Ha itt baj lesz, nem jön orosz gáz Magyarországra: katonákat vezényelt a szomszédos állam a Török Áramlat legfőbb energetikai létesítményéhez – „Meg kell védeni”

A közel-keleti háborús helyzet miatt biztonsági okokból a szerb hadsereg fogja őrizni a Velika Plana melletti Zsabariban található központi kompresszorállomást, a Török Áramlat csomópontját, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországból Magyarországra jut – jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök.

A Török Áramlat szállítja az orosz gázt Magyarországra / Fotó: Anadolu via AFP

Elemzők szerint ez nem szokatlan a kritikus infrastruktúra létesítményeinek esetében, különösen olyan időszakokban, amikor globális szintű feszültségekkel néz szembe a világ – számolt be a Blic szerb hírportál.

„Ha valaki felrobbantja a vezetékeinket, azokat két, három vagy öt nap alatt meg tudjuk javítani, ez nem probléma. A zsabari kompresszorállomás viszont óriási gondot jelentene, ezért azt közvetlenül a hadsereg fogja őrizni, a mérőállomásokat pedig kisebb létszámú katonai egységek” – jelentette ki Vucic. Az elnök hozzátette, hogy azon a környéken négy mérőállomás található, amelyeket szintén a hadseregnek kell őriznie, hogy semmiféle váratlan biztonsági esemény ne történhessen.

Vlade Radulovic, a Geostratégiai és Terrorizmuskutató Központ elnöke nem lepődött meg az állam lépésén. A szakértő szerint a kritikus infrastruktúra létesítményeinek védelmét az adott országos, illetve globális helyzet függvényében alakítják ki. Elsőként ezeknek a létesítményeknek a biztonsági kockázatértékelése készül el. Szerinte az sem szokatlan, hogy ilyen helyzetben a zsabari kompresszorállomás fokozott katonai védelmet kap.

A kompresszorállomás 2021-ben épült a legkorszerűbb tűzvédelmi szabványok szerint. Nélküle nem lenne biztosítható a kiegyensúlyozott nyomás, és a gáz Magyarország felé sem lenne továbbítható.

Tavaly decemberben Isztambulban Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor megállapodott arról, hogy Törökország garantálja az orosz gáz Magyarország felé irányuló tranzitjának folytatását. A miniszterelnök akkor elmondta, hogy hazánk csaknem 7,5 milliárd köbméter orosz gázt kapott Törökországból a Török Áramlat vezetéken keresztül.