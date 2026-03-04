Rendkívüli, nagyon nagy a baj: Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából – nem várja meg a 2027-es kitiltást
Utasítást kap az orosz kormány, hogy a vállalatokkal együtt vizsgálja meg az európai piacról való azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak adott szerda este adott nyilatkozatában.
Putyin szerint Oroszország számára előnyösebb lehet már most leállítani a gázszállítást Európába, nem pedig egy év múlva, ahogyan azt az Európai Unió szeretné.
Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, január végén az uniós országok miniszterei jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását.
Az uniós rendelet ellen Szlovákia és Magyarország szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. Az új szabályok rendelkeznek az EU-ba irányuló orosz vezetékes és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos kivezetéséről.
A tilalmat úgy alakították ki, hogy megerősített többséggel is elfogadható legyen, így felülírja Magyarország és Szlovákia ellenkezését. A két ország továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozók importjától, és fenntartják szoros kapcsolataikat Moszkvával.
Magyarország jelezte, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg a jogszabályt.
A magyar kormány álláspontja szerint egyértelmű csalás történt. Mindenesetre 2026. március 1-jéig az uniós országoknak nemzeti terveket kell vagy kellett kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, valamint az orosz gáz kiváltásával kapcsolatos lehetséges kihívások azonosítására. Ennek érdekében a vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről.
Azoknak az uniós országoknak, amelyek továbbra is importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk. A megállapodás értelmében az EU
- 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját,
- a vezetékes földgáz behozatalát pedig 2027. szeptember 30-ig szünteti meg.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ezt a határidőt legkésőbb 2027. november 1-jéig kitolják, ha egy tagállam nehézségekbe ütközik a nem orosz gázból történő tárolófeltöltésben a téli időszak előtt.
Ezenkívül rendkívüli helyzet kihirdetése esetén, ha egy vagy több uniós tagállamban súlyosan veszélybe kerül az ellátásbiztonság, az Európai Bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az importtilalmat.
Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből
Ebből a helyzetből lett most láthatóan elege az orosz elnöknek, aki meg is indikolta, miért éppen most vonná ki az összes orosz molekulát Európából. Tény, hogy az energiapiac az iráni háború miatt eleve a feje tetejére állt, szóval miután most mindenki energiaforrásokat keres, valóban van hely és lehetőség elhelyezezni a nyersanyagokat, amiből Oroszországnak nagyjából végtelen van.
Ők (Európa – a szerk.) úgyis egy hónap múlva, március 25-től korlátozásokat terveznek bevezetni az orosz gáz, közte a cseppfolyósított gáz vásárlására. Egy év múlva, 2027-ben további korlátozások lépnek életbe, egészen a teljes tilalomig.
Most pedig más piacok nyílnak meg. És talán számunkra előnyösebb lenne már most leállítani az európai piacra történő szállításokat. Átmenni azokra a piacokra, amelyek megnyílnak, és ott megvetni a lábunkat
– magyarázta Putyin.
Ugyanakkor hozzátette, hogy ebben az ügyben még nem született meg a döntés.
Török Áramlat: nagyon veszélyes játék zajlik az oroszok szerint
Az orosz elnök külön kitért a jelenlegi, Európába irányuló orosz gázvezetékek helyzetére. Ezt nem először teszi.
A szakszolgálataink rendelkezésére álló adatok szerint, ahogy egykor az Északi Áramlatokat felrobbantották, Kijevben most, néhány nyugati szakszolgálat támogatásával, a Kék Áramlat és a Török Áramlat felrobbantására készülnek. Tájékoztattuk ebben az ügyben török barátainkat. Meglátjuk, mi fog történni ezen a területen, de ez nagyon veszélyes játék, különösen ma – jelentette ki.
Az orosz elnök terrortámadásnak minősítette az orosz gázszállító hajó ellen a Földközi-tengeren végrehajtott támadást.
Erről az incidensről itt írtunk részletesen.
Putyin a rendkívüli és sokkoló bejelentésével együtt is Oroszországot megbízható szállítónak nevezte. Azt is mondta, hogy az európai gázár emelkedése nem közvetlenül kapcsolódik a szállításokhoz, mert azok egészében véve nem csökkentek. A helyzet a világpiaci általános felfordulás következménye.
Putyin megüzente Magyarországnak, mi fog történni az orosz olaj és a gáz árával az iráni háború miatt – az egész EU irigykedve nézi
Oroszország változatlan árakon szállítja a szükséges energiát. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak a nemzetközi energiapiaci turbulenciák közepette is biztosítva van az ellátása.