Hivatalos: Magyarország februárban megmentette Ukrajnát az összeomlástól, Zelenszkij hálája nem maradt el – így már tényleg nincs mentség a Barátság vezeték blokádjára
Magyarország különösen fontos szerepet tölt be Ukrajna villamosenergia-ellátásában: a legfrissebb adatok szerint az ukrán import közel fele már magyar irányból érkezik. A növekvő energiaigény és az ukrán termelési kapacitások korlátozottsága miatt a magyar export súlya az elmúlt hónapokban látványosan erősödött.
Az ExPro energetikai elemző cég adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna összesen 1,26 millió megawattóra villamos energiát importált, ami új havi rekordot jelent. A teljes mennyiség 49 százaléka Magyarországról érkezett, így továbbra is Magyarország a legnagyobb beszállító az ukrán villamosenergia-piacon.
Ráadásul a növekedés is elsősorban magyar irányból történt:
a Magyarországról érkező import egyetlen hónap alatt közel 54 százalékkal bővült.
Ez messze a legnagyobb emelkedés a beszállító országok között.
Magyarország után Szlovákia az első
A második legfontosabb partner Szlovákia lett, amely 18 százalékos részesedéssel szerepel az ukrán importstruktúrában. A februári adatok azt mutatják, hogy az import mind Magyarország, mind Szlovákia irányából rekordközeli szintre emelkedett.
Ez azért figyelemre méltó, mert korábban több politikai előrejelzés is az import csökkenésével számolt. A valóságban azonban a villamosenergia-behozatal tovább nőtt.
Az ukrán villamosenergia-rendszer egyre inkább importra támaszkodik:
2025 februárjához képest az import mennyisége ötszörösére emelkedett, ami jól mutatja a piac átalakulását.
Az idei évben ráadásul Ukrajna egyáltalán nem exportált villamos energiát, így az energiamérleg teljesen megfordult, a háború sújtotta ország nettó importőrré vált.
Továbbra is áll a Barátság kőolajvezeték
Miközben Ukrajna egyre nagyobb mennyiségű villamos energiát vásárol a régióból – jelentős részben Magyarországról –, az ukrán területen zajló olajszállítás terén továbbra sincs áttörés. Zelenszkij elnök nyilatkozata, amely szerint nincs szándékuk újraindítani a Barátság vezetéket, a februári áramimport fényében különösen érthetetlen.
A szlovák gazdasági minisztérium friss közlése szerint
a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a következő napokban sem indul újra,
és új határidőt egyelőre nem adtak meg az ukránok. Pozsony és Budapest egyértelműen politikai okokat sejt a háttérben, miután műholdfelvételek is bizonyítják, hogy a Barátság vezeték sértetlen. Igaz, az ukrán fél újabban megint műszaki problémákra és javításokra hivatkozik.
Az olajszállítás bizonytalansága így továbbra is komoly kérdéseket vet fel a közép-európai energiabiztonság szempontjából, miközben Magyarország februárban megmentette Ukrajnát az áramrendszer összeomlásától azok után is, hogy január 27. óta nem érkezik tőlük orosz olaj.
Pozsony hivatalosan is pontot tett az ukrán vészhelyzeti áramszállítás végére. Fico beváltotta a fenyegetését, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, addig Ukrajna elfelejtheti az energiasegélyt.