Noha az eddigi támadásokat túlélő iráni vezetők nyilvánosan meglehetősen ellenálló és ellenséges hangot ütnek meg az amerikai–izraeli támadással szemben, a perzsa ország titkosszolgálata már a hét elején közvetett jelzéseket küldött a CIA felé, hogy Teherán tárgyalna a harcok leállításáról.

Az iráni háború lezárásáról vannak, akik tárgyalnának Teheránban / Fotó: AFP

Az iráni titkosszolgálat üzent: Teherán hajlandó tárgyalni

A The New York Times információi szerint az ajánlat egy harmadik ország hírszerzésén keresztül érkezett, ám amerikai tisztviselők szerint sem a Trump-adminisztráció, sem Irán nem áll még készen a háború befejezésére. Az iráni hírszerzés ajánlata annak a kérdését is felveti, hogy lehetséges-e olyan vezetőt találni Irán élére, aki hajlandó az ellenségeskedés leállítására és azt be is tudja tartatni.

Mindeközben Izrael – melynek célja többhetes háború a maximális károk és egy esetleges rendszerváltás okozása érdekében – az ajánlat figyelmen kívül hagyását kéri Washingtontól. Egyelőre az Egyesült Államok nem is foglalkozik komolyan az ajánlattal, sőt míg a korábbi napokban Donald Trump amerikai elnök arra utalt többször is, hogy nyitott a megegyezésre, kedd reggel már arról írt a Truth Social közösségi oldalon, hogy

túl késő folytatni a tárgyalásokat.

Később a nap folyamán pedig arról beszélt újságíróknak, hogy az amerikaiak által elképzelt lehetséges új vezetők többsége halott, és hamarosan már csak olyan emberek jöhetnek szóba, akikről nem tudnak semmit.

Trump együtt tudna élni egy venezuelai megoldással, Izrael azonban hallani sem akar ilyesmiről

Trump ugyanakkor beszélt arról is, hogy egy venezuelaihoz hasonló megoldást is el tudna képzelni. A dél-amerikai országban Nicolas Maduro elrablása után a rendszer a helyén maradt, ám az olajexport feletti ellenőrzést átadta az Egyesült Államoknak, mely demokratikus reformokat vagy más lépéseket nem kért Caracastól. A venezuelai megoldást ugyanakkor Izrael élesen ellenzi.

A háború kitörésekor amerikai oldalról remélt rendszerváltás is egyre illuzórikusabb, hiszen

a januári vérbe fojtott tömegtüntetések után most nem bontakozott ki széles körű mozgalom a rendszer megdöntésére.

Azonban Teherán elveszítheti a periférikus területek feletti ellenőrzést, és a kormányzat összeomlása sem elképzelhetetlen. Azonban ez könnyen vezethet polgárháborús helyzethez vagy káoszhoz az országban.