Lezárult két hazai bank összeolvadása, ezt kell tenniük az ügyfeleknek

A tranzakcióval a MagNet Bank tovább erősíti országos jelenlétét: 14 kelet-magyarországi fiókkal bővült a hálózat, így még több ügyfél számára válik elérhetővé személyesen is a közösségi bankolás. Az érintett fiókok három nap alatt, rekordgyorsasággal alakultak át. A migráció technikai folyamata szintén három nap alatt, biztonságosan és sikeresen zajlott le – írta meg az Origo.

A Polgári Bank érintett ügyfelei automatikusan a MagNet Bank ügyfeleivé váltak / Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A Polgári Bank ügyfelei zökkenőmentesen kerültek át a MagNet Bankhoz:

A megszokott bankszámlaszámok változatlanul érvényben maradnak.

A számlavezetési feltételek nem változnak, illetve több esetben kedvezőbbé válnak.

2026. március 2-tól a MagNet Bank korszerű elektronikus csatornái érhetők el: NetBank, MobilBank, VideoBank és 0-24hTelefonos Ügyfélszolgálat.

Az új digitális platformok magas szolgáltatási tartalommal, széleskörű funkcionalitással és közösségi elemekkel támogatják az ügyintézést.

Az ügyfélszámlák átadásától, 2026. március 2.-tól

a MagNet Bank és Polgári Bank egyesített fiókhálózatán keresztül,

a MagNet Bank Telefonos ügyfélszolgálatán,

a MagNet NetBank internetes banki szolgáltatáson, valamint

a MagNet MobilBank mobilalkalmazáson,

vagy akár MagNet VideoBankon keresztül is

intézhetők a pénzügyek.

A részletes és folyamatosan frissülő információk a magnetbank.hu/pb oldalon érhetők el. A három évtizede a hazai piacon működő MagNet Bankról itt olvashat további információkat.