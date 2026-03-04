Deviza
EUR/HUF384,32 -0,61% USD/HUF330,14 -0,89% GBP/HUF441,7 -0,66% CHF/HUF423,91 -0,47% PLN/HUF90,07 -0,03% RON/HUF75,45 -0,54% CZK/HUF15,76 -0,7% EUR/HUF384,32 -0,61% USD/HUF330,14 -0,89% GBP/HUF441,7 -0,66% CHF/HUF423,91 -0,47% PLN/HUF90,07 -0,03% RON/HUF75,45 -0,54% CZK/HUF15,76 -0,7%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27% BUX123 872,29 +2,64% MTELEKOM2 150 +0,94% MOL3 660 +0,38% OTP37 490 +4,72% RICHTER11 640 +0,43% OPUS544 +3,23% ANY7 260 +4,01% AUTOWALLIS160,5 +4,22% WABERERS5 080 +4,74% BUMIX9 648,75 +2,05% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 584,93 +3,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mezőgazdasági termelés
műtrágyaárak
műtrágyagyártás

Erről eddig nem beszéltek: óriási bajban a gazdák, az orosz-ukrán háborúnál súlyosabb csapás várhat rájuk az iráni konfliktus miatt – „a lehető legrosszabb, ami történhetett!"

A térségéből származik az export majdnem fele. A műtrágya hiánya tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét.
M. Cs.
2026.03.04., 20:47

Az ukrajnai háború által okozottnál is nagyobb fennakadásokat okozhat a világ műtrágya-ellátásában az iráni konfliktus. A Perzsa-öböl ugyanis a műtrágya kulcsfontosságú termelőközpontja, a Hormuzi-szoros pedig szállítási útvonala. Az iráni háború ráadásul nem is robbanhatott volna ki az év rosszabb időszakában.

műtrágya
A műtrágya kivitele szempontjából a lehető legrosszabbkor jött a iráni konfliktus / Fotó: AFP

A legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya, 

a karbamid globális kivitelének mintegy 45 százaléka származik ugyanis az öbölmenti államokból,

 a tíz legnagyobb exportőrből három ottani: 

  • Katar, 
  • Szaúd-Arábia 
  • és Irán.

Ez az export most gyakorlatilag beragadt a Hormuzi-szoros lezárása miatt, ami Josh Linville, a StoneX árupiaci szakértője szerint a legrosszabb forgatókönyv. A helyzetet ráadásul tovább súlyosbítja az Egyesült Államokban és Ausztráliában is tapasztalható szezonális kereslet.

„Nem is történhetne ez az év rosszabb időszakában. Soha nincsen jó idő a háborúra, de valószínűleg ez most a lehető legrosszabb” – mondta a Nikkei Asiának.

Ugrik a műtrágya ára

A várható hiány miatt a karbamid ára a Trading Economics szerint hétfőn 11 százalékkal, tonnánként 590 dollárra ugrott – 

ez 30,39 százalékkal magasabb a februárinál és 52,16 százalékkal az egy évvel ezelőttinél.

„Hatalmas jelentőségű globális esemény, rendkívül nagy félelem kell ahhoz, hogy az árak így mozogjanak” – hangsúlyozta Linville, hozzátéve azonban, hogy a piaci reakció „jogos”.

Spring Ploughing Fertilizer Transportation
Ki tudja, mikor jutnak át megint a hajók a Hormuzi-szoroson / Fotó: NurPhoto via AFP

„A politikusok azt mondják, hogy ez a háború hetekig fog tartani, de négy hét múlva az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági munkák közepénél tartanak majd, és ha ezek a hajók ma nem haladnak át a Hormuzi-szoroson, akkor nem fognak időben megérkezni” – figyelmeztetett.

Súlyosabb csapás az ukrajnai háborúnál

A Perzsa-öbölben termelik ráadásul azt a földgázt és ammóniát is, amelyre más országoknak szükségük van a műtrágyagyártáshoz, ami tovább növeli majd az árakat, emlékeztetett Dennis Voznesenski, a Commonwealth Bank mezőgazdasági közgazdásza.

Szerinte a mezőgazdasági termelőkre ez valószínűleg súlyosabb csapást mér majd, mint az Ukrajna elleni orosz invázió, ami szintén drágította a műtrágyát. Oroszország ki is használta a helyzetet, jelentős árengedményeket kínálva a korábbinál is nagyobb részesedést szerzett a világpiacon.

A 2022-es invázió nyomán a gabonaárak is emelkedtek, mivel Ukrajna jelentős termelő. Ettől most nem kell tartani, mert Irán nem exportál búzát, de ellátási zavarokra a mezőgazdasági termények, élelmiszerek esetében is lehet számítani a Közel-Keleten.

Spring Ploughing Fertilizer Transportation
Az öbölmenti államok adják a globális karbamid-export majdnem felét / Fotó: NurPhoto via AFP

Ha tartós marad a műtrágyahiány, az további áremelkedésekhez vezet, amit a gazdák egy része már nem tud megfizetni, így csökkenni fog a termés mennyisége.

Megfizethetetlen a biztosítás

Anyagilag az sem jelentene túl nagy könnyebbséget, ha megindulna a műtrágya-szállítás a Hormuzi-szoroson keresztül, mert a szállítmánybiztosítás költségei megfizethetetlenné válhatnak, figyelmeztetett jegyzetében Ben Isaacson, a Scotiabank elemzője.

A Bloomberg tudósítása szerint emlékeztetett, hogy Irán a globális karbamid-kereskedelem 10-12 százalékát ellenőrzi, míg az izraeli szükségállapot kihirdetése megszakíthatja az Egyiptomba irányuló gázszállítást, és így a műtrágyagyártást.

Az Egyesült Államokban részlegesen le is álltak a műtrágya-jegyzések az iráni konfliktus okozta ellátási bizonytalanságok miatt.

„A cégek egyszerűen nem tesznek ajánlatot, amíg fel nem mérik, hogy mi történik” – nyilatkozta Chris DeMoss, egy Missouriban működő mezőgazdasági szövetkezet, az MFA Incorporated növényi élelmiszerekért felelős alelnöke a Brownfield portálnak.

„Még mindig nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen hajókat rakodnak be, hogy azok ki tudnak-e majd jutni a kikötőből” – magyarázta, és emlékeztetett arra is, hogy az Egyesült Államokban már most sincsen elég karbamid.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
műtrágyaárak

Erről eddig nem beszéltek: óriási bajban a gazdák, az orosz-ukrán háborúnál súlyosabb csapás várhat rájuk az iráni konfliktus miatt – „a lehető legrosszabb, ami történhetett!"

A térségéből származik az export majdnem fele.
4 perc
rakétavédelmi rendszer

Már Európa sarkában is rettegnek az iráni rakétatámadásoktól: óvóhelyeket követelnek a lakosok, sokan elköltöznek

Már a Ciprusiak is rettegnek a dróntámadásoktól.
7 perc
Vinted

A Vinted értéke már a nyolcmilliárd eurót közelíti, beszállhat a Blackrock is, mielőtt tőzsdére viszik az online használtruha-kereskedelem királyát

Kapós portéka lett a litván Vinted részvénye.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu