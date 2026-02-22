Most bárki vásárolhat egy hamisíthatatlan Makovecz-épületet

Az egykori vendéglő az életmű egy korai darabja, ám ennek ellenére már tükrözte Makovecz Imre érdeklődését a táj és építészet harmonizáló, organikus egységét megfogalmazó elméletek iránt. Az eredetileg kovácsműhelyként üzemelő épület étteremmé és borozóvá történő átalakítását és bővítését az ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) rendelte meg – írta meg az Origo.

Eladják a Makovecz Imre által tervezett balatonszepezdi vendéglőt / Fotó: Hunyady József / Fortepan

A Sellő vendéglő terveit 1963-ban készítette Makovecz, aki ekkor még a SZÖVTERV-nél (Szövetkezeti Tervező Kivitelező és Üzemszervezési Vállalatnál) dolgozott, és a vállalat fő profiljába illeszkedve vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott.

Barbár módon átalakították Makovecz Imre alkotását

Wettstein Domonkos tanulmánya szerint a Balatonra néző épületet Makovecz a 71-es főút melletti terméskő támfal felett légies felépítményként helyezte el. A monumentális alapzatként érzékelhető vöröshomokkő támfal monolit felületén csak az épület alatt található pincék bejáratai rajzolódtak ki – emeli ki az Építészfórum.

Az ingatlan az utóbbi időszakban hosszú ideig kihasználatlanul állt, majd 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át, és lakóépületként hasznosították. További részleteket ide kattintva olvashat.