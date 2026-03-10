Újabb bástya dőlt le az iráni háborúban: leállították a Mol stratégiai arab szövetségesének óriásfinomítóját – még százezernyi hordó olaj esik ki naponta
Egy iráni dróntámadás után ideiglenesen leállította egyik legfontosabb olajfinomítóját az Egyesült Arab Emírségek állami olajóriása. Az ügy különösen fontos Magyarország számára is, mert az ADNOC a szerb NIS-üzletben a Mol egyik stratégiai partnere.
A hatóságok megerősítették, hogy dróntámadás történt, és az oltási munkálatok azonnal megkezdődtek. A hivatalos közlés szerint személyi sérülés nem történt, a létesítmény működésének egy részét azonban biztonsági okokból leállították.
A Ruwais ipari komplexum az emirátusi olajipar egyik kulcsközpontja. Az itt működő létesítmények napi akár 922 ezer hordó kőolaj feldolgozására képesek, és az olajfinomítás mellett jelentős petrolkémiai, műtrágya- és ipari gázüzemek is működnek a területen.
Teljes leálláshoz vezetett a dróntámadás
Az iparági megfigyelő IIR Energy szerint a támadás után leállították a 417 ezer hordó/nap kapacitású Ruwais Refinery 2 (West) nyersolaj-desztilláló egységét, és a vállalat egy teljes üzemszintű biztonsági leállást is mérlegel.
A másik, 400 ezer hordó/nap kapacitású Ruwais Refinery 1 (East) működését már korábban, március elején visszafogták. A térségben zajló katonai feszültség miatt az üzemegységek teljesítményét 10–20 százalékkal csökkentették.
A támadás az Irán körül kialakult regionális konfliktus újabb következménye. A harcok miatt a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, a Hormuzi-szoros forgalma is súlyosan akadozik.
Ez a tengeri útvonal a globális olajkereskedelem nagyjából ötödét bonyolítja le, így ha tartós fennakadások alakulnak ki, az az egész világgazdaságot megboríthatja.
Az iparági becslések szerint a konfliktus miatt már mintegy 1,9 millió hordó/nap finomítói kapacitás esett ki a térségben, több ország – köztük Szaúd-Arábia, Kuvait és Bahrein – létesítményeit is érintették támadások vagy biztonsági leállások.
A Mol számára sem közömbös a történet
Az ADNOC szerepe Közép-Európában is egyre fontosabb. Az emirátusi olajcég ugyanis tárgyalásokban vesz részt a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) jövőjéről, ahol a magyar Mol Csoport lehet a többségi tulajdonos.
A tervek szerint a Mol megszerezheti az orosz Gazprom Nyeft több mint 56 százalékos részesedését a szerb olajvállalatban, miközben az ADNOC kisebbségi tulajdonosként csatlakozhat a struktúrához.
Az elképzelés szerint a Mol irányítaná a vállalatot, az ADNOC pedig jelentős részesedéssel és pénzügyi-iparági háttérrel venne részt a működtetésben.
Már az arabokkal szövetkeznek a szerbek a NIS megvásárlására: az OPEC áll a háttérben – csak most lett tiszta, miért kellenek ők is a Mol mellé
A szerb bányászati és energiaügyi miniszter kijelentette, hogy az ADNOC rendkívül fontos vállalat a globális olajtermelésben és -forgalmazásban, valamint az OPEC tagja, így előnyös, ha részesedést szerez a NIS-ben. A NIS részesedéseiről a miniszterek és olajipari vezetők Dubajban és Abu-Dzabiban tárgyalnak.