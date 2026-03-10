Ha itt baj lesz, nem jön orosz gáz Magyarországra: katonákat vezényelt a szomszédos állam a Török Áramlat legfőbb energetikai létesítményéhez – „Meg kell védeni”
A közel-keleti háborús helyzet miatt biztonsági okokból a szerb hadsereg fogja őrizni a Velika Plana melletti Zsabariban található központi kompresszorállomást, a Török Áramlat csomópontját, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországból Magyarországra jut – jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök.
Elemzők szerint ez nem szokatlan a kritikus infrastruktúra létesítményeinek esetében, különösen olyan időszakokban, amikor globális szintű feszültségekkel néz szembe a világ – számolt be a Blic szerb hírportál.
„Ha valaki felrobbantja a vezetékeinket, azokat két, három vagy öt nap alatt meg tudjuk javítani, ez nem probléma. A zsabari kompresszorállomás viszont óriási gondot jelentene, ezért azt közvetlenül a hadsereg fogja őrizni, a mérőállomásokat pedig kisebb létszámú katonai egységek” – jelentette ki Vucic. Az elnök hozzátette, hogy azon a környéken négy mérőállomás található, amelyeket szintén a hadseregnek kell őriznie, hogy semmiféle váratlan biztonsági esemény ne történhessen.
Vlade Radulovic, a Geostratégiai és Terrorizmuskutató Központ elnöke nem lepődött meg az állam lépésén. A szakértő szerint a kritikus infrastruktúra létesítményeinek védelmét az adott országos, illetve globális helyzet függvényében alakítják ki. Elsőként ezeknek a létesítményeknek a biztonsági kockázatértékelése készül el. Szerinte az sem szokatlan, hogy ilyen helyzetben a zsabari kompresszorállomás fokozott katonai védelmet kap.
A kompresszorállomás 2021-ben épült a legkorszerűbb tűzvédelmi szabványok szerint. Nélküle nem lenne biztosítható a kiegyensúlyozott nyomás, és a gáz Magyarország felé sem lenne továbbítható.
A Török Áramlat szállítja az orosz gázt Magyarországra
Tavaly decemberben Isztambulban Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor megállapodott arról, hogy Törökország garantálja az orosz gáz Magyarország felé irányuló tranzitjának folytatását. A miniszterelnök akkor elmondta, hogy hazánk csaknem 7,5 milliárd köbméter orosz gázt kapott Törökországból a Török Áramlat vezetéken keresztül.
A Srbijagas szerb gázszolgáltató vállalat és a magyar FGSZ vállalat 2021 júliusának elején kapcsolta össze a vezetéket a magyar határon. A Szerbián áthaladó gázvezeték kapacitása nagyjából 13 milliárd köbméter évente. A vezeték átmérője 1200 milliméter, a maximális nyomása pedig 75 bar. Szerbia területén a Velika Plana melletti Zsabariban található kompresszorállomáson kívül még 18 szakaszolóállomás, négy tisztítódugó-indító és -fogadó állomás, valamint négy mérőállomás épült.
Iszonyú hírt közölt Putyin a magyarokkal az orosz gázról, éppen ettől tartott Orbán Viktor: „Ezt a veszélyt mi kezeljük”
Magyarország azokkal az ukránokkal áll most szemben a kőolajblokád ügyében, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket, míg a Török Áramlatot fel akarták robbantani – jelentette ki szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szigetszentmiklóson. Ezt egy friss beszélgetésre hivatkozva közölte, amit Putyin orosz elnökkel folytatott.
A bejelentés nem előzmény nélküli, de Szijjártó Péter most újabb részleteket osztott meg. A Világgazdaság is megírta a napokban, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az orosz titkosszolgálatok információkkal rendelkeznek a kijevi rezsim fekete-tengeri gázvezetékek elleni szabotázsakciókra vonatkozó előkészületeiről.
A törökországi orosz nagykövetség arról számolt be, hogy szabotázskísérletek történtek a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek ellen.