Mol–INA bírósági ítélet: azonnal megszólaltak a horvátok, figyelmeztették a magyarokat, nincs vége – nem fizetik ki a 236 millió dolláros kártérítést

Egy washingtoni szövetségi bíró döntést hozott a Mol–INA-ügyben 2022-ben Horvátország ellen hozott választottbírósági ítélet végrehajtásáról, a horvát államnak így mintegy 236 millió dolláros kártérítést kell megfizetnie a Molnak az évtizedek óta húzódó, az INA felvásárlása kapcsán indult vita lezárásaként.

A Mol-nak kedvező ítélet született, de a horvátok nem adják fel / Fotó: DPA / AFP

A horvát Gazdasági Minisztérium közleményében azt hangsúlyozta, hogy Horvátország még nem merítette ki valamennyi jogorvoslati lehetőségét – számolt be róla a horvát Forbes.

„Ezzel a döntéssel a bíróság lehetővé tette az ítélet elismerésére irányuló eljárás folytatását az amerikai jogrendszerben, ami magában foglalja egy olyan fizetési kötelezés kibocsátását is, amely a járulékos kamatokkal és költségekkel együtt jelenleg megközelítőleg 236 millió dollárt tesz ki” – áll a Gazdasági Minisztérium közleményében.

A szaktárca közleményében kiemelte, hogy a kormány a Horvátországot képviselő Squire Patton Boggs ügyvédi irodával együttműködésben jelenleg részletes jogi elemzésnek veti alá a meghozott döntéseket, hogy kidolgozzák a további lépéseket.

„Fontos hangsúlyozni, hogy a Horvátország jelenleg még nem merítette ki az összes rendelkezésére álló jogi eszközt, és továbbra is megtesz minden szükséges intézkedést a nemzeti érdekek védelme érdekében. A további jogi lépésekről és döntésekről a nyilvánosság időben tájékoztatást kap” – áll a közleményben.

A több éve húzódó jogvita még 2016 végén kezdődött az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) előtt, amelyet Horvátország elveszített. Ezt követően a Mol választottbírósági eljárást indított a washingtoni székhelyű Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt, ahol az a kerületi bíróság is működik, amelytől ez a legutóbbi döntés származik, és amely ezért illetékes is az ügyben.

Amir H. Ali, az amerikai Columbia Kerületi Szövetségi Bíróság bírája, aki elutasította Horvátország fellebbezését, már 11 hónappal korábban is elutasította a horvát fellebbezést a 2022-es határozattal szemben. Az a határozat 183,94 millió dollárt ítélt meg a Mol részére. Azóta a költségek és a kamatok miatt az összeg előbb 200 millió dollárra emelkedett, majd Ali bíró mostani új döntése után már 236 millió dollárra rúg.