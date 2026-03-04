Deviza
Lezárult két hazai bank összeolvadása, ezt kell tenniük az ügyfeleknek

Befejeződött a Polgári Bank Zrt. és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. fúziójának utolsó állomása: lezárult az állomány átruházása a MagNet Bankra. A mindennapi bankolás zavartalan az ügyfelek számára.
Világgazdaság
2026.03.04, 20:07

A tranzakcióval a MagNet Bank tovább erősíti országos jelenlétét: 14 kelet-magyarországi fiókkal bővült a hálózat, így még több ügyfél számára válik elérhetővé személyesen is a közösségi bankolás. Az érintett fiókok három nap alatt, rekordgyorsasággal alakultak át. A migráció technikai folyamata szintén három nap alatt, biztonságosan és sikeresen zajlott le – írta meg az Origo.

MagNet Bank
A Polgári Bank érintett ügyfelei automatikusan a MagNet Bank ügyfeleivé váltak / Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A Polgári Bank ügyfelei zökkenőmentesen kerültek át a MagNet Bankhoz:

  • A megszokott bankszámlaszámok változatlanul érvényben maradnak.
  • A számlavezetési feltételek nem változnak, illetve több esetben kedvezőbbé válnak.
  • 2026. március 2-tól a MagNet Bank korszerű elektronikus csatornái érhetők el: NetBank, MobilBank, VideoBank és 0-24hTelefonos Ügyfélszolgálat.

Az új digitális platformok magas szolgáltatási tartalommal, széleskörű funkcionalitással és közösségi elemekkel támogatják az ügyintézést.

Az ügyfélszámlák átadásától, 2026. március 2.-tól 

  • a MagNet Bank és Polgári Bank egyesített fiókhálózatán keresztül, 
  • a MagNet Bank Telefonos ügyfélszolgálatán, 
  • a MagNet NetBank internetes banki szolgáltatáson, valamint 
  • a MagNet MobilBank mobilalkalmazáson, 
  • vagy akár MagNet VideoBankon keresztül is

intézhetők a pénzügyek.

A részletes és folyamatosan frissülő információk a magnetbank.hu/pb oldalon érhetők el. A három évtizede a hazai piacon működő MagNet Bankról itt olvashat további információkat.

