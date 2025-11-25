Egyre nő a decemberi amerikai kamatcsökkentés valószínűsége; újra klasszikus bikaüzemmódba váltott a részvénypiac

Emelkedett a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedelemben, egyre nő ugyanis annak valószínűsége, hogy az amerikai jegybank decemberben csökkenti irányadó kamatait. A tech szektorban folytatódott a rali, a befektetők ismét azon az állásponton vannak, hogy az erősen túlértékelt ágazat a jövőben igazolja a most belé fektetett bizalmat.

Ismét klasszikus bikaüzemmódba kapcsolt a részvénypiac / Fotó: AFP

Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni részvényindex (amely a japán tőzsdéket nem tartalmazza) 1 százalékkal emelkedett; a mutatót főként a technológiai részvények húzták fel, részben ledolgozva az előző heti 4 százalékos esést.

Az index így is 3,8 százalék havi csökkenés felé tart, ami március óta az első havi visszaesése lenne.

A japán Nikkei kedden a korai kereskedésben 0,8 százalékkal állt magasabban; hétfőn ünnepnap miatt szünetelt a kereskedés.

Az index múlt héten 3,5 százalékkal esett az általános, globális kockázatkerülési hozzáállás miatt.

Klasszikus bikaüzemmódban a részvénypiac

Jó látni a széles körű, több eszközosztályt érintő zöld színeket a monitorokon ma reggel, ahogy a volatilitás egy fokkal enyhül és újra előtérbe kerültek a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások

– idézi a Reuters Charlie Aitkent, a Regal Partners befektetési igazgatóját.

„Ez klasszikus bikapiaci viselkedés. Egy rövid, éles visszahúzódás a vezető részvényekben és szektorokban, a túlságosan eladósodott befektetők kiszorítása az alján, majd indul a felpattanás, amelyet leginkább a növekedési részvények és a ciklikus papírok vezetnek” – írta a közgazdász.

Egyre nő egy decemberi amerikai kamatcsökkentés valószínűsége

Az amerikai kamatcsökkentés esélye nőtt, miután Christopher Waller Fed-kormányzó azt mondta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az amerikai munkaerőpiac továbbra is elég gyenge ahhoz, hogy indokoljon egy újabb negyed százalékpontos kamatvágást. A piacok jelenleg 80 százalék esélyt áraznak egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre a decemberi ülésen – a CME FedWatch Tool adatai szerint, ami jelentős ugrás az egy héttel korábbi 42 százalékhoz képest. Az amerikai jegybank december 9-én és 10-én ülésezik. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed-elnöke a Wall Street Journalnak nyilatkozva közölte, hogy támogatja a kamatcsökkentést a jövő havi ülésen, mivel romlást lát a munkaerőpiacon.

Az ázsiai kereskedésben a tízéves amerikai államkötvény hozama 4,0344 százalékon stagnált.

A kétéves kötvényhozam, amely a kamatemelési várakozásokkal együtt mozog, szintén stabil maradt 3,4872 százalékon, miután az előző kereskedési nap folyamán 2,5 bázisponttal esett.

A hirtelen megugró kamatvágási várakozások enyhén lefelé nyomták a dollárt.

Az euró 1,1522 dollárt ért,

az Egyesült Államok főbb kereskedelmi partnereinek devizáiból képzett kosárral szemben képzett dollárindex 100,2-n állt a korai kereskedésben.

A dollár enyhe gyengülése ellenére a japán jen továbbra is törékeny maradt, 156,95-ön állt a zöldhasúhoz képest, nem messze a tíz hónapos mélyponttól (157,90), amelyet múlt héten ért el.

Újabb feszültség Tokió és Peking között

Geopolitikai fronton továbbra is fókuszban marad a Tokió és Peking közötti vita, amelyet Takaicsi Szanae japán miniszterelnök egy november eleji kijelentése váltott ki: szerinte

egy kínai támadás Tajvan ellen japán katonai válaszlépést is kiválthat.

Takaicsi kedden beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, miután Trump hétfőn tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A japán miniszterelnök szerint Trump tájékoztatta őt az amerikai–kínai kapcsolatok jelenlegi helyzetéről. Trump hétfőn azt is elmondta, hogy áprilisban Pekingbe utazik a kínai kormány meghívására. A tervezett találkozót sokan úgy értelmezték, mint a diplomáciai és politikai kapcsolatok javulásának újabb jelét a kereskedelmi háború lezárása után.