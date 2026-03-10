Deviza
Most már biztos: új atomerőmű épül Magyarország közvetlen szomszédjában, megvan a dátum, mikorra lesz kész – őrült összegbe kerül

Az új terveket a párizsi Nukleáris Csúcson mutatták be. Szerbia hosszú távú energiabiztonságra törekszik: az első atomerőmű 2040-re készülne el.
VG
2026.03.10, 21:40
Frissítve: 2026.03.10, 21:55

Szerbia első atomerőművének megépítését tervezi, amelynek költsége elérheti a 10 milliárd eurót. A cél, hogy már 2040-re stabil, alapkapacitást biztosítsanak az ország energiatermelésében – amellyel párhuzamosan folyamatosan csökkentenék a fosszilis energiahordozók használatát.

An,Image,Of,The,Nuclear,Power,Plant,In,Gundremmingen,Germany szerb atomerőmű
Az ország energiafüggetlenségét célzó terv szerint Szerbia első nukleáris erőműve 2040-re állhat üzembe / Fotó: Sahara Prince

Az ország első atomerőművének terveit Dubravka Dedovic Handanovic, a szerb Bányászati és Energetikai Minisztérium vezetője ismertette a párizsi Nukleáris Csúcson.

Szerbia egy évtized alatt átalakítaná az energiainfrastruktúrát

A miniszter elmondása szerint az első létesítmények bevezetése a régi hőerőművek fokozatos kiváltását szolgálja, és kulcsfontosságú a stabil alaperőművi kapacitás biztosításához. 

A projekt nem lesz olcsó:

  • a 2035-ig szóló fejlesztési terv részeként már legalább hárommilliárd eurót terveznek a nukleáris program fejlesztésére;
  • míg a teljes, 2040-re tervezett beruházás összege elérheti a 10 milliárd eurót.

Handanovic hangsúlyozta, hogy a beruházás nagysága és költségei miatt figyelembe kell venni az inflációt, a programtervezést, az intézményi fejlesztést, valamint a kivitelezéshez és az üzembe helyezéshez szükséges technológiaválasztást. 

Az atomreaktorok rendkívül tőkeköltségesek, de hosszú élettartammal rendelkeznek: megfelelő karbantartással akár 50.70 évig is üzemelhetnek, magas, 95 százalék körüli kihasználtsággal.

A miniszter szerint a beruházás nem csupán a jelenlegi energiaigények kielégítését szolgálja, hanem a jövő generációinak is biztosítja a stabil és biztonságos energiát. A szerb kormány így hosszú távon, stratégiai lépésként kívánja megerősíteni az ország energiafüggetlenségét, miközben a klímavédelmi célokhoz is hozzájárul.

Az atomerőmű terve fontos mérföldkő lehet Szerbia energetikai politikájában: nemcsak az ország elektromos energia-termelését biztosítaná, hanem regionális szinten is stratégiai szerepet kaphat a stabil energiaellátásban.

Váratlanul kitálalt a Roszatom vezére Paks 2-ről: új ország akar beszállni a magyar atomerőmű megépítésébe – győzködi az oroszokat, hogy engedjék oda

A Roszatom teljes nukleáris csomagot kínál Szerbiának, de a gyakorlati terep jelenleg Magyarországon van. A paksi beruházás már most regionális beszállítói hálózatot épít.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
185 cikk

 

 

