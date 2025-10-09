Elbukott a Tesla-projekt: lefújták a régió egyik legnagyobb akkugyárprojektjét – kétezer munkahelynek mondhat búcsút a megyeszékhely

Nem épül meg a cseh Tesla Energy Storage romániai üzeme – erősítette meg a bukaresti pénzügyminisztérium közleménye. A kormány ugyanis megszüntette az 50 millió euró értékű állami támogatási szerződést, miután a vállalat hivatalosan is visszalépett a projekt megvalósításától.

Visszalépett a cseh Tesla Energy a Brajlába tervezett akkumulátorgyár megépítésétől, amelyet Románia egyik legnagyobb zöldipari beruházásának szántak / Fotó: Tesla Group a.s. / Facebook

A cseh energetikai vállalat 2022-ben jelentette be, hogy a délkelet-romániai Brajlában építene fel egy évi 2 gigawattóra kapacitású akkumulátorgyárat, amely napelemparkok és szélturbinák energiatároló rendszereit látná el.

A 200 millió eurós összértékű fejlesztés 2000 munkahelyet teremtett volna, és 2024-ben már el is kellett volna indulnia a gyártásnak.

Régóta döcög a Tesla Energy romániai beruházása

A projekt azonban már tavaly megtorpant: a beruházó 2025 végére halasztotta a termelés kezdetét, majd idén ősszel bejelentette, hogy végleg eláll az építkezéstől. A vállalat az Economedia.ro-nak „agresszív globális konkurenciával” indokolta a döntését – főként az ázsiai, különösen a kínai szereplők előretörésére, akik az utóbbi években a megújulóenergia-ellátási lánc minden szintjét uralni kezdték.

A Tesla Energy 2022-es bejelentésekor Románia egyik legnagyobb zöldipari beruházásának ígérkezett a projekt. A cégcsoport célja az volt, hogy a Brajlában épülő üzem a régió energiatárolási központjává váljon, miközben az ország is felzárkózik a közép-európai akkumulátoripari versenyhez.

Akkor még a Tesla Energy azzal számolt, hogy a termelés 2024-ben beindul, és a gyár a román megújulóenergia-szektor egyik stratégiai pillérévé válik.

Most azonban a román kormány közleménye egyértelműen lezárta az ügyet: a projektre rácsapták az ajtót, a támogatási keret pedig visszakerül az államhoz. A fejlesztés leállítása komoly érvágás a román zöldiparnak, amely az utóbbi években több külföldi beruházót is igyekezett vonzani – ám a dél-koreai és kínai akkugyártók egyre nehezebben adnak teret az európai versenytársaknak.