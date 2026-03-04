Kész az új magyar autópálya nyomvonala, még az utolsó pillanatban is hozzányúltak: átmegy a vasúton, meg kell emelni az egészet – térkép

A Belsőbárándi Művelődési Házban lakossági fórumon egyeztettek az M200-as gyorsforgalmi út tervezett nyomvonaláról, amely a településhez közel futna. A fórumon a beruházás tervezői mellett Varga Gábor országgyűlési képviselő is részt vett, és ígéretet tett a nyomvonal esetleges felülvizsgálatára – írta a feol.hu.

Az M200-as engedélyezési terve készen van, de a helyiek továbbra is aggódnak a zaj és a település közelsége miatt / Fotó: Koszticsák Szilárd

Az M200-as nyomvonala a Fejér megyeiek számára már ismert, de a Belsőbárándnál futó szakasz az engedélyezési terv alapján kismértékben módosult. A fórumon elhangzott, hogy a nyomvonal megkapta a környezetvédelmi engedélyt, és a tanulmányterv (2020) után az engedélyezési terv fázisába lépett. A különbségek főként műszaki jellegűek, ezért a tervek véglegesnek tekinthetők.

A gyorsforgalmi út a vasutat és a belsőbárándi bekötő utat keresztezi. A vasúti szakasz miatt az autópálya megemelésére lesz szükség.

A helyiek kérésére zajvédő fal épül majd a vasúti kereszteződés és a belsőbárándi bevezető út között, továbbá a kereszteződéstől 100 méterre mindkét irányban.

A fórumon kiemelték: jogszabály nem írja elő a zajvédő falat, de a tervezők önként vállalják annak megépítését. A településhez legközelebb eső lakóház 500 méterre áll majd az úttól, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak és európai uniós zajszámítási szabványoknak.

Az M200-as „a csend szigetét” veszélyezteti

A lakosok nem az út építését, hanem annak közelségét kifogásolták. Többen féltették a nyugalmukat, mivel Belsőbáránd eddig „a csend szigete” volt, és többen ezért költöztek ide. A zajmodellezések szerint azonban a forgalom zajterhelése nem lépi túl a jogszabályi határértékeket.

A fórumon elhangzott, hogy az engedélyezési terv és a zajvédelmi intézkedések – zajfal és erdősáv – célja, hogy az ott élők a lehető legkevésbé érzékeljék a forgalmat.

Varga Gábor országgyűlési képviselő bejelentette, hogy a polgármesterrel és a képviselő-testület tagjaival az Építési és Közlekedési Minisztériumban kezdeményeznek egyeztetést a nyomvonal esetleges módosításáról. Kiemelte, hogy megérti a helyi lakók aggodalmait, és meglepetéssel értesült arról, hogy a korábbi önkormányzati vezetés nem folytatott széles körű egyeztetést a település lakóival.