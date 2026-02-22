Utazási trendfordulat: 2026-ban ezekben a hónapokban és napokon éri meg repülni, ha kevesebbet akarunk fizetni a jegyekért
Új kutatások szerint változóban vannak a hét legolcsóbb napjai és az év legkedvezőbb hónapjai a repülőjegy-foglalás szempontjából – írja az Euronews az Expedia utazásfoglaló oldal éves kalauza alapján. Kiderült, hogy az utazás előtt mennyi idővel érdemes lefoglalni a repjegyet, és az év melyik időszakában érdemes utazni, hogy elkerüljük a tömeget.
A változó utazási szokások miatt változik a legolcsóbb repülés időszaka is
Az Expedia 2026-os Air Hacks több millió adat alapján készült jelentése szerint június lett a legolcsóbb hónap a repülésre.
Júniusi utazással átlagosan 68 százalékkal olcsóbb jegyeket lehet találni, mint decemberben, ami jegyenként körülbelül 300 euró (114 ezer forint) megtakarítást jelent.
A hetet tekintve pedig a pénteki bizonyult a legolcsóbb napnak, amit a foglalási oldal azzal magyaráz, hogy a hétvégére visszaesik az üzleti célú utazások száma. Pénteken a turistaosztályon utazók 18 százalékot takaríthatnak meg a szombati utazáshoz képest. Az üzleti osztályon a csütörtök a legolcsóbb nap, ott 17 százalékos a megtakarítás a legdrágább vasárnaphoz viszonyítva.
Melanie Fish, az Expedia szóvivője elmondta, hogy manapság az üzleti utazók a hét elején térnek haza, ami átrendezi, hogy másoknak mikor érheti meg legjobban az utazás: a repülőjegyek pénteken a legolcsóbbak, míg kedden utaznak a legkevesebben.
A kalauz szerint a foglalás napja is számít, a vasárnap a legolcsóbb nap a jegyvásárlásra.
Azt is kiderítették, hogy mikor érdemes foglalni a legolcsóbb jegyért
Foglaláskor az Expedia azt javasolja, hogy a kelleténél valamivel közelebb időzítsük a jegyvásárlást az utazás dátumához – de ne az utolsó pillanatra hagyjuk.
Belföldi turistaosztályú járatok esetén a legkedvezőbb foglalási időszak az indulás előtti 31–45 nap, ami átlagosan 46 euróval (17 500 forint) olcsóbb, mint a több mint hat hónappal korábbi foglalás. Külföldre való utazás esetében pedig átlagosan 112 eurót (42 500 forint) spórolhatnak azok, akik 15–30 nappal indulás előtt foglalnak, mintha fél évvel korábban tennék.
Akik nem szeretnék az utolsó hetekre hagyni a foglalást, a 31–45 nappal korábbi jegyvásárlással is átlagosan 102 eurót (39 ezer forint) takaríthatnak meg a fél évvel korábbi jegyárakhoz képest.
Mikor érdemes repülni a tömeg elkerülésére?
A kedd a legkevésbé forgalmas nap a repülésre, míg a péntek a legzsúfoltabb.
Január a legkevésbé forgalmas hónap a légi közlekedésben, augusztus pedig a legforgalmasabb. A legkevésbé zsúfolt utazási dátumok közé tartozik március 4., 5. és 9., valamint december 31. A legforgalmasabb napok október 24–25., május 24. és augusztus 22.
Az Európai Parlament előírná a fapadosoknak, hogy több csomagot engedjenek fel ingyen a fedélzetre. Az EU ingyenes kézipoggyászt biztosító terve alapjaiban rengetheti meg a fapados légitársaságok üzleti modelljét. Habár a javaslat az utasok védelmét célozza, az iparági szereplők szerint magasabb jegyárakhoz, lassabb fordulókhoz és végső soron az európai olcsó légi közlekedés végéhez vezethet.