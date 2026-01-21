A BYD bajszát ráncigálja egy nevenincs kínai startup, amely Európába hozza sportautógyártását
A kínaiak már a sportautók világában is otthonosan mozognak, ezt a BYD Yangwang márkája ékesen illusztrálja, viszont Európa meghódításában ebben a kategóriában vélhetően nem a Szegeden óriásgyárat építő óriáscég lesz az első, hanem a Xiaomi támogatását élvező, az izomautók kis szériás gyártására és tuningolásra specializálódott China Car Custom, amely az SC01, azaz Sports Car 01 modelljével jön át a kontinensre.
Méghozzá úgy, hogy a gyártást, pontosabban az összeszerelést is ide telepíti. A kínai szaksajtó szerint ebben a gyors sportautók szerelmeseinek hazája, Olaszország a favorit, de a pontos helyszínt még titkosan kezelik. A China Car Custom még hazájában is a kevésbé ismert márkák közé tartozik, ami nem is csoda, hiszen a 2014-ben egy Feng Hsziao-dong nevű sportautó-fanatikus által alapított műhely kezdetben
- a Porsche 911,
- a Mitsubishi 3000GT
- és a Chery Little Ant
tuningolásával foglalkozott, a saját autók fejlesztése csak később került képbe. Lökést adott ehhez, hogy a staptupot felkarolta a Xiaomi, mégpedig Liu De alapító-alelnök révén, aki igazgatóként is szerepet kapott a CCC felső vezetésében, miután az okostelefongyártó 2022-ben több tízmillió jüannal megtámogatta Feng vállalkozását.
Az SC01 Kínában már bizonyított
Első autójuk a tisztán elektromos hajtású, kétüléses SC01, amely tavaly áprilisban debütált a kínai piacon, pimaszul alacsony áron, már tízmillió forintnyi jüanért haza lehetett vinni. Olyan szegmenst céloztak meg vele, amelyben kevés a versenyző, tulajdonképpen a SAIC-hoz tartozó MG Cyberster és a Neta GT a két favorit, hozzájuk csatlakozott az SC01.
Az SC01 amúgy szinte titokban érkezett, sem látványos show, se reklámkampány nem jelezte jöttét,
Feng csak a Weibo közösségi portálon jelezte, hogy már kapható a jármű, s ennyi is elég volt a sikerhez. A sorozatgyártás egyébként túl nagy erőforrásokat igényelt volna, ezért úgy döntöttek, hogy a Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle nevű bérgyártóra bízzák a munkát, ez egyébként a Renault and Jiangling Motors közös vállalkozása.
Nyilván az ő munkatársaik is jelen lesznek az itáliai összeszerelő üzemben, amelyben egyébként limitált kiadásban, legfeljebb ezer példányban szerelnek össze a mutatós, könnyű és villámgyors sportautóból.
Ha kínai áron kínálnák az SC01-et, akkor ennek a sokszorosára kapnának megrendelést, ám az európai ár a kínai elektromosautó-gyártókat sújtó vámokkal megspékelve ennél lényegesen húzósabb lehet, de még így is kategóriagyőztesnek ígérkezik.
A nulláról száz kilométer per órára 2,9 másodperc alatt felgyorsuló SC01 modellhez nem rendeltek még márkanevet,
azt csupán néhány kiemelt európai piacon kívánják értékesíteni – már az idén. A 1365 kilogrammos autó a legkönnyebbek közé tartozik, sebességét 200 kilométer per órában maximálták. Két motor hajtja, ezek összteljesítménye 435 lóerő.
A kínai CALB terner-lítium akkumulátorával szerelt, 4106 milliméter méter hosszú és 1170 milliméter magas kocsi 520 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel.
A Szegedre érkező kínai autógyártóra rászámolt a másik, amelyik szintén méricskéli Európát
A Geely nem cifrázta, két fontos kereskedelmi statisztikában is megverte a Szegeden óriásgyárat építő BYD-t. A Kínában tavaly legnagyobb darabszámban eladott új generációs járműveknél és az SUV-kategóriában is előrébb végzett a BYD-nél. Az utóbbi kategóriában a Tesla verhetetlennek bizonyult.