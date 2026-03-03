Orbán Viktor ultimátumot küldött Zelenszkijnek – az ukrán elnöknek vissza kell térnie a józan eszéhez

„Zelenszkij elnök arcátlan választ adott” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor ultimátumot küldött Zelenszkijnek / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Zelenszkj elnök a tegnapi napon válaszolt, cinikus választ adott a felszólításainkra. Azt akarja, legyünk hálásak Ukrajnának, miközben elzárta a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Micsoda arcátlanság

– közölte a keddi videójában.

A kormányfő hozzátette, hogy ezért felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

„Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni” – fogalmazott.

Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levelet fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Azt írta benne, hogy az ukrán elnök képtelen elfogadni a magyar kormány álláspontját az orosz–ukrán háborúról, és azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az háborúba. A miniszterelnök kitért a Barátság kőolajvezeték témakörére is: azt írta, hogy Kijev elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket, és ez a lépés a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorja.

A Mol olajtársaság korábban bejelentette, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében. Az ellátási hiány pótlására a Mol megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba.

A kiesés különösen érzékenyen érinti a régiót, mivel Szlovákia és Magyarország jelentős mértékben támaszkodik a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyagra.

Robert Fico szlovák kormányfő nyilvánosságra hozta annak a beszélgetésnek a részleteit, amelyet Zelenszkijjel folytatott a Barátság vezeték körül kialakult helyzetről. A szlovák miniszterelnök Orbán Viktorral is tárgyalt, és úgy döntöttek, felállítanak egy független, uniós szakértőkből is álló vizsgálóbizottságot, amely ukrán területen, a helyszínen ellenőrizné a Barátság kőolajvezeték valódi állapotát.