tudom mondani, hogy van egy jogerős építési engedélyünk egy újabb fázis felépítésére, ez nyilvános adat. Ez körülbelül 4000 négyzetméter bővülést jelenthet majd. A KSH jelenlegi adatai alapján kijelenthetjük, hogy a vásárlóerő most nem a legmagasabb, ezért a nagyobb külföldi márkák is valamelyest kivárnak, mi pedig az új területre nem már meglévő, hanem új márkákat hoznánk.

A nagy amerikai márkák eléggé távolról szemlélnek minket, így számukra e térség megítélését a háborús övezet közelsége is befolyásolja.

Ők ezért sokkal óvatosabbak, mint korábban, és igyekeznek kockázatmentes beruházásokat végrehajtani – nemcsak Magyarországon, hanem az egész európai kontinensen. Várjuk az új piacra lépéseket, tárgyalunk is több érdeklődővel, és amint elérkezik a megfelelő időpont, készen állunk a bővítésre.