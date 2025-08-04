A szemünk láttára születik meg az 1000 milliárdos új magyar cégóriás: már ott van a tíz legnagyobb között

Az elmúlt évek akvizícióinak és a szerves fejlődésének következtében a 4iG lett a tizedik legnagyobb magyar tulajdonú vállalat, és az új, N7 Defence Zrt. nevű cég megalapításával várhatóan a tíz legnagyobb magyar vállalat közé is bekerül – kezdte a cégcsoport péntek reggeli, második negyedéves eredménybemutató sajtótájékoztatóját Fekete Péter vezérigazgató.

Növelte bevételeit az első fél évben a 4iG / Fotó: Kallus György

Technológiai céggé válik a 4iG

Ezzel párhuzamosan a korábbi informatikai, illetve a jelenlegi távközlési főprofil után technológiai cégcsoporttá válik a 4iG.

Elérhető közelségbe került az évi 800 milliárd forintos árbevétel, néhány éven belül pedig az 1000 milliárd forint sem lesz elérhetetlen a csoport számára.

Kiemelte a vezérigazgató az űr- és védelmi ipari szegmens 1,37 milliárd eurós rendelési állományát is, amely önmagában is nagyjából 550 milliárd forintot jelent. Az üzletág logikája ugyanakkor eltér a távközlési divízióétól, hiszen utóbbi az ügyféligények napi kiszolgálásán alapul, míg az előbbi a nagy volumenű megrendelések teljesítését igényli.

Időközben a One márkanév alatt megvalósult a teljes telekommunikációs üzletág konszolidációja nemzetközi szinten is.

Jelenleg néhány kisebb, nemrég megszerzett cég integrációja zajlik még, például Canal+-é.

A cég amúgy kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el az első fél évben, a nettó veszteség is minimális maradt, a pénzkiáramlással nem járó tételek esetében pedig közel 11 milliárd forintos nyereséget termelt volna a cég. Kedvezően hatott a 4iG eredményeire a forint tárgyidőszaki erősödése.

A csoport stratégiai célja, hogy a nemzetközi partnerekkel kötött szövetségek révén is vezető pozíciót vívjon ki magának azokon a földrajzi területeken, ahol jelen van, például Albániában, Montenegróban.

Növekedési pályán a tőzsdei kapitalizáció

A 4iG cégcsoport tőkepiaci értékeltsége tovább nőtt a tárgyidőszak vége óta, s már 600 milliárd forint felett jár.

A második negyedévben tovább nőttek az eredmények éves bázison. A normalizált bevétel 11 százalékkal, közel 180 milliárd forintra, míg az EBITDA 15,3 százalékkal, 66 milliárd forintra emelkedett. Javult tehát 2,7 százalékponttal (36,8 százalékra) az EBITDA-marzs is, mégpedig úgy, hogy Magyarországon nem emelt árat a konszern a távközlési üzletágban.