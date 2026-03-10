Deviza
EUR/HUF386,7 -0,27% USD/HUF333,11 -0,2% GBP/HUF446,83 -0,27% CHF/HUF427,72 -0,3% PLN/HUF90,79 -0,52% RON/HUF75,98 -0,1% CZK/HUF15,85 -0,38% EUR/HUF386,7 -0,27% USD/HUF333,11 -0,2% GBP/HUF446,83 -0,27% CHF/HUF427,72 -0,3% PLN/HUF90,79 -0,52% RON/HUF75,98 -0,1% CZK/HUF15,85 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29% BUX124 570 +3,43% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 770 +0,8% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS523 +1,16% ANY7 560 +6,78% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 665,48 +3,17% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 604,06 +3,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: Irán átlépte a vörös vonalat, aknákkal szórja tele a Hormuzi-szorost – Amerika már tudja, most súlyos órák következnek

dróntámadás
iráni konfliktus
energiaválság
közel-keleti válság
Egyesült Arab Emirségek
olajfinomító

Újabb bástya dőlt le az iráni háborúban: leállították a Mol stratégiai arab szövetségesének óriásfinomítóját – még százezernyi hordó olaj esik ki naponta

Tűz ütött ki az emirátusi Ruwais ipari komplexumban, ezért az ADNOC biztonsági okokból leállította a finomítót. A létesítmény a világ egyik legnagyobb kapacitású olajipari központja, így a dróntámadás súlyos ellátási problémákat okozhat globális szinten.
VG
2026.03.10, 21:00
Frissítve: 2026.03.10, 21:05

Egy iráni dróntámadás után ideiglenesen leállította egyik legfontosabb olajfinomítóját az Egyesült Arab Emírségek állami olajóriása. Az ügy különösen fontos Magyarország számára is, mert az ADNOC a szerb NIS-üzletben a Mol egyik stratégiai partnere.

PCK refinery in Schwedt gáz kőolaj Barátság dróntámadás
A regionális háború az energiaszektort is elérte: dróntámadás után állt le az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajfinomítója / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hatóságok megerősítették, hogy dróntámadás történt, és az oltási munkálatok azonnal megkezdődtek. A hivatalos közlés szerint személyi sérülés nem történt, a létesítmény működésének egy részét azonban biztonsági okokból leállították.

A Ruwais ipari komplexum az emirátusi olajipar egyik kulcsközpontja. Az itt működő létesítmények napi akár 922 ezer hordó kőolaj feldolgozására képesek, és az olajfinomítás mellett jelentős petrolkémiai, műtrágya- és ipari gázüzemek is működnek a területen.

Teljes leálláshoz vezetett a dróntámadás

Az iparági megfigyelő IIR Energy szerint a támadás után leállították a 417 ezer hordó/nap kapacitású Ruwais Refinery 2 (West) nyersolaj-desztilláló egységét, és a vállalat egy teljes üzemszintű biztonsági leállást is mérlegel.

A másik, 400 ezer hordó/nap kapacitású Ruwais Refinery 1 (East) működését már korábban, március elején visszafogták. A térségben zajló katonai feszültség miatt az üzemegységek teljesítményét 10–20 százalékkal csökkentették.

A támadás az Irán körül kialakult regionális konfliktus újabb következménye. A harcok miatt a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, a Hormuzi-szoros forgalma is súlyosan akadozik.

Ez a tengeri útvonal a globális olajkereskedelem nagyjából ötödét bonyolítja le, így ha tartós fennakadások alakulnak ki, az az egész világgazdaságot megboríthatja.

Az iparági becslések szerint a konfliktus miatt már mintegy 1,9 millió hordó/nap finomítói kapacitás esett ki a térségben, több ország – köztük Szaúd-Arábia, Kuvait és Bahrein – létesítményeit is érintették támadások vagy biztonsági leállások.

A Mol számára sem közömbös a történet

Az ADNOC szerepe Közép-Európában is egyre fontosabb. Az emirátusi olajcég ugyanis tárgyalásokban vesz részt a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) jövőjéről, ahol a magyar Mol Csoport lehet a többségi tulajdonos.

A tervek szerint a Mol megszerezheti az orosz Gazprom Nyeft több mint 56 százalékos részesedését a szerb olajvállalatban, miközben az ADNOC kisebbségi tulajdonosként csatlakozhat a struktúrához.

Az elképzelés szerint a Mol irányítaná a vállalatot, az ADNOC pedig jelentős részesedéssel és pénzügyi-iparági háttérrel venne részt a működtetésben.

Már az arabokkal szövetkeznek a szerbek a NIS megvásárlására: az OPEC áll a háttérben – csak most lett tiszta, miért kellenek ők is a Mol mellé

A szerb bányászati és energiaügyi miniszter kijelentette, hogy az ADNOC rendkívül fontos vállalat a globális olajtermelésben és -forgalmazásban, valamint az OPEC tagja, így előnyös, ha részesedést szerez a NIS-ben. A NIS részesedéseiről a miniszterek és olajipari vezetők Dubajban és Abu-Dzabiban tárgyalnak.

 

Energiaválság

Energiaválság
1204 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu