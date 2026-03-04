Deviza
Rendkívüli, nagyon nagy a baj: Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából – nem várja meg a 2027-es kitiltást

Azonnal megérkezett Ukrajna válasza Ficónak, mert levágta őket az áramról: nevetnek Szlovákián – "Lábon lőtték magukat, csak gratulálni tudunk"

Egyelőre csak az élcelődésig jutottak. Ukrajna állítja, nekik nem fog fájni, amit Szlovákia tesz a vészhelyzeti áramszolgáltatással, majd máshonnan megkapják a kieső részt. Keményen beszóltak Ficónak is.
VG
2026.03.04, 19:47
Frissítve: 2026.03.04, 20:03

Nem sokat kellett várni, hogy Ukrajna hivatalos választ adjon Szlovákiának és a szlovák miniszterelnöknek, mert felmondta a két ország közötti energiasegélyt.

Ukrajna, Fico, Szlovákia
Ukrajna válasza Ficónak, mert levágta őket az áramról: "Lábon lőtted magad, gratulálunk!" / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Szlovákia felmondja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését, ezzel hivatalosan is lezárul az ukrán hálózat stabilizálását szolgáló segítség.

Ennek oka, hogy Kijev továbbra sem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajszállítást Közép-Európa felé. "A szlovák állami áramszállító, a SEPS felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal" – jelentette be Pozsonyban Martin Magáth vezérigazgató, aki világossá tette, hogy a SEPS „a bejelentés pillanatától már nem nyújt vészhelyzeti segítséget.”

Az erről szóló döntés a szlovák kormány szerdai ülésén született, amely jogilag is lezárja a folyamatot, ennek nyomán pedig a SEPS hivatalosan felmondja az Ukrenergóval kötött szerződést.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a megállapodás nem a lakossági fogyasztásra szolgáló áramról szólt. A vészhelyzeti szállítás célja kizárólag az ukrán elektromos hálózat stabilizálása volt. „Ez nem olyan villanyáram, amelyet világításra, fűtésre, főzésre vagy más, a hétköznapi élettel összefüggő dolgokra használnak” – fogalmazott. Legutóbb januárban került sor ilyen jellegű segítségnyújtásra.

Ukrajna válasza Ficónak, mert levágta őket az áramról

Az ukrán Külügyminisztérium szerint a szlovák kormány arra készül, hogy „lábon lője” saját energetikai vállalatait, mivel leállítja a vészhelyzeti áramszállítást Ukrajnába.

Erről az Unian tudósítása szerint Heorhij Tihii külügyi szóvivő tájékoztatta az újságírókat. "Azzal kapcsolatban, hogy a szlovák fél fel kívánja bontani az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződést, csak gratulálni tudunk Pozsonynak, amiért saját magát lövi lábon. Pontosabban a saját energetikai vállalataikat lövik lábon. Hiszen Ukrajna vásárolja ezt a villamos energiát, nem pedig ingyen kapja" – hangsúlyozta Tihii.

Szerinte Robert Fico kormánya egyszerűen megfosztja majd a szlovák vállalatokat a bevételüktől, miközben

Ukrajna más forrásokból fogja beszerezni ezt a villamos energiát.

Az ilyen különös szándékokra csak egyetlen magyarázat van: Fico számára nem Szlovákia állampolgárai a fontosak, hanem az Oroszországi Föderációval fenntartott gazdasági kapcsolatainak megőrzése, akár a szlovák üzleti szféra károsítása árán is – fogalmazta meg a vádat az ukrán Külügyminisztérium.

A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy Fico továbbra is elzárkózik az ukrajnai találkozótól, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ajánlott fel neki a vitás kérdések rendezése érdekében. „Ez az ajánlat az ukrán fél részéről továbbra is érvényben van” – összegezte Tihii.

