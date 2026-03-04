Deviza
EUR/HUF384,32 -0,61% USD/HUF330,14 -0,89% GBP/HUF441,7 -0,66% CHF/HUF423,91 -0,47% PLN/HUF90,07 -0,03% RON/HUF75,45 -0,54% CZK/HUF15,76 -0,7% EUR/HUF384,32 -0,61% USD/HUF330,14 -0,89% GBP/HUF441,7 -0,66% CHF/HUF423,91 -0,47% PLN/HUF90,07 -0,03% RON/HUF75,45 -0,54% CZK/HUF15,76 -0,7%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27% BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakossági fórum
Varga Gábor országgyűlési képviselő
gyorsforgalmi út

Kész az új magyar autópálya nyomvonala, még az utolsó pillanatban is hozzányúltak: átmegy a vasúton, meg kell emelni az egészet – térkép

A fórumon a beruházás részleteit és a zajvédelmi intézkedéseket ismertették. A helyiek aggodalmukat fejezték ki az M200-as gyorsforgalmi út új szakasza miatt, amely a település határához közel esik.
VG
2026.03.04, 20:46
Frissítve: 2026.03.04, 21:06

A Belsőbárándi Művelődési Házban lakossági fórumon egyeztettek az M200-as gyorsforgalmi út tervezett nyomvonaláról, amely a településhez közel futna. A fórumon a beruházás tervezői mellett Varga Gábor országgyűlési képviselő is részt vett, és ígéretet tett a nyomvonal esetleges felülvizsgálatára – írta a feol.hu.

m200
Az M200-as engedélyezési terve készen van, de a helyiek továbbra is aggódnak a zaj és a település közelsége miatt / Fotó: Koszticsák Szilárd

Az M200-as nyomvonala a Fejér megyeiek számára már ismert, de a Belsőbárándnál futó szakasz az engedélyezési terv alapján kismértékben módosult. A fórumon elhangzott, hogy a nyomvonal megkapta a környezetvédelmi engedélyt, és a tanulmányterv (2020) után az engedélyezési terv fázisába lépett. A különbségek főként műszaki jellegűek, ezért a tervek véglegesnek tekinthetők.

A gyorsforgalmi út a vasutat és a belsőbárándi bekötő utat keresztezi. A vasúti szakasz miatt az autópálya megemelésére lesz szükség. 

A helyiek kérésére zajvédő fal épül majd a vasúti kereszteződés és a belsőbárándi bevezető út között, továbbá a kereszteződéstől 100 méterre mindkét irányban.

A fórumon kiemelték: jogszabály nem írja elő a zajvédő falat, de a tervezők önként vállalják annak megépítését. A településhez legközelebb eső lakóház 500 méterre áll majd az úttól, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak és európai uniós zajszámítási szabványoknak.

Az M200-as „a csend szigetét” veszélyezteti

A lakosok nem az út építését, hanem annak közelségét kifogásolták. Többen féltették a nyugalmukat, mivel Belsőbáránd eddig „a csend szigete” volt, és többen ezért költöztek ide. A zajmodellezések szerint azonban a forgalom zajterhelése nem lépi túl a jogszabályi határértékeket.

A fórumon elhangzott, hogy az engedélyezési terv és a zajvédelmi intézkedések – zajfal és erdősáv – célja, hogy az ott élők a lehető legkevésbé érzékeljék a forgalmat.

Varga Gábor országgyűlési képviselő bejelentette, hogy a polgármesterrel és a képviselő-testület tagjaival az Építési és Közlekedési Minisztériumban kezdeményeznek egyeztetést a nyomvonal esetleges módosításáról. Kiemelte, hogy megérti a helyi lakók aggodalmait, és meglepetéssel értesült arról, hogy a korábbi önkormányzati vezetés nem folytatott széles körű egyeztetést a település lakóival.

A fórum konstruktív légkörben zajlott, és a tervezők biztosították a lakosokat, hogy a zajcsökkentés és a zöldterület kialakítása a lakók komfortérzetét szolgálja. Az M200-as Belsőbárándnál futó szakasza így a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a lehető legkisebb környezeti hatással valósulhat meg.

Ilyet se nagyon láttunk még: előrehozzák az egyik legfontosabb magyar autópálya megépítését, hamarabb kezdik a nagyvárosi szakaszt – új közlekedési tengely születik az országban

Ismertette terveit a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2027-ben elkezdődhet az M200-as autópálya építése.

 

Országszerte

Országszerte
1170 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu