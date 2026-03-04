Hivatalos: Magyarország februárban megmentette Ukrajnát az összeomlástól, Zelenszkij hálája nem maradt el – így már tényleg nincs mentség a Barátság vezeték blokádjára

Deviza
Érthetetlen, ami történt. Magyarország megtehette volna, de nem vágta el Ukrajnát az áramtól. Sőt, látványos növekedés állt be a villamos energia exportjában. Mindez akkor következett be, amikor Zelenszkij zárva tartja a Barátság vezetéket.
VG
2026.03.04, 19:01
Frissítve: 2026.03.04, 19:14

Magyarország különösen fontos szerepet tölt be Ukrajna villamosenergia-ellátásában: a legfrissebb adatok szerint az ukrán import közel fele már magyar irányból érkezik. A növekvő energiaigény és az ukrán termelési kapacitások korlátozottsága miatt a magyar export súlya az elmúlt hónapokban látványosan erősödött.

Magyarország, Zelenszkij, Orbán Viktor
Magyarország februárban megmentette Ukrajnát az összeomlástól, Zelenszkij hálája nem maradt el / Fotó: AFP

Az ExPro energetikai elemző cég adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna összesen 1,26 millió megawattóra villamos energiát importált, ami új havi rekordot jelent. A teljes mennyiség 49 százaléka Magyarországról érkezett, így továbbra is Magyarország a legnagyobb beszállító az ukrán villamosenergia-piacon.

Ráadásul a növekedés is elsősorban magyar irányból történt:

a Magyarországról érkező import egyetlen hónap alatt közel 54 százalékkal bővült. 

Ez messze a legnagyobb emelkedés a beszállító országok között.

Magyarország után Szlovákia az első

A második legfontosabb partner Szlovákia lett, amely 18 százalékos részesedéssel szerepel az ukrán importstruktúrában. A februári adatok azt mutatják, hogy az import mind Magyarország, mind Szlovákia irányából rekordközeli szintre emelkedett.

Ez azért figyelemre méltó, mert korábban több politikai előrejelzés is az import csökkenésével számolt. A valóságban azonban a villamosenergia-behozatal tovább nőtt.

Az ukrán villamosenergia-rendszer egyre inkább importra támaszkodik:

2025 februárjához képest az import mennyisége ötszörösére emelkedett, ami jól mutatja a piac átalakulását.

Az idei évben ráadásul Ukrajna egyáltalán nem exportált villamos energiát, így az energiamérleg teljesen megfordult, a háború sújtotta ország nettó importőrré vált.

Továbbra is áll a Barátság kőolajvezeték

Miközben Ukrajna egyre nagyobb mennyiségű villamos energiát vásárol a régióból – jelentős részben Magyarországról –, az ukrán területen zajló olajszállítás terén továbbra sincs áttörés. Zelenszkij elnök nyilatkozata, amely szerint nincs szándékuk újraindítani a Barátság vezetéket, a februári áramimport fényében különösen érthetetlen.

A szlovák gazdasági minisztérium friss közlése szerint 

a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a következő napokban sem indul újra, 

és új határidőt egyelőre nem adtak meg az ukránok. Pozsony és Budapest egyértelműen politikai okokat sejt a háttérben, miután műholdfelvételek is bizonyítják, hogy a Barátság vezeték sértetlen. Igaz, az ukrán fél újabban megint műszaki problémákra és javításokra hivatkozik. 

Az olajszállítás bizonytalansága így továbbra is komoly kérdéseket vet fel a közép-európai energiabiztonság szempontjából, miközben Magyarország februárban megmentette Ukrajnát az áramrendszer összeomlásától azok után is, hogy január 27. óta nem érkezik tőlük orosz olaj.

Most van bajban Zelenszkij igazán, ez már a valóság: felmondták a vészhelyzeti áramszállítást Kijevvel
Pozsony hivatalosan is pontot tett az ukrán vészhelyzeti áramszállítás végére. Fico beváltotta a fenyegetését, amíg nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, addig Ukrajna elfelejtheti az energiasegélyt.

 

