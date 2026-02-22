Nemrég még szorult a hurok és az IMF kopogtatott a túltolt „rezsitámogatás" miatt, most saját elektromos autót gyártana a fejlődő ország

Szenzációs fordulat ment végbe Afrika egyik legszegényebb országában, Etiópiában, ahol a kormány adatai szerint az elmúlt két évben az elektromos autók aránya az ország útjain közlekedő összes jármű kevesebb mint 1 százalékáról közel 6 százalékra nőtt, ami jóval meghaladja a 4 százalékos globális átlagot.

Etiópia fővárosában még nem túl sűrű a forgalom / Fotó: Amanuel Sileshi

Egyetlen csapással vágták szét a gordiuszi csomót

A fordulat hátterében az addisz-abebai kormány határozott lépése áll, tudniillik 2024-ben egyszerűen betiltották a fosszilis üzemanyaggal hajtott járművek importját, és jelentősen leszállították az elektromos járművekre kivetett vámokat. S még mielőtt túlzott klímavédelmi ambíciókkal gyanúsítanánk a kelet-afrikai ország döntéshozóit, valójában abszolút nem erről van szó, hanem a költségvetés rendbetételéről.

A fogyasztóknak nyújtott benzintámogatás ugyanis az elmúlt évtizedben dollármilliárdokkal terhelte meg Etiópia büdzséjét, ami odáig vezetett, hogy az ország 2023-ban már nem tudta törleszteni a növekvő kamatlábak miatt megugró államkötvény-tartozásait, és a következő évben egy 3,4 milliárd dolláros mentőcsomagot kapott a Nemzetközi Valutaalaptól.

A járművekre kivetett magas importvámok miatt az ország lakosságának nagy része egyébként korábban évtizedekig egyáltalán nem tudott új autót vásárolni. Az egy főre jutó bruttó hazai termék mindössze 1000 dollár körül van, és az 1000 főre vetített 13 járművel, még a 73/1000-es afrikai átlagtól is fényévekre marad el az ország.

A kormány új importpolitikája azonban alaposan felforgatta a piacot. Az elektromos járművek vámját 15 százalékra csökkentették a kész autók, 5 százalékra az alkatrészek és a félig összeszerelt járművek, valamint nullára az alkatrészként beszállított és helyben összeszerelt járművek esetében.

Etiópia is a BYD bűvkörébe került

Az autókereskedő Hallel Cars egyik addisz-abebai bemutatótermében a kínai BYD által gyártott Seagullt 3,6 millió etióp birrért (1 birr = 2,08 forint) árulják, míg a BYD kisméretű SUV-ja, a Yuan Up 4,9 millió etióp birrbe kerül. Az importtilalom előtt egy használt kompakt Suzuki Dzire benzinüzemű szedánért több mint 4,2 millió birrt kértek el.

A Hallel Cars amúgy Toyota, Honda és Citroën elektromos járműveket is árul, de a BYD modelljei uralják a terepet.

A város más kereskedéseinél a szintén kínai Chang'an, a Volkswagen és a vietnami VinFast e-modelljei is kaphatók.