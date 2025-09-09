Száguld a 4iG, küszöbön az ötödik hazai blue chip

A francia kormány bukása alig hagyott nyomot kedden az európai tőzsdéken, sőt a BÉT kicsengetése magasságában Milánó, Párizs és London is a pozitív tartományban járt, egyedül a német DAX került mintegy félszázalékos mínuszba. Idehaza folytatódott a 4iG száguldása.
A befektetők nyugodtak maradtak, mivel a jövő hétre várt amerikai kamatvágás miatt alapvetően emelkedő árfolyamokra számítottak.
Ez ugyan jelentős helyi probléma, ám Európa számára nem jelent közvetlen egzisztenciális kérdést. A pénzügyi világválság időszakához képest az euróövezet ma már jóval stabilabb
– írta Timothy Graf, a State Street stratégája.
A piacok figyelmét az amerikai monetáris politika mellett az Egyesült Államok gazdaságának potenciális lassulásával összefüggő aggodalmak, az ukrajnai háború, valamint a német gazdaság fellendülésébe vetett remények kötik még le.
A pesti börzén megint csak a 4iG száguldása volt a legnagyobb szenzáció.
A technológiai részvény árfolyama 9,2 százalékkal, 2500 forintig hajrázott. Ezzel a vállalat tőkepiaci kapitalizációja megközelítette a 750 milliárd forintot, azaz már kevesebb mint 200 milliárddal marad el a Magyar Telekom 938 milliárdjától. Lassan megszületik az ötödik magyar blue chip.
A BUX egyébként 0,3 százalékkal, 102 653 pontra gyengült. Az azonnali részvénypiac forgalma meghaladta a 15,1 milliárd forintot.
A blue chipek közül
A Richter kurzusa 0,2 százalékkal, 10 400 forintra, a Molé pedig 0,4 százalékkal, 2890 forintra nőtt.
A kisebb kapitalizációjú részvények mezőnyéből kitűnt az Épduferr, amely közel 15 százalékkal, 21 forintra drágult, de a Rába 3,5 százalékos, illetve a DM-Ker 7,2 százalékos ralija is figyelemre méltó. Az előbbi 1900, az utóbbi 40,2 forinton hagyta el a parkettet.
A hazai fizetőeszköz kismértékben izmosodott az euróval szemben. A közösségi deviza egysége délután 5 körül 393,2 forint környékén ingadozott.
