Utazási trendfordulat: 2026-ban ezekben a hónapokban és napokon éri meg repülni, ha kevesebbet akarunk fizetni a jegyekért

Új kutatások szerint változóban vannak a hét legolcsóbb napjai és az év legkedvezőbb hónapjai a repülőjegy-foglalás szempontjából – írja az Euronews az Expedia utazásfoglaló oldal éves kalauza alapján. Kiderült, hogy az utazás előtt mennyi idővel érdemes lefoglalni a repjegyet, és az év melyik időszakában érdemes utazni, hogy elkerüljük a tömeget.

A változó utazási szokások miatt változik a legolcsóbb repülés időszaka is

Az Expedia 2026-os Air Hacks több millió adat alapján készült jelentése szerint június lett a legolcsóbb hónap a repülésre.

Júniusi utazással átlagosan 68 százalékkal olcsóbb jegyeket lehet találni, mint decemberben, ami jegyenként körülbelül 300 euró (114 ezer forint) megtakarítást jelent.

A hetet tekintve pedig a pénteki bizonyult a legolcsóbb napnak, amit a foglalási oldal azzal magyaráz, hogy a hétvégére visszaesik az üzleti célú utazások száma. Pénteken a turistaosztályon utazók 18 százalékot takaríthatnak meg a szombati utazáshoz képest. Az üzleti osztályon a csütörtök a legolcsóbb nap, ott 17 százalékos a megtakarítás a legdrágább vasárnaphoz viszonyítva.

Melanie Fish, az Expedia szóvivője elmondta, hogy manapság az üzleti utazók a hét elején térnek haza, ami átrendezi, hogy másoknak mikor érheti meg legjobban az utazás: a repülőjegyek pénteken a legolcsóbbak, míg kedden utaznak a legkevesebben.

A kalauz szerint a foglalás napja is számít, a vasárnap a legolcsóbb nap a jegyvásárlásra.

Azt is kiderítették, hogy mikor érdemes foglalni a legolcsóbb jegyért

Foglaláskor az Expedia azt javasolja, hogy a kelleténél valamivel közelebb időzítsük a jegyvásárlást az utazás dátumához – de ne az utolsó pillanatra hagyjuk.

Belföldi turistaosztályú járatok esetén a legkedvezőbb foglalási időszak az indulás előtti 31–45 nap, ami átlagosan 46 euróval (17 500 forint) olcsóbb, mint a több mint hat hónappal korábbi foglalás. Külföldre való utazás esetében pedig átlagosan 112 eurót (42 500 forint) spórolhatnak azok, akik 15–30 nappal indulás előtt foglalnak, mintha fél évvel korábban tennék.