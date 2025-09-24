A Szegeden gyárat építő BYD kimondta: elsődleges fontosságú a magyar üzem mielőbbi megnyitása – és egy hatalmas meglepetés is készülőben lehet

A világelső új generációs autógyártónál rájöttek arra, hogy a még az idén elinduló szegedi és a jövőre startoló isztambuli elektromosautó-gyártásuk kiszolgálásához akkumulátorokra is szükség lesz, mégpedig olyan tömegben, hogy azokat vélhetően nem éri meg Kínából Európába szállítani az érvényben lévő uniós vámszabályozást figyelembe véve.

A BYD harmadik európai óriásgyárat is tervez, de nem döntötte még el, mi legyen a profilja / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezért Alfredo Altavilla, az autógyártó Európáért felelős különleges tanácsadója megpedzette, hogy a BYD-nek akkugyártást kell hoznia a kontinensre, s erre a projektre gyakorlatilag valamennyi ország pályázhat.

A BYD-t is sújtó uniós büntetővámok átírása új helyzetet teremthet

Más kérdés, hogy a BYD maga is akkumulátorgyártó nagyhatalomnak számít, a világpiaci részesedése az első héthavi összesítés szerint 17,8 százalékos, csak a Debrecenben építkező CATL előzi meg ebben a kategóriában a maga 37,5 százalékos piacrészével. A két európai óriásgyár belépése révén a BYD kínálata modellek és darabszám teintetében is dinamikus növekedésnek indul.

Stella Li ügyvezető alelnök a hónap elején azt mondta, hogy három éven belül valamennyi Európában értékesített elektromos járművet helyben akarják gyártani, elkerülve az uniós büntetővámokat, ami most esetükben 27 százalékos.

Igaz, a Kínával folytatott uniós kereskedelmi tárgyalások ezen változtathatnak, a vámok csak öt évre lettek kőbe vésve tavaly novemberben, de ezen belül is bármikor eltörölhetők, átalakíthatók.

Egy akkumulátorgyár felhúzása pedig minimum három évet visz el, ha az engedélyező hatóságok jól végzik a dolgukat, és a környezetszennyező hatások kezelését is figyelembe veszik.

Stella Li szerint első körben a tölthető, plug-in hibridek túlsúlya jellemzi majd az európai kínálatukat, ezek importján ugyanis csak 10 százalékos a vámteher.

Stella Li a Boszporusz partján, ahol a BYD másik európai gigagyára épül / Fotó: Anadolu via AFP

A kínai autógyártó eredetileg csak teljesen elektromos autókat hozott Európába, de a büntetővámok bevezetésével átállt a plug-in hibridekre, amelyek az elektromos átállás köztes termékeiként egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kontinensen. Igaz, a benzines hibridekkel nem vehetik fel egyelőre a versenyt, ilyenek pedig nem szerepelnek a BYD modellkínálatában.