Deviza
EUR/HUF384,62 -0,54% USD/HUF330,69 -0,73% GBP/HUF441,7 -0,66% CHF/HUF424,09 -0,42% PLN/HUF90,1 0% RON/HUF75,51 -0,47% CZK/HUF15,79 -0,52% EUR/HUF384,62 -0,54% USD/HUF330,69 -0,73% GBP/HUF441,7 -0,66% CHF/HUF424,09 -0,42% PLN/HUF90,1 0% RON/HUF75,51 -0,47% CZK/HUF15,79 -0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27% BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli, nagyon nagy a baj: Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából – nem várja meg a 2027-es kitiltást

Szijjártó Péter
közel-keleti válság
Török Áramlat
energiabiztonság
Oroszország
Barátság kőolajvezeték
orosz gáz
orosz olaj

Putyin megüzente Magyarországnak, mi fog történni az orosz olaj és a gáz árával az iráni háború miatt – az egész EU irigykedve nézi

Oroszország változatlan árakon szállítja a szükséges energiát. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak a nemzetközi energiapiaci turbulenciák közepette is biztosítva van az ellátása.
VG/MTI
2026.03.04, 19:18
Frissítve: 2026.03.04, 19:49

Magyarország garanciát kapott arra, hogy az orosz földgáz- és kőolajszállítások a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron érkeznek. Szijjártó Péter szerint ez biztosítja az energiaellátás stabilitását és a rezsicsökkentés fenntartását.

BURGUM, Doug; SZIJJÁRTÓ Péter; WRIGHT, Chris
Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt, és garanciát kapott az orosz kőolaj- és gázszállításokra / Fotó: KKM

Magyarország jelentős garanciát szerzett az orosz energiahordozók szállítására, amely biztosítja a földgáz és kőolaj folyamatos elérhetőségét a hazai piac számára 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában, ahol tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A külügyminiszter bejelentette, hogy az orosz fél vállalta a hatályos szerződések alapján a szállításokat, változatlan áron. A bejelentés különösen jelentős a globális energiapiac jelenlegi bizonytalansága miatt, amelyet többek között az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása okoz.

Szijjártó Péter: mindenki irigykedik a magyar energiabiztonságra

A miniszter kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai fontosságú mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat gázvezeték működése. A vezetékek védelme kiemelt feladat, különösen az elmúlt évek infrastruktúratámadásai fényében, például az Északi Áramlat felrobbantása.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy az orosz elnök megerősítette: korábban az ukránok terrortámadásra készültek a Török Áramlat ellen, ami komoly kockázatot jelentett volna a magyar földgázellátásra.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Moszkvában: a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj és a hadifogságba került magyarok ügye is terítéken

Kulcsfontosságú kérdések kerülnek terítékre a Kremlben. Szijjártó Péter szerint a globális konfliktusok és az ukrán döntések egyszerre sodorják veszélybe Magyarország energiabiztonságát.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a garanciák nem csupán az energiaellátás biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is szolgálják. Ha a szállítások elmaradnának, az energiaárak drámai mértékben emelkedhetnek Magyarországon, ezért a stabil, változatlan árú orosz szállítás kulcsfontosságú. A kormány folyamatosan figyeli a szállítási útvonalak állapotát, és szükség esetén alternatív lehetőségeket keres, például tengeri olajszállítást.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarország minden háborútól tartózkodik, és elsődleges célja az ország biztonságának megőrzése. 

A jelenlegi helyzetben a kormány nem kíván részt venni fegyveres konfliktusokban vagy energiaháborúban, ugyanakkor mindent megtesz a hazai energiaellátás biztosításáért. 

A megállapodás az orosz féllel így egyszerre szolgálja

  • a stratégiai ellátásbiztonságot
  • és a lakossági energiaárak stabilitását.

A két ország közötti energetikai együttműködés továbbra is kiemelt jelentőségű, és a tárgyalások eredményeként Magyarország számára biztosított a szükséges energiahordozó-mennyiség. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a megállapodás minden tekintetben a hazai energiaellátás biztonságát szolgálja, figyelembe véve a nemzetközi piac kilengéseit és a geopolitikai kockázatokat.

Rendkívüli: Putyin magyar hadifoglyokat engedett szabadon, Szijjártó Péter azonnal hazahozza őket Moszkvából – hamarosan felszáll a kormány gépe

Rendkívüli diplomáciai fejlemény történt Moszkvában. A megbeszélésen Putyin két magyar hadifogoly szabadon bocsátását jelentette be, akik kényszersorozás után kerültek az ukrajnai háború frontjára. A hadifoglyok Szijjártó Péter külügyminiszter repülőgépével térhetnek haza Budapestre.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
151 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu