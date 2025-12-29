Újabb autóipari óriás mondta ki: nem térnek vissza Oroszországba – komoly megkötéseik vannak, elindult a láncreakció?
A dél-koreai autógyártó Hyundai nincs abban a helyzetben, hogy visszavásárolja korábbi oroszországi gyártóüzemét az Ukrajnában folyó háború miatt – mondta egy, az ügyhöz közel álló forrás a Reutersnek. A visszavásárlási opció a jövő hónapban lejár.
A Hyundai egykor Oroszország legnagyobb külföldi autógyártója volt. 2024-ben azonban eladta szentpétervári egységét. A létesítmény működését 2022 márciusa óta függesztették fel, egy hónappal azután, hogy Oroszország Ukrajnát.
Miközben Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyik legfontosabb prioritásává tette a háború befejezését, és nyomást gyakorol Kijevre és Moszkvára a békemegállapodás elfogadása érdekében, a harcok folytatódnak, az Egyesült Államok és az EU szankciói továbbra is érvényben maradnak Oroszországgal szemben.
Mivel hírnevük forgott kockán, és a nyugati szankciók lehetetlenné tették a külföldi autógyártók számára a gyárak működését, a legtöbben kivonultak az orosz piacról. Amikor 2024-ben eladta oroszországi érdekeltségeit, a Hyundai azt nyilatkozta, hogy 287 milliárd wonos (több mint 65 millió forint) veszteséget könyvelhet el az üzletből.
Néhányan, mint például a Hyundai szimbolikus összegért eladta üzemeit és opciókat vállalt arra, hogy meghatározott időn belül visszavásárolja azokat abban a reményben, hogy egy napon visszatér. Bár a Hyundai gyára Solaris márkanév alatt is gyárt járműveket, amely korábban a koreai autógyártó által az orosz piacra gyártott népszerű modell neve volt.
A Mazda Motor októberben elsőként veszítette el visszavásárlási jogát, amikor úgy döntött, hogy nem él az oroszországi gyárának 50 százalékos visszavásárlási opciójával korábbi partnerétől, a Sollerstől, A Renault, a Ford, a Nissan és a Mercedes-Benz megvisszavásárlási opciókkal is rendelkezik, amely 2027 és 2029 között jár le. A Toyota és a Volkswagen visszavásárlási jog nélkül adta el az érdekeltségeit.
A Hyundai és a Kia volt a legnagyobb külföldi szereplő az orosz piacon az ukrán háború előtt.
Együttesen több mint 400 ezer autót adtak el 2019-ben, ami az összes új autóeladás mintegy 23 százalékát teszi ki, ezt pedig megelőzi Oroszország legnagyobb autógyártóját, az Avtovazt eladását.
Korábban arról is írtunk, hogy hamarosan új erőre kaphat egy ikonikus autómárka. A moszkvai Moszkvics autógyár megkezdte az új „M” termékcsalád két modelljének összeszerelését, amelyek kiegészítik a vállalat meglévő termékcsaládját, a Moszkvics M70 és a Moszkvics M90 modelleket.