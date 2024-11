Bejön a magyar hadiipari számítás, Trump rakétát csinált a Rheinmetallból

Közelebb kerültünk az ukrajnai háború végéhez Donald Trump elnökválasztási győzelmével, ezt árazza az ukrán dollárkötvények áremelkedése. Ellentmondásnak tűnhet, hogy ugyanakkor felpörögtek a német védelmi ipari részvények, és a szektor más európai vállalatai is túlteljesítik a kontinens nagyvállalatait összegző Stoxx 600 index emelkedését az amerikai választást követően.

A magyar hadiipar kulcsszereplőjévé vált német Rheinmetall részvényei szárnyalnak Donald Trump győzelmének hírére / Fotó: AFP

Valójában nincs ellentmondás: a piacok azt árazzák, hogy akár van háború, akár nincs, Trump vissza fog térni ahhoz az első elnöki ciklusa alatt határozottan hangoztatott követeléséhez, hogy az európai NATO-partnereknek meg kell fizetniük a védelem árát. Ez a védelmi kiadások jelentős növelését jelenti.

Ezen a téren Magyarország előbb és nagyobb lendülettel lépett előre az elmúlt években, mint más európai NATO-tagok, amelyek az ukrajnai háború 2022-es megindulásával ütésre tántorodtak át a pacifizmus mezejéről a militarizmuséba. Sodródva, nem határozottan és a pénztárcákat szélesre nyitva, ahogy azt a világ legnagyobb katonai potenciáljával rendelkező Egyesült Államokban szeretnék és ami Trump elnöklése alatt minden bizonnyal elvárássá változik Washingtonban.

Hasít a magyar hadiiparban is érdekelt Rheinmetall

Ha felduzzadnak a védelmi költségvetések, abból az amerikai és a dél-koreai mellett az európai hadiipari cégek is profitálhatnak. Már Trump nélkül is ez volt a várakozás, és az elmúlt években úgy felpörögtek a háborúk, felemésztve a rendelkezésre álló készleteket, hogy a hadiipar nem is győzte utolérni a növekvő keresletet. A légi és védelmi ipar globális bevétele ugyanakkor egy 2023-as jelentés szerint tavaly 856 milliárd dollárra emelkedett (a teljes magyar éves GDP négyszerese) a 2022-es 796 milliárdól, és 2027-re elérheti az 1077 milliárdot.

Ez egy felhívás Németországnak és Európának, hogy vállalják a felelősséget a védelmi kiadásokban

– mondta a Bloomberg TV-nek Oliver Dörre Trump győzelme kapcsán, a Hensoldt AG vezérigazgatója, aki szerint az európai országoknak most a GDP-jük 3-3,5 százalékának megfelelő éves védelmi kiadást kell felvállalniuk, nem is csak a NATO-ban irányadó 2 százaléknyit.