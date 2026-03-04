Erről eddig nem beszéltek: óriási bajban a gazdák, az orosz-ukrán háborúnál súlyosabb csapás várhat rájuk az iráni konfliktus miatt – „a lehető legrosszabb, ami történhetett!"

Az ukrajnai háború által okozottnál is nagyobb fennakadásokat okozhat a világ műtrágya-ellátásában az iráni konfliktus. A Perzsa-öböl ugyanis a műtrágya kulcsfontosságú termelőközpontja, a Hormuzi-szoros pedig szállítási útvonala. Az iráni háború ráadásul nem is robbanhatott volna ki az év rosszabb időszakában.

A műtrágya kivitele szempontjából a lehető legrosszabbkor jött a iráni konfliktus / Fotó: AFP

A legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya,

a karbamid globális kivitelének mintegy 45 százaléka származik ugyanis az öbölmenti államokból,

a tíz legnagyobb exportőrből három ottani:

Katar,

Szaúd-Arábia

és Irán.

Ez az export most gyakorlatilag beragadt a Hormuzi-szoros lezárása miatt, ami Josh Linville, a StoneX árupiaci szakértője szerint a legrosszabb forgatókönyv. A helyzetet ráadásul tovább súlyosbítja az Egyesült Államokban és Ausztráliában is tapasztalható szezonális kereslet.

„Nem is történhetne ez az év rosszabb időszakában. Soha nincsen jó idő a háborúra, de valószínűleg ez most a lehető legrosszabb” – mondta a Nikkei Asiának.

Ugrik a műtrágya ára

A várható hiány miatt a karbamid ára a Trading Economics szerint hétfőn 11 százalékkal, tonnánként 590 dollárra ugrott –

ez 30,39 százalékkal magasabb a februárinál és 52,16 százalékkal az egy évvel ezelőttinél.

„Hatalmas jelentőségű globális esemény, rendkívül nagy félelem kell ahhoz, hogy az árak így mozogjanak” – hangsúlyozta Linville, hozzátéve azonban, hogy a piaci reakció „jogos”.

Ki tudja, mikor jutnak át megint a hajók a Hormuzi-szoroson / Fotó: NurPhoto via AFP

„A politikusok azt mondják, hogy ez a háború hetekig fog tartani, de négy hét múlva az északi féltekén a tavaszi mezőgazdasági munkák közepénél tartanak majd, és ha ezek a hajók ma nem haladnak át a Hormuzi-szoroson, akkor nem fognak időben megérkezni” – figyelmeztetett.

Súlyosabb csapás az ukrajnai háborúnál

A Perzsa-öbölben termelik ráadásul azt a földgázt és ammóniát is, amelyre más országoknak szükségük van a műtrágyagyártáshoz, ami tovább növeli majd az árakat, emlékeztetett Dennis Voznesenski, a Commonwealth Bank mezőgazdasági közgazdásza.

Szerinte a mezőgazdasági termelőkre ez valószínűleg súlyosabb csapást mér majd, mint az Ukrajna elleni orosz invázió, ami szintén drágította a műtrágyát. Oroszország ki is használta a helyzetet, jelentős árengedményeket kínálva a korábbinál is nagyobb részesedést szerzett a világpiacon.