Gerendai Károly közölte a tényeket: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell szavazni

„Szeretnék nagyon helyre tenni valamit, mert úgy látom, hogy ez többször is előjött, és ebben még mindig van egy tévedés: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell, hogy szavazzanak, mert nem lesz” – jelentette ki Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a Fővárosi Közgyűlés előtt szerdán.

Gerendai Károly közölte a tényeket / Fotó: Mónus Márton / MTI

Emlékeztetett, hogy a Sziget mögött álló cég korábban már bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a fesztivál működtetését. Innentől azt érdemes mérlegelnie fővárosnak, hogy lehet a korábbi amerikai tulajtól kiperelni a 210 millió körüli területfoglalásról szóló összeget, de ez az önkormányzat dolga. Azt is mondta, hogy a fesztivál ettől még nem lesz, így az adóbevételek, a helyi vállalkozások bevételei mindenképp kiesnek. Hangsúlyozta, most a közgyűlésnek azt kell mérlegelnie, hogy lesz-e bármilyen bevételi forrása majd a Hajógyári-sziget területéről.

Ha most segítőleg meg is szavazzák azt, hogy esélyt annak arra, hogy legyen Sziget, akkor sem mindegy, hogy ez mennyi idő alatt tud majd megtörténni

– fogalmazott. Kiemelte, hogy már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást, így minden további nap számít.

„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül” – fogalmazott.

„Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább.

Nagyon sajnálom, ha kampánytémaként elvérzik itt most ez a lehetőség, de én mégis arra kérném önöket, hogy most mutassák meg azt, hogy ebben legalább egyet tudnak érteni” – zárta felszólalását Gerendai Károly.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz a jelenlegi üzemeltető bérleti szerződésének felmondásáról. Gerendai Károly és Kádár Tamás, a Sziget vezérigazgatója kedden úgy fogalmazott, ha látják azt az ütemtervet, amelynek végén rövid időn belül lehetőségük lesz jegyet értékesíteni, akkor nem hátrálnak ki a Sziget átvétele mögül.