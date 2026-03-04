Már Európa sarkában is rettegnek az iráni rakétatámadásoktól: óvóhelyeket követelnek a lakosok, sokan elköltöznek

A brit védelmi minisztérium szerint feltételezhetően dróntámadás ért egy brit légitámaszpontot Cipruson. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen biztonsági és geopolitikai kockázatokat jelent Ciprus számára a sziget stratégiai jelentőségű katonai bázisainak jelenléte – írja a Guardian.

Libanon felől érkező drónok végeztek pusztítást a Brit Királyi légierő ciprusi bázisán / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem térhettek vissza a helyiek a megtámadott településre

„Nekem is a bázison van munkám, ahogy sokunknak Akrotiriben” – nyilatkozta a Guardiannak a 25 éves Michalis Georgiou, azon kevés helyiek egyike, akik kedden visszatértek a faluba.

Ami vasárnap történt, félelmetes volt. Aludtam, aztán meghallottam a szirénákat, és hirtelen már pakoltunk is a szüleimmel, hogy meneküljünk. Nem vagyok biztos benne, hogy maradni fogok. Ugyanez bármikor megismétlődhet, nem?

– nyilatkozta a fiatal. A mediterrán sziget déli részén elterülő brit fennhatóságú terület mintegy 99 négyzetmérföldet foglal el, a bázis szögesdrótos kerítése körül szántóföldekkel és antennákkal van tele a kilátás.

A ciprusi öböl túloldalán Limasszol fekszik, a tengerparti város, amelyet az oroszok körében való népszerűsége miatt gyakran „a Földközi-tenger Moszkvájának” neveznek.

Kedden több száz ember gyűlt össze Limasszol tengerpartján, hogy tiltakozzon az Irán elleni amerikai–izraeli támadások ellen, és követelje a katonai létesítmények kivonását, amelyeket egyre többen tekintenek Ciprusra leselkedő veszélynek.

Kis ország vagyunk, amelynek semlegesnek kell maradnia

– nyilatkozta Tasos Kosteas, a Pánciprusi Béketanács vezetője, amely a demonstrációt szervezte. Hozzátette:

A bázisok egyértelmű veszélyt jelentenek Ciprusra, mert Irán ezeket veszi célba. Az alapüzenetünk az, hogy az Egyesült Államok és Izrael érdekei nem azonosak a mieinkkel. A nagyhatalmak Ciprust csak a geopolitikai jelentősége miatt tartják fontosnak, az embereivel nem törődnek.

Közel ötven éve nem fordult elő hasonló

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a mostani támadás az első brit katonai létesítmény elleni csapás a szigeten 1986 óta, és egyes ciprusi tisztviselők szerint összefügghet azzal a döntéssel, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök engedélyezte a bázisok védelmi célú használatát az Egyesült Államok számára, még ha London szerint a támadás ezt a bejelentést megelőzően történt is.

Ciprus váratlan lépést tett az ügyet követően: nyíltan bírálta Londont amiatt, hogy nem tisztázta egyértelműen a bázis szerepét.

Nikos Christodoulides ciprusi elnök beszédében hangsúlyozta, hogy az ország nem kíván részt venni semmilyen katonai műveletben. A szigeten attól tartanak, hogy Ciprus belesodródhat egy szélesedő regionális háborúba – éppen akkor, amikor az ország az Európai Unió soros elnökségére készül. A félelmeket jelzi, hogy katonai erősítés is érkezik a térségbe. Ezen a héten Franciaország Görögország után szintén támogatást küldött a szigetre modern fregattok, F–16-os vadászgépek, valamint rakéta- és drónelhárító rendszerek formájában.

Ezzel egy időben bejelentették, hogy Akrotiri és több más térség kiürítése még néhány napig érvényben marad.

Nincsen óvóhely biztosítva a helyieknek Cipruson

„Úgy gondoljuk, hogy állandó óvóhelyre lenne szükség itt” – nyilatkozta Konstantinos. „Egy menedékre, ahol biztonságban érezhetnénk magunkat. Ilyen követelésünk korábban nem volt, de most azt hiszem, mindenki egyetértene abban, hogy ez prioritássá vált.”