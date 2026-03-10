Deviza
Máris itt az eredménye, hogy Orbán Viktor bevezette az üzemanyagok védett árát: Ausztria elhűlve nézi, mi történt Magyarországon egyetlen nap alatt

A miniszterelnök elégedett a hétfőn bejelentett ársapkával. Keddi posztja szerint a hazai üzemanyagárak már alacsonyabbak az osztrák áraknál.
VG
2026.03.10, 19:40
Frissítve: 2026.03.10, 19:42

„Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé. Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a védett árat a benzinre és a gázolajra” – írta kedd esti, az üzemanyagárakról szóló Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

üzemanyag, tankolás benzin, dízel, gázolaj ársapka, benzinárstop
Az ársapka miatt itthon olcsóbb az üzemanyag, mint Ausztriában / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A miniszterelnök a posztjában összehasonlítás is végzett a magyarországi és az ausztriai üzemanyagárak kapcsán. E szerint:

  • Ausztriában a benzin literje 665 forint, a dízel literje 754 forint
  • Magyarországon a benzin literje 595 forint, a gázolaj literje 615 forint

Reagált a kormány az üzemanyagár-robbanásra – készletfelszabadítás, adócsökkentés és árplafon jön, mutatjuk az európai ár-összehasonlítást

Magyarország kormánya az üzemanyagárak gyors emelkedése miatt átfogó intézkedéscsomagot vezetett be: stratégiai készleteket szabadítanak fel, csökkentik a jövedéki adót, és maximált árakat határoztak meg a benzinkutakon. A szabályozás a teljes ellátási láncra kiterjed, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakra is plafont húznak. A háttérbeszélgetésen Steiner Attila és Gerlaki Bence államtitkárok részletesen ismertették az intézkedések hátterét és működését.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. Az államtitkárok kiemelték: a kormányzati intézkedések célja egyszerre az árak letörése, 
és az ellátásbiztonság fenntartása egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.

Védett árak: az utak mellett a tányéron is meglátszik majd a kormány lépése – sikerült enyhíteni a kiskereskedők aggodalmain, letekerték az inflációs rugót

A kormány a benzinkutaknál bevezetett védett árral nemcsak a magyar autósoknak könnyíti meg jelentősen az életét, hanem a gazdaság több területén is fékezni fogja az árak emelkedését: mivel a döntést a vállalkozásokra is kiterjesztették, az élelmiszerár-inflációra is sikerült béklyót tenni.

A kormány üzemanyagpiaci beavatkozása a vártnál szélesebb gazdasági hatással járhat. Az intézkedés ugyanis nemcsak a lakosságot védi, hanem a vállalkozások számára is rögzíti az üzemanyag árát, ami közvetlenül befolyásolja a szállítási és logisztikai költségeket – ezek pedig az élelmiszerárak egyik legfontosabb meghatározó tényezői.

