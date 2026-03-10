Rendkívüli: Irán átlépte a vörös vonalat, aknákkal szórja tele a Hormuzi-szorost – Amerika már tudja, most súlyos órák következnek
Irán aknákat telepített a Hormuzi-szorosban – számolt be néhány perccel ezelőtt a CNN névtelen forrásokra hivatkozva.
Az egyelőre néhány bekezdéses rendkívüli tudósítás szerint Irán megkezdte a tengeri aknák telepítését a Hormuzi-szorosban, a világ legfontosabb energetikai folyosóján, amelyen a teljes nyersolajforgalom mintegy egyötöde halad át.
Bár a források nem fedték fel magukat, az amerikai lap azt írja, hogy két, az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő informátor beszélt neki akialakult helyzetről.
Könnyen lehet, hogy az eszkaláció irányába mutató fejleményre reagál a Brent olaj ára hétfőn este, amikor rövid időn belül 87 dolláros szintről 90 dollár fölé ugrott. Magyar szempontból a forint árfolyamát érdemes figyelni, ami az eróvel szemben gyengült látványosan és 383-as szintről a 388-as sáv fölé tolódott.
A CNN azt írta, hogy az aknásítás egyelőre nem kiterjedt tevékenység, információi szerint
az elmúlt napokban néhány tucat szerkezetet helyeztek el.
Csakhogy mielőtt megnyugodhatnának a kedélyek, az egyik informátor felhívta arra is a figyelmet, hogy Irán a masszív, töb napon át tartó, kifejezetten a haditengerészetét célzó csapások ellenére is továbbra is rendelkezik
- kisméretű hajóinak
- és aknatelepítő egységeinek
80-90 százalékával. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy az iráni erők elvileg képesek lennének aknák százait telepíteni vízi úton a Hormuzi-szoroshoz.
Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC), amely mostanra az iráni hagyományos haditengerészettel együtt gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartja a szorost, képes totálisan ellehetetleníteni a tankerhajók közlekedését azzal, hogy többrétegű védelmi vonalat épít ki
- szétszórt aknatelepítő vízi járművekkel,
- robbanóanyaggal megrakott csónakokkal
- és part menti rakétaütegekkel
– magyarázta a CNN.
Az IRGC korábban figyelmeztetett, hogy minden, a szoroson áthaladó hajót megtámadnak. A Hormuzi-szoros lényegében a háború kezdete óta zárva van, ha nincs it totális blokád. A jelenlegi állapotokra jellemző és ezeket jól írja le, hogy a szorost a CNN-nek nyilatkozva
halálvölgyként
írták le, utalva az áthaladással járó kockázatokra.
Trump azonnal megszólat az iráni aknák hírére
Az amerikai elnök a közösségi oldalán reagált a kialakult helyzetre. Először is felszólította Iránt, hogy azonnal távolítsa el az aknákat, de egyúttal jelezte, hogy egyelőre nincs bizonyítéka a tevékenységre.
Ha Irán tényleg aknákat telepítet és nem távolítja el azokat azonnal, annak
soha nem látott méretű katonai következményei lesznek
– fogalmazott Trump. Ha viszont a perzsa állam eltávolítja az esetlegesen elhelyezett aknákat, az "hatalmas lépés a helyes irányba". Percekkel később újabb posztot tett ki az elnök. Ebben azt írta, örömmel jelenti, hogy az elmúlt néhány órában tíz aknavető hajót és más hajót semmisítetettek meg teljesen, és továbbiak is várhatók.
Eszkalálódik az iráni háború?
Bár korábban szó volt róla, hogy amerikai hadihajók kísérik majd a kereskedelmi hajókat, de amerikai tisztségviselők ma azt közölték, hogy az amerikai haditengerészet egyetlen hajót sem kísért át a szoroson. Donald Trump erről az eshetőségről még hétfőn beszélt, az elnök akkor azt mondta, hogy a kormánya vizsgálja az erre vonatkozó lehetőségeket.
Nagyon úgy tűnik, Irán komolyan gondolta, amikor korábban közölte: „egyetlen liter olaj” szállítását sem fogják engedélyezni a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak.
Erre válaszul Donald Trump azonnal kőkeményen figyelmeztette Teheránt, hogy az Egyesült Államok sokkal keményebb csapást mér Iránra, ha blokkolja az exportot a létfontosságú energiatermelő régióból.
Trump megjegyzései azután láttak napvilágot, hogy a globális pénzügyi piacok hétfőn jelentős kilengéseket produkáltak, főképpen amiatt, hogy az iráni biztonsági szervek felsorakoztak az új legfőbb vallási vezető, Modzstaba Hamenei mögött. Ez pedig arra utalt, hogy a közeljövőben nem áll szándékukban meghátrálni.
Izrael állítása szerint a háborús célja az iráni rendszer megdöntése. Amerikai tisztségviselők elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy Washington célja Irán rakétaképességeinek és nukleáris programjának megsemmisítése.
Trump azonban kijelentette, hogy a háború csak egy együttműködő iráni kormánnyal érhet véget.
A Reuters beszámolt róla, hogy Trump szerint az Egyesült Államok súlyos károkat okozott az iráni hadseregnek, és azt jósolta, hogy a konfliktus jóval az általa korábban vázolt négyhetes időkeret előtt véget ér, bár azt nem határozta meg, pontosan miben is állna a győzelem.
A csütörtök esti friss hír a Hormuzi-szoros elaknásításáról viszont éppen az ellenkező irányba mutat.