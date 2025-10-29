Deviza
főváros
Sziget
Gerendai Károly

Gerendai Károly közölte a tényeket: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell szavazni

Ismét a Fővárosi Közgyűlés elé került Sziget Fesztivál jövőre. Gerendai Károly szerint már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást.
Sz. E.
2025.10.29., 14:01
Fotó: MTI

„Szeretnék nagyon helyre tenni valamit, mert úgy látom, hogy ez többször is előjött, és ebben még mindig van egy tévedés: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell, hogy szavazzanak, mert nem lesz” – jelentette ki Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a Fővárosi Közgyűlés előtt szerdán.

Gerendai Károly
Gerendai Károly közölte a tényeket / Fotó: Mónus Márton / MTI

Emlékeztetett, hogy a Sziget mögött álló cég korábban már bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a fesztivál működtetését. Innentől azt érdemes mérlegelnie fővárosnak, hogy lehet a korábbi amerikai tulajtól kiperelni a 210 millió körüli területfoglalásról szóló összeget, de ez az önkormányzat dolga. Azt is mondta, hogy a fesztivál ettől még nem lesz, így az adóbevételek, a helyi vállalkozások bevételei mindenképp kiesnek. Hangsúlyozta, most a közgyűlésnek azt kell mérlegelnie, hogy lesz-e bármilyen bevételi forrása majd a Hajógyári-sziget területéről. 

Ha most segítőleg meg is szavazzák azt, hogy esélyt annak arra, hogy legyen Sziget, akkor sem mindegy, hogy ez mennyi idő alatt tud majd megtörténni 

– fogalmazott. Kiemelte, hogy már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást, így minden további nap számít.

„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül” – fogalmazott.

„Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább. 

Nagyon sajnálom, ha kampánytémaként elvérzik itt most ez a lehetőség, de én mégis arra kérném önöket, hogy most mutassák meg azt, hogy ebben legalább egyet tudnak érteni” – zárta felszólalását Gerendai Károly.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz a jelenlegi üzemeltető bérleti szerződésének felmondásáról. Gerendai Károly és Kádár Tamás, a Sziget vezérigazgatója kedden úgy fogalmazott, ha látják azt az ütemtervet, amelynek végén rövid időn belül lehetőségük lesz jegyet értékesíteni, akkor nem hátrálnak ki a Sziget átvétele mögül

Kádár legkésőbb november közepére szeretne eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-os Sziget Fesztiválon gondolkodni.

A Sziget megmentésére csak hetek maradtak hátra

A koronavírus-járvány két éve alatt egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket. A legnagyobb magyar fesztiválnak ezek az évek több mint kétmilliárd forint veszteséget okoztak, a járvány idejére a Sziget Fesztiválra mintegy 1,4 milliárd forintnyi hitelt kellett felvenni

2022-ben ismét kinyithatott a Sziget, akkor 355 millió forintnyi profitot produkált, azonban

2023-ban 1,8 milliárdos, majd 2024-ben már 3,8 milliárd forintos rekordveszteséggel zárt.

Az újranyitást követően másik két nagyfesztivál is bezárt: több mint két évtized után a VOLT Fesztivál 2022-ben szűnt meg, a Balaton Soundot 2024-ben tartották meg utoljára.

A negatív tendenciát érzékelve a Sziget külföldi tulaja kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Így Magyarország legnagyobb fesztiváljának napjai meg lettek számlálva. Ha a legnagyobb magyar fesztivál 2026-ban elmaradna, az az elemzések szerint több tízmilliárd forintos gazdasági sokkot idézne elő itthon.

A Sziget Fesztivált 1993-ban rendezték meg először, a koronavírus-járvány két évét leszámítva minden évben meg volt tartva.

Pár napja már második alkalommal sem ment át a főváros tulajdonosi bizottságában az a javaslat, amellyel megszüntették volna a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást. Ez azt jelenti, hogy továbbra is bizonytalan a fesztivál jövője. 

 

6 perc
repülőgépipar

Lassan egyenesbe jön a Boeing, óriási rendelésállományt hoztak össze az amerikaiak

Egyelőre veszteséges a világ második legnagyobb repülőgyártója.
7 perc
Elon Musk

Kiszámolták, mennyit bukott a Tesla Elon Musk miatt

A cégalapító polarizáló szerepe meglátszik az eladásokban.
5 perc
Sziget

