Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Burger King
gázszivárgás
bezárás
Székesfehérvár

Azonnal bezárták a Burger Kinget Magyarország kilencedik legnagyobb városában: hárman is kórházba kerültek

Péntek este vonultak ki a hatóságok a Next Stop Üzletközpont mellett található étteremhez. A Burger King székesfehérvári egységéből három fiatalt kórházba kellett vinni. A hatóságok gyors beavatkozása megelőzte a súlyosabb következményeket.
VG
2025.09.20, 15:53

Péntek este gázszivárgás miatt vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett található Burger King étteremhez. A hatóságok gyors reagálása megakadályozta, hogy az eset súlyosabb következményekkel járjon – írja a Feol.

Három fiatalt kórházba szállítottak a székesfehérvári Burger King gázszivárgása után
Három fiatalt kórházba szállítottak a székesfehérvári Burger King gázszivárgása után / Fotó: FEOL

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a helyszínről három fiatalt szállítottak kórházba enyhe mérgezés tüneteivel. Az OMSZ tájékoztatása alapján állapotuk nem volt életveszélyes, de orvosi ellátásra szorultak. Az előzetes információk szerint 

az étterem egyik sütője hibásodott meg, 

ez vezetett a gázszivárgáshoz. Az eset váratlanul következett be, előre nem lehetett számítani rá. A hatóságok a helyszínen azonnal megkezdték a biztonsági intézkedéseket, és a vendégeket kivezették az étteremből.

A gázszivárgás pontos körülményeit a tűzoltóság és a rendőrség vizsgálja. A gyorsétterem ideiglenesen bezárt, a működés folytatásáról csak a biztonsági ellenőrzések után dönthetnek.

Újra megpróbálná Magyarországon is megcsinálni szerencséjét a Wendy's

1999-ben a McDonald’s és a Burger King mögött nem pusztán az Egyesült Államok, hanem az egész világ harmadik legnagyobb gyorsétterem-hálózata volt a Wendy’s – a vállalat jelenleg franchise-partnereket keres ahhoz, hogy újra a magyarországi piacra léphessen. Bár működő éttermeinek száma alapján a vállalat nem fért fel a legnagyobb gyorsétteremláncok top 10-es listájára 2024-ben, de nem sokkal maradt le, miközben a bevétele 14,5 milliárd dollárt ért el.

Országszerte

Országszerte
962 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu