Drasztikus döntést hozott a Mol: bezárja az egyik üzemét - egy fontos jogszabály áll a háttérben, itt a magyarázat

Bezárja a Mol a Remat Zrt. műanyag-újrahasznosító üzemét Tiszaújvárosban – tudta meg az Mfor.

A Mol pár éve vette meg Magyarország piacvezető műanyag-újrahasznosító vállalatát / Fotó: Nagy Balázs / Mediaworks

A Mol közlése szerint

a jelentős hatékonyságjavító intézkedések ellenére a Remat veszteséget termelt az elmúlt években,

jelen piaci körülmények között profitábilis üzemeltetése nem reális, így a cég műanyaghulladék-újrahasznosító üzemét 2025. december végével leállítják.

„A Mol csoportban folyamatosan keressük azokat az alternatívákat, amelyek lehetővé teszik partnereink kiszolgálását újrahasznosított, köztük mechanikai hasznosítással előállított termékekkel. Bízunk benne, hogy az EU 2030-tól életbe lépő szabályozása jelentős élénkítő hatással bír majd és új lendületet ad az újrahasznosított termékek piacának” – közölte a cég.

A Mol 2022-ben vásárolta fel a Remat Zrt.-t, Magyarország piacvezető műanyag újrahasznosító vállalatát. A cég éves feldolgozási kapacitása 25 ezer tonna, csaknem 200 alkalmazottat foglalkoztat, termelőüzemei Tiszaújvárosban és Rakamazon találhatók, valamint logisztikai központja van Pozsonyban.

A portál megjegyzi, hogy

2023-ban 4,1 milliárd forintos forgalom mellett 1,3 milliárd forintos veszteséget termelt a Remat, tavaly pedig 3,7 milliárd forint bevétel csak 556 millió forint veszteséghez volt elég.

Már a 2024-es céges jelentésben lehetett olvasni, hogy gondok vannak a cégnek a magas energiaárak, a recesszió és a pertolkémiai ágazat hullámvölgye miatt.

A Mol csoport tavaly februárban indított Shape Tomorrow 2030+ stratégiájának egyik fő pillére a körforgásos gazdaság integrálása, ennek érdekében a Mol a következő öt évben egymilliárd dollárt fektet be alacsony szén-dioxid-kibocsátású és fenntarthatósági projektekbe. Ezeknek a hulladékok feldolgozása és hasznosítása az egyik kulcseleme.

A portfólió diverzifikációja érdekében a Mol csoport 2030-ig egymilliárd dollárt szán hulladékgazdálkodási, újrahasznosítási és közepes méretű vegyipari beruházásokra.