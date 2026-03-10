Most már biztos: új atomerőmű épül Magyarország közvetlen szomszédjában, megvan a dátum, mikorra lesz kész – őrült összegbe kerül

Szerbia első atomerőművének megépítését tervezi, amelynek költsége elérheti a 10 milliárd eurót. A cél, hogy már 2040-re stabil, alapkapacitást biztosítsanak az ország energiatermelésében – amellyel párhuzamosan folyamatosan csökkentenék a fosszilis energiahordozók használatát.

Az ország energiafüggetlenségét célzó terv szerint Szerbia első nukleáris erőműve 2040-re állhat üzembe / Fotó: Sahara Prince

Az ország első atomerőművének terveit Dubravka Dedovic Handanovic, a szerb Bányászati és Energetikai Minisztérium vezetője ismertette a párizsi Nukleáris Csúcson.

Szerbia egy évtized alatt átalakítaná az energiainfrastruktúrát

A miniszter elmondása szerint az első létesítmények bevezetése a régi hőerőművek fokozatos kiváltását szolgálja, és kulcsfontosságú a stabil alaperőművi kapacitás biztosításához.

A projekt nem lesz olcsó:

a 2035-ig szóló fejlesztési terv részeként már legalább hárommilliárd eurót terveznek a nukleáris program fejlesztésére;

míg a teljes, 2040-re tervezett beruházás összege elérheti a 10 milliárd eurót.

Handanovic hangsúlyozta, hogy a beruházás nagysága és költségei miatt figyelembe kell venni az inflációt, a programtervezést, az intézményi fejlesztést, valamint a kivitelezéshez és az üzembe helyezéshez szükséges technológiaválasztást.

Az atomreaktorok rendkívül tőkeköltségesek, de hosszú élettartammal rendelkeznek: megfelelő karbantartással akár 50.70 évig is üzemelhetnek, magas, 95 százalék körüli kihasználtsággal.

A miniszter szerint a beruházás nem csupán a jelenlegi energiaigények kielégítését szolgálja, hanem a jövő generációinak is biztosítja a stabil és biztonságos energiát. A szerb kormány így hosszú távon, stratégiai lépésként kívánja megerősíteni az ország energiafüggetlenségét, miközben a klímavédelmi célokhoz is hozzájárul.

Az atomerőmű terve fontos mérföldkő lehet Szerbia energetikai politikájában: nemcsak az ország elektromos energia-termelését biztosítaná, hanem regionális szinten is stratégiai szerepet kaphat a stabil energiaellátásban.