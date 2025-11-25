Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.46 -0.13% GBP/HUF434.59 -0.09% CHF/HUF409.5 -0.25% PLN/HUF90.24 -0.03% RON/HUF75.11 -0.04% CZK/HUF15.81 -0.04% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.46 -0.13% GBP/HUF434.59 -0.09% CHF/HUF409.5 -0.25% PLN/HUF90.24 -0.03% RON/HUF75.11 -0.04% CZK/HUF15.81 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,094.87 +0.36% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,970 +0.2% OTP33,250 +0.54% RICHTER9,685 +1.03% OPUS485 -1.24% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,368.19 -0.23% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,311.48 +0.37% BUX108,094.87 +0.36% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,970 +0.2% OTP33,250 +0.54% RICHTER9,685 +1.03% OPUS485 -1.24% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,368.19 -0.23% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,311.48 +0.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
arany
kötvénypiac
amerikai kamatcsökkentés
Trump
dollár
Fed
devizapiac
olaj
részvénypiac

Egyre nő a decemberi amerikai kamatcsökkentés valószínűsége; újra klasszikus bikaüzemmódba váltott a részvénypiac

Ahogy nő a Fed decemberi kamatcsökkentésének valószínűsége, úgy fordulnak a befektetők ismét a kockázatosabb eszközök felé – az olcsóbb pénzre számítva. A részvénypiac klasszikus bikaüzemmódba váltott át, az eladósodott befektetőket kiárazták a piacról, a nagyok viszont rendületlenül vásárolják tovább az MI-láz által fűtött technológiai papírokat.
D. GY.
2025.11.25., 07:30

Emelkedett a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedelemben, egyre nő ugyanis annak valószínűsége, hogy az amerikai jegybank decemberben csökkenti irányadó kamatait. A tech szektorban folytatódott a rali, a befektetők ismét azon az állásponton vannak, hogy az erősen túlértékelt ágazat a jövőben igazolja a most belé fektetett bizalmat.

részvénypiac bika bikapiac
Ismét klasszikus bikaüzemmódba kapcsolt a részvénypiac / Fotó: AFP
  • Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni részvényindex (amely a japán tőzsdéket nem tartalmazza) 1 százalékkal emelkedett; a mutatót főként a technológiai részvények húzták fel, részben ledolgozva az előző heti 4 százalékos esést. 
  • Az index így is 3,8 százalék havi csökkenés felé tart, ami március óta az első havi visszaesése lenne. 
  • A japán Nikkei kedden a korai kereskedésben 0,8 százalékkal állt magasabban; hétfőn ünnepnap miatt szünetelt a kereskedés. 
  • Az index múlt héten 3,5 százalékkal esett az általános, globális kockázatkerülési hozzáállás miatt. 

Klasszikus bikaüzemmódban a részvénypiac

Jó látni a széles körű, több eszközosztályt érintő zöld színeket a monitorokon ma reggel, ahogy a volatilitás egy fokkal enyhül és újra előtérbe kerültek a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások

idézi a Reuters Charlie Aitkent, a Regal Partners befektetési igazgatóját.

„Ez klasszikus bikapiaci viselkedés. Egy rövid, éles visszahúzódás a vezető részvényekben és szektorokban, a túlságosan eladósodott befektetők kiszorítása az alján, majd indul a felpattanás, amelyet leginkább a növekedési részvények és a ciklikus papírok vezetnek” – írta a közgazdász.

Egyre nő egy decemberi amerikai kamatcsökkentés valószínűsége

Az amerikai kamatcsökkentés esélye nőtt, miután Christopher Waller Fed-kormányzó azt mondta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az amerikai munkaerőpiac továbbra is elég gyenge ahhoz, hogy indokoljon egy újabb negyed százalékpontos kamatvágást. A piacok jelenleg 80 százalék esélyt áraznak egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre a decemberi ülésen – a CME FedWatch Tool adatai szerint, ami jelentős ugrás az egy héttel korábbi 42 százalékhoz képest. Az amerikai jegybank december 9-én és 10-én ülésezik. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed-elnöke a Wall Street Journalnak nyilatkozva közölte, hogy támogatja a kamatcsökkentést a jövő havi ülésen, mivel romlást lát a munkaerőpiacon.

