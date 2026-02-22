Deviza
EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03% EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Makovecz Imre
ÁFÉSZ
ingatlan
Balatonszepezd
vendéglő

Most bárki vásárolhat egy hamisíthatatlan Makovecz-épületet

Eladják a balatonszepezdi Sellő vendéglő épületét, amely Makovecz Imre egy korai munkája. Az ingatlan az utóbbi időszakban jelentős kálváriát járt be.
Világgazdaság
2026.02.22, 19:45

Az egykori vendéglő az életmű egy korai darabja, ám ennek ellenére már tükrözte Makovecz Imre érdeklődését a táj és építészet harmonizáló, organikus egységét megfogalmazó elméletek iránt. Az eredetileg kovácsműhelyként üzemelő épület étteremmé és borozóvá történő átalakítását és bővítését az ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) rendelte meg – írta meg az Origo.

Makovecz Imre
Eladják a Makovecz Imre által tervezett balatonszepezdi vendéglőt / Fotó: Hunyady József / Fortepan

A Sellő vendéglő terveit 1963-ban készítette Makovecz, aki ekkor még a SZÖVTERV-nél (Szövetkezeti Tervező Kivitelező és Üzemszervezési Vállalatnál) dolgozott, és a vállalat fő profiljába illeszkedve vendéglátóipari létesítmények tervezésével foglalkozott. 

Barbár módon átalakították Makovecz Imre alkotását

Wettstein Domonkos tanulmánya szerint a Balatonra néző épületet Makovecz a 71-es főút melletti terméskő támfal felett légies felépítményként helyezte el. A monumentális alapzatként érzékelhető vöröshomokkő támfal monolit felületén csak az épület alatt található pincék bejáratai rajzolódtak ki – emeli ki az Építészfórum.

Az ingatlan az utóbbi időszakban hosszú ideig kihasználatlanul állt, majd 2018 és 2022 között jelentős átalakításon esett át, és lakóépületként hasznosították. További részleteket ide kattintva olvashat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu