Rendkívüli, nagyon nagy a baj: Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából – nem várja meg a 2027-es kitiltást

Utasítást kap az orosz kormány, hogy a vállalatokkal együtt vizsgálja meg az európai piacról való azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak adott szerda este adott nyilatkozatában.

Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából / Fotó: PanSvitlyna / Shutterstock(illusztráció)

Putyin szerint Oroszország számára előnyösebb lehet már most leállítani a gázszállítást Európába, nem pedig egy év múlva, ahogyan azt az Európai Unió szeretné.

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, január végén az uniós országok miniszterei jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását.

Az uniós rendelet ellen Szlovákia és Magyarország szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. Az új szabályok rendelkeznek az EU-ba irányuló orosz vezetékes és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos kivezetéséről.

A tilalmat úgy alakították ki, hogy megerősített többséggel is elfogadható legyen, így felülírja Magyarország és Szlovákia ellenkezését. A két ország továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozók importjától, és fenntartják szoros kapcsolataikat Moszkvával.

Magyarország jelezte, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg a jogszabályt.

A magyar kormány álláspontja szerint egyértelmű csalás történt. Mindenesetre 2026. március 1-jéig az uniós országoknak nemzeti terveket kell vagy kellett kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, valamint az orosz gáz kiváltásával kapcsolatos lehetséges kihívások azonosítására. Ennek érdekében a vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről.

Azoknak az uniós országoknak, amelyek továbbra is importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk. A megállapodás értelmében az EU

2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, a vezetékes földgáz behozatalát pedig 2027. szeptember 30-ig szünteti meg.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ezt a határidőt legkésőbb 2027. november 1-jéig kitolják, ha egy tagállam nehézségekbe ütközik a nem orosz gázból történő tárolófeltöltésben a téli időszak előtt.