Pirit: itthon az év ásványnak választották, és nem csak a kénsavgyártásban lehet fontos

A pirit nevű, fémesen csillogó, aranysárga színű ásványt sokan a „bolondok aranyaként” ismerik, azonban keménysége és fémes fénye segítségével könnyen megkülönböztethető tőle. A pirit hidrotermális, üledékes és vulkanikus kőzetekben is megtalálható, Magyarországon is több lelőhelye ismert, de több európai országban, valamint az Egyesült Államok területén is található belőle a természetben. A kénsavgyártás egyik legfontosabb alapanyaga hamarosan pedig lehet, hogy a lítium köré épülő iparban, így az energiatárolásban is fontos szerephez jut - mutatja be az Origo.

Szabályos formájú alakzatokat is felvevő kristályos piritdarab Peruból

Pirit: vannak eredmények, amik szerint lítiumforrás is lehet

Noha a pirit piaci értéke nem összemérhető az aranyéval, gazdasági jelentősége az ipari forradalom óta meghatározó, bár felhasználási területei az idők folyamán átalakultak. Napjainkban elsősorban vegyipari alapanyagként és nemesfémek kísérő ásványaként bír nagy értékkel. Így például a kénsavgyártás egyik legfontosabb alapanyaga.

A pirit átlagosan 40-48 százalék ként tartalmaz kötött állapotban. Az ércből kinyerik a ként, majd a visszamaradó terméket (vörösvasérc), melynek vastartalma akár a 63 százalékot is elérheti, vasra, aranyra, ezüstre, kobaltra, kadmiumra, rézre, cinkre, ólomra stb. dolgozzák fel.

Újabban pedig a lítium-fém gombelemek (pl. az Energizer márkájú termékek) katódanyagaként alkalmazzák a vas-piritet. Félvezető tulajdonságai miatt kutatják felhasználását olcsó napelempanelek gyártásánál is. Ez utóbbi, vagyis az energiatermelésben és -tárolásban betöltött szerepe és vizsgált lehetőségei mutatják meg, hogy bár a pirit nem arany a kifejezés ásványtani értelmében, de mégis jelentős nyersanyagforrás lehet az energiatárolásban - írja a lap.

Az Origo felidézi, hogy 2024-ben kutatók egy csoportja 15 kőzetmintát vizsgált meg, melyek nagyjából 390 millió évvel ezelőtt kialakult rétegekből származnak az amerikai Appalache-medencéből. A vizsgálatban lítiumot találtak a piritben. Márpedig a lítium egyre értékesebbé váló anyag, amelyre a számítógépektől kezdve az elektromos autókig bezárólag igen nagy szüksége van a gazdaságnak.