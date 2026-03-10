Kiborult Zelenszkij az ukrán aranykonvoj Magyarországon befagyasztott pénze miatt: az elnök tombol, felszólította az EU-t – „Egy dolgot várunk”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra szólította fel kedden Európa országait, hogy ne maradjanak csendben azokkal a gengszter lépésekkel kapcsolatban, amelyekhez a magyar hatóságok Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével folyamodtak. Ezt az államfő egy WhatsAppon tartott online sajtótájékoztatón mondta, a magyar hatóságoknak az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet munkatársaival szembeni fellépésére utalva.

Kiborult Zelenszkij az ukrán aranykonvoj Magyarországon befagyasztott pénze miatt / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Volodimir Zelenszkijt arról kérdezték, hogy kapott-e Ukrajna támogatást valamely partnerétől a magyar titkosszolgálatok részéről tapasztalt "gengszterizmus" kapcsán – számolt be az UNIAN ukrán hírügynökség.

„Úgy gondolom, hogy a gengszterizmus kifejezés nagyon találó” – mondta az ukrán elnök. Az államfő Ukrajna nemzetközi partnereinek álláspontjáról szólva közölte, hogy már sokakkal beszélt erről. „Még egyszer hivatalosan és nyilvánosan is megismétlem azt, amit sok barátunknak már elmondtam: Európától egy dolgot várunk, hogy ne hallgasson”

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el Magyarország tettét.

„Lehullott a lepel. Magyarország tisztségviselői már nem is titkolják a zsarolást. Nyíltan bevallják, hogy túszokat ejtenek és pénzt lopnak azért, hogy váltságdíjat követeljenek. Az ilyen cselekedeteket a nevükön kell nevezni: állami terrorizmus. Egyértelmű nemzetközi elítélést követelünk” – írta bejegyzésében a tárcavezető.

Nagyon kínos: megbukott az ukrán aranykonvoj bankja, 65 ezer dollárt loptak el egy halott ügyfél számlájáról – az Oschadbank dolgozói bíróság elé állnak

Kijevben vádat emeltek az Oschadbank – az ukrán aranykonvojban érintett pénzintézmény – két volt alkalmazottja ellen, akik egy elhunyt ügyfél számlájáról közel 65 ezer dollárt emeltek el. A bűncselekmény 2023 és 2024 között zajlott, a bank szerint az ügyet már kárpótolták.

Az ügy a Kijevi Városi Ügyészség közleménye szerint 2023-ban kezdődött, amikor egy alkalmazott megváltoztatta a halott ügyfél számlaadatát, majd hamis információkat vitt be a bank automatizált rendszerébe egy új bankkártya kiadásáról a név alatt.