A szemünk láttára születik meg az 1000 milliárdos új magyar cégóriás: már ott van a tíz legnagyobb között

A cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll. A 4iG idei kilátásait javítja a több országra kiterjedő integráció előrehaladása, valamint a digitális kapcsolódás és a védelmi technológiák iránti növekvő kereslet.
Murányi Ernő
2025.08.29, 12:14
Frissítve: 2025.08.29, 13:20

Az elmúlt évek akvizícióinak és a szerves fejlődésének következtében a 4iG lett a tizedik legnagyobb magyar tulajdonú vállalat, és az új, N7 Defence Zrt. nevű cég megalapításával várhatóan a tíz legnagyobb magyar vállalat közé is bekerül – kezdte a cégcsoport péntek reggeli, második negyedéves eredménybemutató sajtótájékoztatóját Fekete Péter vezérigazgató.

LUS_9871 4ig
Növelte bevételeit az első fél évben a 4iG / Fotó: Kallus György 

Technológiai céggé válik a 4iG

Ezzel párhuzamosan a korábbi informatikai, illetve a jelenlegi távközlési főprofil után technológiai cégcsoporttá válik a 4iG.

Elérhető közelségbe került az évi 800 milliárd forintos árbevétel, néhány éven belül pedig az 1000 milliárd forint sem lesz elérhetetlen a csoport számára.

Kiemelte a vezérigazgató az űr- és védelmi ipari szegmens 1,37 milliárd eurós rendelési állományát is, amely önmagában is nagyjából 550 milliárd forintot jelent. Az üzletág logikája ugyanakkor eltér a távközlési divízióétól, hiszen utóbbi az ügyféligények napi kiszolgálásán alapul, míg az előbbi a nagy volumenű megrendelések teljesítését igényli.

Időközben a One márkanév alatt megvalósult a teljes telekommunikációs üzletág konszolidációja nemzetközi szinten is.

Jelenleg néhány kisebb, nemrég megszerzett cég integrációja zajlik még, például Canal+-é.

A cég amúgy kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el az első fél évben, a nettó veszteség is minimális maradt, a pénzkiáramlással nem járó tételek esetében pedig közel 11 milliárd forintos nyereséget termelt volna a cég. Kedvezően hatott a 4iG eredményeire a forint tárgyidőszaki erősödése.

A csoport stratégiai célja, hogy a nemzetközi partnerekkel kötött szövetségek révén is vezető pozíciót vívjon ki magának azokon a földrajzi területeken, ahol jelen van, például Albániában, Montenegróban.

Növekedési pályán a tőzsdei kapitalizáció

A 4iG cégcsoport tőkepiaci értékeltsége tovább nőtt a tárgyidőszak vége óta, s már 600 milliárd forint felett jár.

A második negyedévben tovább nőttek az eredmények éves bázison. A normalizált bevétel 11 százalékkal, közel 180 milliárd forintra, míg az EBITDA 15,3 százalékkal, 66 milliárd forintra emelkedett. Javult tehát 2,7 százalékponttal (36,8 százalékra) az EBITDA-marzs is, mégpedig úgy, hogy Magyarországon nem emelt árat a konszern a távközlési üzletágban.

Az űr- és védelmi iparban is a szinergiákat kihasználó integráció előtt áll a csoport, ezért itt is jelentős lesz a költségmegtakarítás és a növekedési potenciál a vezérigazgató szerint.

A távközlési üzletágban szépen növekedett a mobilforgalom. A vezetékes piacon pedig jelentős fejlesztésekre készül a vállalat. Annak ellenére, hogy két erős versenytárssal kell megküzdeni, állja a piaci küzdelmet a cég.

Az albán és a montenegrói piacon is erőteljes a fejlődés. Montenegróban egyértelműen a legjobb mobilhálózatot üzemelteti a One, itt a cél a vezetékes megjelenés.

A 4iG teljes adósságállománya 976 milliárd, a nettó pedig 900 milliárd forint, a nettó adósság / EBITDA hányadosa pedig 3,7-en áll, a vezérigazgató szerint a 4 alatti szám minősíthető egészségesnek. 

A vállalati érték már június végén elérte az 1448 milliárd forintot.

A menedzsment várakozásai

Az idei kilátások továbbra is pozitívak, amelyeket a több országra kiterjedő integráció előrehaladása, valamint a digitális kapcsolódás és a védelmi technológiák iránti növekvő kereslet támaszt alá.

Az árbevétel növekedése várhatóan meghaladja a 10 százalékot, amit elsősorban a távközlés (organikus és akvizíciós növekedés) és a közszféra IT-szolgáltatásai támogatnak.

Az EBITDA várhatóan növekedni fog a transzformációs program szinergiahatásainak, valamint az organikus és akvizíciós növekedésnek köszönhetően (Netfone, PR-Telecom, Canal+, űr- és védelmi szegmens).

 

 

 

 

 

