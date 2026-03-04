Lezárult két hazai bank összeolvadása, ezt kell tenniük az ügyfeleknek
A tranzakcióval a MagNet Bank tovább erősíti országos jelenlétét: 14 kelet-magyarországi fiókkal bővült a hálózat, így még több ügyfél számára válik elérhetővé személyesen is a közösségi bankolás. Az érintett fiókok három nap alatt, rekordgyorsasággal alakultak át. A migráció technikai folyamata szintén három nap alatt, biztonságosan és sikeresen zajlott le – írta meg az Origo.
A Polgári Bank ügyfelei zökkenőmentesen kerültek át a MagNet Bankhoz:
- A megszokott bankszámlaszámok változatlanul érvényben maradnak.
- A számlavezetési feltételek nem változnak, illetve több esetben kedvezőbbé válnak.
- 2026. március 2-tól a MagNet Bank korszerű elektronikus csatornái érhetők el: NetBank, MobilBank, VideoBank és 0-24hTelefonos Ügyfélszolgálat.
Az új digitális platformok magas szolgáltatási tartalommal, széleskörű funkcionalitással és közösségi elemekkel támogatják az ügyintézést.
Az ügyfélszámlák átadásától, 2026. március 2.-tól
- a MagNet Bank és Polgári Bank egyesített fiókhálózatán keresztül,
- a MagNet Bank Telefonos ügyfélszolgálatán,
- a MagNet NetBank internetes banki szolgáltatáson, valamint
- a MagNet MobilBank mobilalkalmazáson,
- vagy akár MagNet VideoBankon keresztül is
intézhetők a pénzügyek.
A részletes és folyamatosan frissülő információk a magnetbank.hu/pb oldalon érhetők el. A három évtizede a hazai piacon működő MagNet Bankról itt olvashat további információkat.