Rene Benko
csalás
Signa
csőd
bírósági ítélet
börtönbüntetés
ingatlanpiac

Fordulat a Signa-botrányban: rács mögé kerül az osztrák ingatlanmogul – a hitelezők egyhamar nem hagyják ott a bíróságot

Az ítélet az első jogi következmény a Signa csoport látványos összeomlása óta, amely egész Európát megrázta a vagyonos hitelezők körében. Az osztrák bíróság két év börtönre ítélte Rene Benkót, miután 2023-ban 300 ezer eurót adott anyjának a fizetésképtelenné válása előtt.
VG
2025.10.15., 18:35

Az osztrák ingatlanmilliárdos, Rene Benko két év börtönt kapott egy innsbrucki bíróságon, miután bűnösnek találták fizetésképtelenségi csalásban, miközben egy mintegy 360 ezer eurós előleggel kapcsolatos vád alól felmentették. Az ítélet az első jelentős előrelépés a Signa-botrányban.

Rene Benko
Az osztrák bíróság két év börtönre ítélte Rene Benkót, miután 2023-ban 300 ezer eurót adott anyjának a fizetésképtelenné válása előtt / Fotó: AFP

A bíróság megállapította, hogy Benko 2023-ban szándékosan juttatott át 300 ezer eurót egy általa közvetve ellenőrzött cégnek, majd további pénzt adott anyjának, mindezt személyes csődjének bejelentése előtt. A vádirat szerint ezzel az összeget a hitelezők elől próbálta elrejteni.

Rene Benko ítélete közel sem zárja le a Signa-ügyet

A Signa csoport 2023 végén omlott össze. A vállalat egy évtized alatt Európa egyik legnagyobb ingatlanjátékosává nőtte ki magát, hitelezői között pedig a világ legnagyobb állami vagyonalapjai és Európa leggazdagabb milliárdosai szerepeltek. Benko adósságvezérelt felvásárlási sorozata és a bonyolult, átláthatatlan cégstruktúra azonban kiszolgáltatottá tette a céget a kamatemelkedésnek és az ingatlanpiaci visszaesésnek.

A Signa összeomlása komoly hatással volt egész Európára, és többek között a svájci Julius Baer Group Ltd. vezetésének bukását is előidézte. A Bloomberg szerint Benko védője a tárgyaláson „hamis” vádnak minősítette az ügyet, ám az első ítélet már megszületett a többtucatnyi elindított bűnügyi nyomozás közül.

Összeomlottak a magyar származású ingatlanmágnás kötvényei – Szektorszintű hullámokat vethet az osztrák holding csődje

Az egyik leánycég berlini csődvédelme után most a holding jelentett fizetésképtelenséget Bécsben. A magyar származású milliárdos bukása Európa leggazdagabb családjait érinti.

 

 

