Összefogott az agglomeráció, nem kérnek többet az illegális hulladékból – lépésről lépésre derítik fel a lerakókat, teljes felszámolás jön

Együttműködési megállapodást írt alá Gyálon öt település vezetője annak érdekében, hogy közösen lépjenek fel az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében. A megállapodást Gyál, Soroksár, Felsőpakony, Vecsés és Alsónémedi polgármesterei látták el kézjegyükkel – közölte Gyál Város Önkormányzata.

Térségi együttműködés indult az illegális hulladéklerakás megállítására / Fotó: marikun / Shutterstock

A kezdeményezés célja, hogy a térség települései összehangoltan lépjenek fel az illegális hulladéklerakás ellen, és egymással együttműködve hatékonyabban kezeljék a problémát. A felek egyetértettek abban, hogy az illegális hulladéklerakás nem áll meg a települések határainál, ezért a jelenség visszaszorítása csak közös fellépéssel lehet eredményes.

Az együttműködés keretében a települések vállalták, hogy rendszeresen megosztják egymással az illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatos információkat és tapasztalatokat, segítik egymás munkáját a lerakók felderítésében és felszámolásában, valamint összehangolják kommunikációs és szemléletformáló tevékenységüket.

A megállapodás részeként a felek kiemelt figyelmet fordítanak a lakosság tájékoztatására, a megelőzés erősítésére, valamint arra, hogy a jövőben közös kezdeményezésekkel és akciókkal hívják fel a figyelmet a környezet védelmének fontosságára.

A polgármesterek hangsúlyozták: az együttműködés célja, hogy a térség települései tisztább, rendezettebb környezetet biztosítsanak az itt élők számára, és hatékonyabban lépjenek fel az illegális hulladéklerakás ellen.

Illegális hulladék veszélyezteti a budapesti lomtalanítás rendjét

A lomtalanítás az V. és a XIII. kerületben zajlik, ahol a Mohu Budapest a lakosság által az ingatlanok elé szabályosan kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja – közölte a Világgazdasággal a vállalat. A társaság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kerületi lomtalanítást visszatérően jogellenesen használják fel olyan hulladékok elhelyezésére, amelyek nem a helyi lakosoktól származnak.

Korábban több kerületben – így a most érintett városrészekben is – előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére nem lomnak minősülő, illetve nem lakossági eredetű hulladék került ki. A közlemény szerint vállalkozások – például vendéglátóhelyek, szervizek – régi elektromos berendezéseket, festékesdobozokat, vegyszereket helyeztek el a lomok között, míg más esetekben más településekről érkezők hoztak be építési törmeléket vagy irodafelújításból származó hulladékot.