Izraelben terjeszkedik a magyar légitársaság: a Ben Gurion repülőtéren épít légibázist – félszáz új útvonallal bővül a kínálatuk

A terv növelheti a versenyt és mérsékelheti a magas repülőjegyárakat, miközben több ezer munkahelyet teremt a régióban. A Wizz Air 2026 tavaszára megnyitja légibázisát a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren, ezzel jócskán bővítve jelenlétét Izraelben.
VG/MTI
2025.11.27, 18:08

A Wizz Air légitársaság bejelentette, hogy 2026 tavaszára saját légibázist hoz létre Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren. Váradi József vezérigazgató szerint a cél, hogy a Wizz Air „beágyazódjon az izraeli társadalomba”, és a piacot egy erős, átlátható szereplőként gazdagítsa.

Vilnius/lithuania,August,23,,2020,(ha-lyj),Wizz,Air,Airbus,A320-200Wizz Air
A Wizz Air 2026 tavaszára megnyitja légibázisát a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren, ezzel jelentősen bővítve jelenlétét Izraelben / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A légibázis megnyitása számottevően növelheti a versenyt az izraeli piacon, ahol jelenleg a jegyárak kiemelkedően magasak. A következő három évben a Wizz Air egymilliárd dollárt fektet be Izraelbe, tíz új, korszerű repülőgépet állít szolgálatba, és az eddigi húsz útvonal mellé további ötvenet indít. A projekt közvetlenül mintegy ötszáz, közvetve pedig összesen négyezer munkahelyet teremt.

A helyi riválisok nem örülnek a Wizz Air betörésének

A légitársaság és az izraeli közlekedési miniszter, Miri Regev, a közelmúltban tárgyaltak, és a közlemény szerint a következő két hónapban lezárják a még nyitott kérdéseket. A megbeszélések mintegy másfél éve folynak, de az izraeli légitársaságok aggályai továbbra is fennállnak.

Az Arkia vezérigazgatója, Oz Berlovic kiemelte: nem a versennyel van gond, hanem a feltételekkel, mert a Wizz Air a „hetedik szabadsági fok” lehetőségével olyan jogokat kapna, amelyek az izraeli cégeknek járnak. Berlovic figyelmeztetett, hogy ha nem biztosítják az egyenlő feltételeket, az izraeli légitársaságok számára veszélyessé válhat a verseny.

A Wizz Air izraeli bázisa így nem csupán egy új logisztikai központ, hanem a helyi légi közlekedési piac átrendeződésének potenciális katalizátora is lehet. A következő hónapok döntései meghatározzák, milyen mértékben tud a magyar cég hosszú távon integrálódni Izraelben, és milyen hatással lesz a versenyhelyzetre.

Átszervezés a Wizz Airnél, sztárbankárt igazol a Cititől a légitársaság – megszólalt Váradi József, ez áll a háttérben

Kulcsfontosságú pozíciókban hajt végre sorcserét a légitársaság. A változás célja a Wizz Air kereskedelmi funkcióinak megerősítésével a nyereséges kapacitásbővítés elérése.

 

 

