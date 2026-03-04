Ilyen nincs: nem csak a Barátság vezetéknek annyi, egy másik olajcsövet fel akarnak robbantani – totális pusztításra kapcsolt az iráni háború

Irán bejelentette, hogy csapásokat fog mérni „ellenséges energiaútvonalakra”, közvetlenül fenyegetve a Baku-Tbiliszi-Ceyhan (BTC) vezetéket, amely az izraeli olajellátás közel 30 százalékát biztosítja. A Közel-Keleten is kiemelt célponttá vált az energiainfrastruktúra, amely nem csak a térségre, hanem a globális ellátásra is nyomást helyezhet.

Az IRGC tanácsadója szerint Irán nem engedi, hogy az „ellenség” olajexportja folytatódjon, ami közvetlenül veszélyezteti a BTC-vezeték működését / Fotó: pan demin / Shutterstock

A BTC-vezeték Azerbajdzsánból indul, Grúzián keresztül halad Törökországig, ahol Ceyhan kikötőjéből szállítják tovább a nyersolajat Ashkelonba, Izraelbe. A Middle East Eye szerint egy iráni csapás akár a teljes régió energiaellátását is megbéníthatja.

Irán bedöntené a globális energiapiacot

A fenyegetés tovább növeli a regionális feszültségeket, mivel Irán még hétfőn jelezte, hogy minden hajóra rá fog lőni a Hormuzi-szorosban, válaszul az amerikai és izraeli támadásokra.

Ebrahim Jabbari, az IRGC vezetőjének tanácsadója szerint „ha bárki átpróbálkozik a szoroson, a Forradalmi Gárda és a haditengerészet hajói fel fogják gyújtani azokat”.

A Hormuzi-szoros a világ olaj- és gázforgalmának 20 százalékát bonyolítja, és mindössze 21 mérföld széles a legkeskenyebb pontján.

Az elmúlt években jelentősen megnőtt az izraeli olajforgalom a törökországi Ceyhan-kikötőből, ahol a BTC-vezeték nyersolaját finomítják, így az útvonal felrobbantása brutális károkat okozhatna Tel-Aviv számára.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Irán hétfőn dróncsapást hajtott végre a Saudi Aramco Ras Tanura finomítójánál. Az esemény után az európai gázárak 50 százalékkal emelkedtek, mivel Szaúd-Arábia bezárta legnagyobb finomítóját, Katar pedig felfüggesztette a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését.

Az IRGC bejelentése szerint eddig több mint 500 amerikai és izraeli célpontot támadtak meg, 700 drón és több száz rakéta bevetésével. Az amerikai és izraeli légicsapások tovább folytatódnak, miközben az Egyesült Államok volt elnöke, Donald Trump szerint „a nagy hullám még hátra van”.

A növekvő feszültség miatt a biztosítók törölték a háborús kockázat fedezetét a Perzsa-öbölben közlekedő hajókról.

Az olajvezeték célba vétele súlyos globális következményekkel járhat. A BTC-vezeték az egyik fő kelet-nyugati energiaútvonal, és a támadás komoly zavart okozhat az izraeli ellátásban, valamint a nemzetközi olajárakban. A térség geopolitikai instabilitása újabb feszültséget teremt a Közel-Keleten, és az olajszállítási útvonalak biztonsága továbbra is kiemelt nemzetközi aggály.