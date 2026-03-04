Putyin megüzente Magyarországnak, mi fog történni az orosz olaj és a gáz árával az iráni háború miatt – az egész EU irigykedve nézi
Magyarország garanciát kapott arra, hogy az orosz földgáz- és kőolajszállítások a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron érkeznek. Szijjártó Péter szerint ez biztosítja az energiaellátás stabilitását és a rezsicsökkentés fenntartását.
Magyarország jelentős garanciát szerzett az orosz energiahordozók szállítására, amely biztosítja a földgáz és kőolaj folyamatos elérhetőségét a hazai piac számára
– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában, ahol tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A külügyminiszter bejelentette, hogy az orosz fél vállalta a hatályos szerződések alapján a szállításokat, változatlan áron. A bejelentés különösen jelentős a globális energiapiac jelenlegi bizonytalansága miatt, amelyet többek között az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása okoz.
Szijjártó Péter: mindenki irigykedik a magyar energiabiztonságra
A miniszter kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai fontosságú mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat gázvezeték működése. A vezetékek védelme kiemelt feladat, különösen az elmúlt évek infrastruktúratámadásai fényében, például az Északi Áramlat felrobbantása.
Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy az orosz elnök megerősítette: korábban az ukránok terrortámadásra készültek a Török Áramlat ellen, ami komoly kockázatot jelentett volna a magyar földgázellátásra.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a garanciák nem csupán az energiaellátás biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is szolgálják. Ha a szállítások elmaradnának, az energiaárak drámai mértékben emelkedhetnek Magyarországon, ezért a stabil, változatlan árú orosz szállítás kulcsfontosságú. A kormány folyamatosan figyeli a szállítási útvonalak állapotát, és szükség esetén alternatív lehetőségeket keres, például tengeri olajszállítást.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarország minden háborútól tartózkodik, és elsődleges célja az ország biztonságának megőrzése.
A jelenlegi helyzetben a kormány nem kíván részt venni fegyveres konfliktusokban vagy energiaháborúban, ugyanakkor mindent megtesz a hazai energiaellátás biztosításáért.
A megállapodás az orosz féllel így egyszerre szolgálja
- a stratégiai ellátásbiztonságot
- és a lakossági energiaárak stabilitását.
A két ország közötti energetikai együttműködés továbbra is kiemelt jelentőségű, és a tárgyalások eredményeként Magyarország számára biztosított a szükséges energiahordozó-mennyiség. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a megállapodás minden tekintetben a hazai energiaellátás biztonságát szolgálja, figyelembe véve a nemzetközi piac kilengéseit és a geopolitikai kockázatokat.
Rendkívüli diplomáciai fejlemény történt Moszkvában. A megbeszélésen Putyin két magyar hadifogoly szabadon bocsátását jelentette be, akik kényszersorozás után kerültek az ukrajnai háború frontjára. A hadifoglyok Szijjártó Péter külügyminiszter repülőgépével térhetnek haza Budapestre.