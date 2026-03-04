Putyin megüzente Magyarországnak, mi fog történni az orosz olaj és a gáz árával az iráni háború miatt – az egész EU irigykedve nézi

Magyarország garanciát kapott arra, hogy az orosz földgáz- és kőolajszállítások a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron érkeznek. Szijjártó Péter szerint ez biztosítja az energiaellátás stabilitását és a rezsicsökkentés fenntartását.

Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt, és garanciát kapott az orosz kőolaj- és gázszállításokra / Fotó: KKM

Magyarország jelentős garanciát szerzett az orosz energiahordozók szállítására, amely biztosítja a földgáz és kőolaj folyamatos elérhetőségét a hazai piac számára

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában, ahol tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A külügyminiszter bejelentette, hogy az orosz fél vállalta a hatályos szerződések alapján a szállításokat, változatlan áron. A bejelentés különösen jelentős a globális energiapiac jelenlegi bizonytalansága miatt, amelyet többek között az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása okoz.

Szijjártó Péter: mindenki irigykedik a magyar energiabiztonságra

A miniszter kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai fontosságú mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat gázvezeték működése. A vezetékek védelme kiemelt feladat, különösen az elmúlt évek infrastruktúratámadásai fényében, például az Északi Áramlat felrobbantása.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy az orosz elnök megerősítette: korábban az ukránok terrortámadásra készültek a Török Áramlat ellen, ami komoly kockázatot jelentett volna a magyar földgázellátásra.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Moszkvában: a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj és a hadifogságba került magyarok ügye is terítéken Kulcsfontosságú kérdések kerülnek terítékre a Kremlben. Szijjártó Péter szerint a globális konfliktusok és az ukrán döntések egyszerre sodorják veszélybe Magyarország energiabiztonságát.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a garanciák nem csupán az energiaellátás biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is szolgálják. Ha a szállítások elmaradnának, az energiaárak drámai mértékben emelkedhetnek Magyarországon, ezért a stabil, változatlan árú orosz szállítás kulcsfontosságú. A kormány folyamatosan figyeli a szállítási útvonalak állapotát, és szükség esetén alternatív lehetőségeket keres, például tengeri olajszállítást.