  • Az ázsiai kereskedésben a tízéves amerikai államkötvény hozama 4,0344 százalékon stagnált. 
  • A kétéves kötvényhozam, amely a kamatemelési várakozásokkal együtt mozog, szintén stabil maradt 3,4872 százalékon, miután az előző kereskedési nap folyamán 2,5 bázisponttal esett. 
  • A hirtelen megugró kamatvágási várakozások enyhén lefelé nyomták a dollárt. 
  • Az euró 1,1522 dollárt ért, 
  • az Egyesült Államok főbb kereskedelmi partnereinek devizáiból képzett kosárral szemben képzett dollárindex 100,2-n állt a korai kereskedésben. 
  • A dollár enyhe gyengülése ellenére a japán jen továbbra is törékeny maradt, 156,95-ön állt a zöldhasúhoz képest, nem messze a tíz hónapos mélyponttól (157,90), amelyet múlt héten ért el.

Újabb feszültség Tokió és Peking között

Geopolitikai fronton továbbra is fókuszban marad a Tokió és Peking közötti vita, amelyet Takaicsi Szanae japán miniszterelnök egy november eleji kijelentése váltott ki: szerinte 

egy kínai támadás Tajvan ellen japán katonai válaszlépést is kiválthat. 

Takaicsi kedden beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, miután Trump hétfőn tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A japán miniszterelnök szerint Trump tájékoztatta őt az amerikai–kínai kapcsolatok jelenlegi helyzetéről. Trump hétfőn azt is elmondta, hogy áprilisban Pekingbe utazik a kínai kormány meghívására. A tervezett találkozót sokan úgy értelmezték, mint a diplomáciai és politikai kapcsolatok javulásának újabb jelét a kereskedelmi háború lezárása után.

Szárnyalt a Wall Street, parádézott a Nasdaq

  • A Wall Streeten a Dow Jones index 0,44 százalékkal, 
  • az S&P 500 1,55 százalékkal emelkedett, 
  • a Nasdaq Composite 2,69 százalékkal ugrott meg a technológiai részvények drágulása által hajtva. 

A Nasdaq ezzel május 12. óta a legnagyobb napi százalékos emelkedését érte el, és a legjobb kétnapos teljesítményét hozta 2024 novembere óta.

Az amerikai részvény- és kötvénypiacok csütörtökön zárva lesznek a hálaadás napi ünnepek miatt, és pénteken is csak fél napig tart a kereskedés. 

  • Az árupiacokon a határidős Brent jegyzései 0,2 százalékkal 63,16 dollárra csökkentek hordónként, a nyugati féltekén irányadó amerikai WTI jegyzése ugyancsak 0,2 százalékkal 58,70 dollárra esett. 
  • Az azonnali piacon az arany árfolyama unciánként 0,2 százalékkal 4 130 dollárra csúszott vissza.
Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
822 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
BYD Co

A BYD végleg legyűrte a Teslát, a Volkswagen uralma megingathatatlan az európai autópiacon

Egyre markánsabb a kínai márkák előrenyomulása.
2 perc
fagyhatár

Kiderül, hogy hittek-e a magyarok a figyelmeztetésnek, vagy nem tudjuk elkerülni a legrosszabbat

A vízügyi szakemberek minden évben jó előre szólnak, hogy ideje elzárni a kerti csapokat, leereszteni a nyaralókban a vizet, szigetelni a kinti vízórákat.
1 perc
Románia

Ennyi volt: kivonul Romániából az amerikai multi, tömegével rúgják ki a dolgozókat – most fájhat csak igazán, ami Magyarországon történik

Bezárja romániai technológiai központját az Estée Lauder

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu