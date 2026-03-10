Mol–INA bírósági ítélet: azonnal megszólaltak a horvátok, figyelmeztették a magyarokat, nincs vége – nem fizetik ki a 236 millió dolláros kártérítést
Egy washingtoni szövetségi bíró döntést hozott a Mol–INA-ügyben 2022-ben Horvátország ellen hozott választottbírósági ítélet végrehajtásáról, a horvát államnak így mintegy 236 millió dolláros kártérítést kell megfizetnie a Molnak az évtizedek óta húzódó, az INA felvásárlása kapcsán indult vita lezárásaként.
A horvát Gazdasági Minisztérium közleményében azt hangsúlyozta, hogy Horvátország még nem merítette ki valamennyi jogorvoslati lehetőségét – számolt be róla a horvát Forbes.
„Ezzel a döntéssel a bíróság lehetővé tette az ítélet elismerésére irányuló eljárás folytatását az amerikai jogrendszerben, ami magában foglalja egy olyan fizetési kötelezés kibocsátását is, amely a járulékos kamatokkal és költségekkel együtt jelenleg megközelítőleg 236 millió dollárt tesz ki” – áll a Gazdasági Minisztérium közleményében.
A szaktárca közleményében kiemelte, hogy a kormány a Horvátországot képviselő Squire Patton Boggs ügyvédi irodával együttműködésben jelenleg részletes jogi elemzésnek veti alá a meghozott döntéseket, hogy kidolgozzák a további lépéseket.
„Fontos hangsúlyozni, hogy a Horvátország jelenleg még nem merítette ki az összes rendelkezésére álló jogi eszközt, és továbbra is megtesz minden szükséges intézkedést a nemzeti érdekek védelme érdekében. A további jogi lépésekről és döntésekről a nyilvánosság időben tájékoztatást kap” – áll a közleményben.
A több éve húzódó jogvita még 2016 végén kezdődött az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) előtt, amelyet Horvátország elveszített. Ezt követően a Mol választottbírósági eljárást indított a washingtoni székhelyű Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt, ahol az a kerületi bíróság is működik, amelytől ez a legutóbbi döntés származik, és amely ezért illetékes is az ügyben.
Amir H. Ali, az amerikai Columbia Kerületi Szövetségi Bíróság bírája, aki elutasította Horvátország fellebbezését, már 11 hónappal korábban is elutasította a horvát fellebbezést a 2022-es határozattal szemben. Az a határozat 183,94 millió dollárt ítélt meg a Mol részére. Azóta a költségek és a kamatok miatt az összeg előbb 200 millió dollárra emelkedett, majd Ali bíró mostani új döntése után már 236 millió dollárra rúg.
A horvát Forbes szerint a fő gázüzleti szerződést a horvát kormány és a Mol 2009-ben kötötte meg. Eszerint Horvátországnak át kellett volna vennie a gáztárolást, az INA gázkereskedelmi tevékenységét, valamint meghatározott időszakon keresztül piaci áron kellett volna felvásárolnia a hazai gáztermelést. A Mol szerint Horvátország nem vette át teljes mértékben az INA gázkereskedelmét, ezért 2013-ban választottbírósági eljárást indított. Horvátország ezt az eljárást 2022-ben elveszítette.
Már az arabokkal szövetkeznek a szerbek a NIS megvásárlására: az OPEC áll a háttérben – csak most lett tiszta, miért kellenek ők is a Mol mellé
Dubravka Dedovics szerb bányászati és energiaügyi miniszter a 2026-os Világkormányzati Csúcstalálkozón Dubajban kijelentette, hogy tárgyalások folynak a magyar Mol és az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC között a Gazpromnyefty vállalattal a NIS (Szerb Olajipari Vállalat) orosz részesedésének átvételéről – közölte a szerb Telegraf.
A Mol és az ADNOC közötti tárgyalások folyamatban vannak, és mi természetesen részt veszünk ezeken a tárgyalásokon, és nagyon érdekeltek vagyunk, de számunkra a fő cél az, hogy megállapodás szülessen, elsősorban a vétel és eladás tekintetében (a Mol és a Gazpromnyeft között), és hogy az amerikai OFAC jóváhagyja azt, majd hogy még erősebb partnerünk legyen hazánkban, mint az ADNOC az olajszektorban, és hogy folytathassuk sikeres együttműködésünket az Egyesült Arab Emírségekkel az energia területén – nyilatkozta Dubravka Dedovics.
A miniszter hozzátette, hogy az ADNOC rendkívül fontos vállalat a globális olajtermelésben és -forgalmazásban, valamint az OPEC tagja. A miniszter szerint csak előnyös számunkra, hogy egy ilyen vállalat részesedéssel rendelkezik a NIS-ben.