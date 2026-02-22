Svédország lakatlan szigeteket osztogat – így lehet pályázni a nyereményjátékra

A Visit Sweden, azaz Svédország országimázs-ügynöksége nyereményjátékot vagy inkább pályázatot indított, amelynek keretében néhány szerencsés nyertes lakatlan szigethez juthat – vette észre az Euronews. A jelentkezőknek egy legfeljebb egyperces videóban kell elmondaniuk, miért érdemelnek saját szigetet – a nyertesek ugyan nem kapnak tulajdonjogot, de egy évig hivatalos gondnokként élvezhetik a természet nyugalmát.

Svédország turisztikai ügynöksége ennek a lakatlan szigetnek a használati jogát is kiosztja a nyereményjátékban / Fotó: Crazy Pictures / Visit Sweden

A skandináv ország turisztikai hivatala öt lakatlan szigetet ad használatba azért, hogy megoszthassa a természetben megélt szabadság és felelősség svéd szemléletét.

„Svédországnak több szigete van, mint a világ bármely más országának, pontosan 267 570 darab, és szeretnénk meghívni az embereket, hogy élvezzék a luxus talán legőszintébb formáját: a természet békéjét és nyugalmát a magánszigetükön” – írja honlapján a Visit Sweden.

Ugyan a kampány neve „A te svéd szigeted”, valójában a tulajdonjog nem száll át a svéd államtól a nyertesre.

A kiválasztott a sziget okleveles, hivatalos gondnoka lesz, és egy évig használhatja a területet. Az illető ez idő alatt sátrazhat, úszhat, meghívhatja a barátait, és időt tölthet a természetben, feltéve, hogy tekintettel van a helyi élővilágra és a környezetre.

Mivel Svédországban törvény garantálja a szabad természetjárás jogát, mások is meglátogathatják vagy akár áthaladhatnak a szigeten ez idő alatt.

A pályázatban öt sziget – Medbadan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen és Marsten – vár gazdára, a nyeremény pedig két fő részére szóló oda-vissza utat is tartalmaz Svédországba.

Az utat azonban nem fedezik a szigetekre, így a nyerteseknek számolniuk kell kajak, SUP vagy csónak bérlésével.

A nyereményjátékba egy legfeljebb egyperces videóval lehet jelentkezni, amelyben el kell mondani, hogy a pályázó miért érdemli meg a szigetet. Az esélyek növelhetők, ha a pályázó a közösségi médiában is megosztja a videót a #YourSwedishIsland hashtaggel.

A jelentkezési határidő 2026. április 17., a legkreatívabb pályamunkákat zsűri választja ki, a nyerteseket pedig májusban hirdetik ki.

A pályázat minden 18 év feletti külföldi számára nyitott, leszámítva a milliárdosokat.