Nemrég még szorult a hurok és az IMF kopogtatott a túltolt „rezsitámogatás" miatt, most saját elektromos autót gyártana a fejlődő ország
Szenzációs fordulat ment végbe Afrika egyik legszegényebb országában, Etiópiában, ahol a kormány adatai szerint az elmúlt két évben az elektromos autók aránya az ország útjain közlekedő összes jármű kevesebb mint 1 százalékáról közel 6 százalékra nőtt, ami jóval meghaladja a 4 százalékos globális átlagot.
Egyetlen csapással vágták szét a gordiuszi csomót
A fordulat hátterében az addisz-abebai kormány határozott lépése áll, tudniillik 2024-ben egyszerűen betiltották a fosszilis üzemanyaggal hajtott járművek importját, és jelentősen leszállították az elektromos járművekre kivetett vámokat. S még mielőtt túlzott klímavédelmi ambíciókkal gyanúsítanánk a kelet-afrikai ország döntéshozóit, valójában abszolút nem erről van szó, hanem a költségvetés rendbetételéről.
A fogyasztóknak nyújtott benzintámogatás ugyanis az elmúlt évtizedben dollármilliárdokkal terhelte meg Etiópia büdzséjét, ami odáig vezetett, hogy az ország 2023-ban már nem tudta törleszteni a növekvő kamatlábak miatt megugró államkötvény-tartozásait, és a következő évben egy 3,4 milliárd dolláros mentőcsomagot kapott a Nemzetközi Valutaalaptól.
A járművekre kivetett magas importvámok miatt az ország lakosságának nagy része egyébként korábban évtizedekig egyáltalán nem tudott új autót vásárolni. Az egy főre jutó bruttó hazai termék mindössze 1000 dollár körül van, és az 1000 főre vetített 13 járművel, még a 73/1000-es afrikai átlagtól is fényévekre marad el az ország.
A kormány új importpolitikája azonban alaposan felforgatta a piacot. Az elektromos járművek vámját 15 százalékra csökkentették a kész autók, 5 százalékra az alkatrészek és a félig összeszerelt járművek, valamint nullára az alkatrészként beszállított és helyben összeszerelt járművek esetében.
Etiópia is a BYD bűvkörébe került
Az autókereskedő Hallel Cars egyik addisz-abebai bemutatótermében a kínai BYD által gyártott Seagullt 3,6 millió etióp birrért (1 birr = 2,08 forint) árulják, míg a BYD kisméretű SUV-ja, a Yuan Up 4,9 millió etióp birrbe kerül. Az importtilalom előtt egy használt kompakt Suzuki Dzire benzinüzemű szedánért több mint 4,2 millió birrt kértek el.
A Hallel Cars amúgy Toyota, Honda és Citroën elektromos járműveket is árul, de a BYD modelljei uralják a terepet.
A város más kereskedéseinél a szintén kínai Chang'an, a Volkswagen és a vietnami VinFast e-modelljei is kaphatók.
Bár az árak még mindig viszonylag magasak a jövedelmekhez mérten, ám a középosztálybeliek könnyebben jutnak banki hitelhez új elektromos járművek, mint használt benzinüzeműek vásárlása esetén.
Értelmet nyert a hatalmas beruházás
A kormány szemében az elektromos járművek értékesítésének növekedése egyszersmind igazolja az importpolitika, illetve a korábban elhatározott, hatalmas kaliberű vízierőmű-beruházások helyességét is.
A 2025-ben 5 milliárd dolláros költséggel elkészült Grand Ethiopian Renaissance gát 5150 megawatt energiát termel.
Más energiatermelő eszközökkel,
- köztük a szélerőművekkel
- és a napelemekkel
kombinálva az ország jelentős többletkapacitással rendelkezik, amelyet a szomszédos Kenyának, Tanzániának és Dzsibutinak értékesít.
Az etióp fogyasztóknak szállított áram ára 0,10 dollár/kWh, ami körülbelül feleannyi, mint a szomszédos országokban, és jóval kevesebb, mint az Egyesült Államok 0,18 dolláros kWh-s átlagára. Sok etióp fogyasztó azonban ennél lényegesen kevesebbet fizet a fogyasztásalapú támogatások miatt.
Az elektromos járművekre való átállásunk célja energia-szuverenitásunk biztosítása
– mondja Bareo Hassen Bareo, Etiópia közlekedési és logisztikai államminisztere.
Nettó üzemanyag-importőrként ki vagyunk szolgáltatva a globális kínálatnak és az árak ingadozásának. Ezzel szemben az elektromos járművek a mi általunk termelt áramot használják, amelynek az árát is mi határozhatjuk meg
- teszi hozzá.
Ha egy üzlet beindul, most már gyártanák is az EV-ket
Az ipar is kezd átállni az elektromos autókra. A BKG Manufacturing például 2018-ban kezdte meg a fosszilis üzemanyaggal működő autók összeszerelését, ám jelenleg már a legtöbb kategóriában elektromos járműveket szerel össze, csak a nehéz tehergépkocsik esetében tart ki a fosszilis üzemanyaggal működő típusok mellett. A BKG-nek már két gyára van, és egy harmadikhoz is megvette a telket.
Bareo szerint jelenleg 17 elektromos járműveket összeszerelő üzem működik Etiópiában, és a kormány célja, hogy 2030-ra ezek száma 60-ra nőjön.
A piac túl kicsi a komplett gyártóüzemekhez, de az elektromos járművek összeszerelése hatalmas hozzáadott értéket képvisel, tehát még ha a gyártást nem is teljes körűen Etiópiában végzik, az összeszerelés akkor is nagyszerű hír az ország gazdasága számára
– mondja Adam Ward, a Nemzetközi Energiaügynökség afrikai befektetési portfóliójának egyik vezetője. Egész Afrikában pedig csupán Dél-Afrikában és Marokkóban van érdemi autógyártás.
Távlatok pedig bőven vannak Etiópiában, hiszen jelenleg mindössze 1,7 millió jármű jut a 130 millió lakosra.
Addisz-Abebán kívül nehezebb az élet
Problémát jelent viszont a megfelelő töltőkapacitás hiánya. Bár a hálózat növekszik, messze van még a szükségestől. A kormány előírta, hogy minden benzinkútnál és autószalonban elektromosjármű-töltőket kell felszerelni, ami Bareo szerint 500 töltő telepítéséhez vezetett, főként Addisz-Abebában, ahol az elektromos járművek nagy részét is értékesítik. Csak a fővárosba azonban még további 1000 töltő kellene, ezért a kormány kiterjeszti a létesítésre kötelezettek körét.
A meglévő töltők túlnyomó többségénél amúgy még mindig négy-hat órába telik a teljes feltöltés, csak néhány gyorstöltő képes 30 perc alatt elvégezni a műveletet.
Végül annak ellenére, hogy Etiópia sikeresen építette ki villamosenergia-termelő kapacitását, a fővároson kívül az áramhoz való hozzáférés meglehetősen egyenetlen.
A Világbank adatai szerint a lakosságnak csak 55 százaléka fér hozzá az áramhoz, bár a nagyvárosokban univerzális az elérhetőség. Mindez azonban azt jelenti, hogy vidéken nehéz lesz folytatni az elektromos átállást - áll az Energy for Growth Hub 2025-ös jelentésében.