Rendkívüli: Irán átlépte a vörös vonalat, aknákkal szórja tele a Hormuzi-szorost – Amerika már tudja, most súlyos órák következnek

Irán aknákat telepített a Hormuzi-szorosban – számolt be néhány perccel ezelőtt a CNN névtelen forrásokra hivatkozva.

Irán: rendkívüli, átlépte a vörös vonalat, telerakja aknákkal a Hormuzi-szorost / Fotó: Benoit Tessier / Reuters

Az egyelőre néhány bekezdéses rendkívüli tudósítás szerint Irán megkezdte a tengeri aknák telepítését a Hormuzi-szorosban, a világ legfontosabb energetikai folyosóján, amelyen a teljes nyersolajforgalom mintegy egyötöde halad át.

Bár a források nem fedték fel magukat, az amerikai lap azt írja, hogy két, az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő informátor beszélt neki akialakult helyzetről.

Irán: rendkívüli, átlépte a vörös vonalat, telerakja aknákkal a Hormuzi-szorost

Könnyen lehet, hogy az eszkaláció irányába mutató fejleményre reagál a Brent olaj ára hétfőn este, amikor rövid időn belül 87 dolláros szintről 90 dollár fölé ugrott. Magyar szempontból a forint árfolyamát érdemes figyelni, ami az eróvel szemben gyengült látványosan és 383-as szintről a 388-as sáv fölé tolódott.

A CNN azt írta, hogy az aknásítás egyelőre nem kiterjedt tevékenység, információi szerint

az elmúlt napokban néhány tucat szerkezetet helyeztek el.

Csakhogy mielőtt megnyugodhatnának a kedélyek, az egyik informátor felhívta arra is a figyelmet, hogy Irán a masszív, töb napon át tartó, kifejezetten a haditengerészetét célzó csapások ellenére is továbbra is rendelkezik

kisméretű hajóinak

és aknatelepítő egységeinek

80-90 százalékával. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy az iráni erők elvileg képesek lennének aknák százait telepíteni vízi úton a Hormuzi-szoroshoz.

Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC), amely mostanra az iráni hagyományos haditengerészettel együtt gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartja a szorost, képes totálisan ellehetetleníteni a tankerhajók közlekedését azzal, hogy többrétegű védelmi vonalat épít ki

szétszórt aknatelepítő vízi járművekkel,

robbanóanyaggal megrakott csónakokkal

és part menti rakétaütegekkel

– magyarázta a CNN.

Az IRGC korábban figyelmeztetett, hogy minden, a szoroson áthaladó hajót megtámadnak. A Hormuzi-szoros lényegében a háború kezdete óta zárva van, ha nincs it totális blokád. A jelenlegi állapotokra jellemző és ezeket jól írja le, hogy a szorost a CNN-nek nyilatkozva

halálvölgyként

írták le, utalva az áthaladással járó kockázatokra.