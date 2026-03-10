Két hétre elég kőolaja maradt az EU-tagjelölt államnak, Oroszország menti meg: ömlenek a szállítmányok vasúton és a tengeren
A georgiai kőolajtermék-beszállító vállalatoknak körül-belül kétheti üzemanyag-tartalékuk maradt, és mivel az országnak nincsenek nagy tárolókapacitásai, azonban komoly hiány nem várható az oroszországi szállítások miatt – nyilatkozta Vakhtang Jobashvili, az georgiai olajtermék-importőrök és -forgalmazók szövetségének elnöke.
„Két hetünk van arra, hogy valami új megoldást találjunk a kőolajtermékek importjára. Csupán ennyi tartalékról beszélhetünk, mert a nagy mennyiségű szállítmányokhoz nagy olajterminálokra van szükség” – emelte ki. Hozzátette, hogy Georgiában azért nincsenek nagy kőolajtermék-tárolók, mert azok megépítése rendkívül költséges.
„Egyetlen vállalatnak sincsenek nagy mennyiségű készletek befogadására alkalmas olajtermináljai, mert ez drága luxus. Minden olajipari vállalat csak kisebb tartalékokkal rendelkezik. Nagy mennyiség importálása és tárolása sok pénzt igényel. Ráadásul a benzin idővel veszít a minőségéből” – ismertette a szakember az Interfaxnak.
Az orosz olaj miatt nem aggódnak
Azonban úgy véli, hogy az országban nem kell kőolajtermék-hiányra számítani, különösen az Oroszországból érkező importot figyelembe véve. Jobashvili szerint az Amerikai Egyesült Államok minden Oroszországgal szembeni korlátozást feloldhat a közeljövőben. „Mivel hiány alakult ki a globális olajpiacon, ezt Oroszország fogja pótolni” – fogalmazott.
A szakember szerint jelenleg nincsenek problémáik az Oroszországból érkező termékszállításokkal, minden rendszer működik: legyen szó vasútról, tengeri útvonalakról vagy kikötőkről, mindenre készen állnak.
„Arra is készen állunk, hogy onnan vásároljunk, ahol olcsón találunk kőolajtermékeket. Hiány nem várható. Nem lesz éhínség az olajpiacunkon” – mondta.
Jobashvili szerint az iráni konfliktus is hamarosan stabilizálódhat, beleértve a Hormuzi-szorost is, ezért most kivárásra játszanak.
A statisztikák szerint Georgia 2025-ben 1,8 millió tonna kőolajterméket vásárolt, ami 13 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest, ennek összértéke 1,35 milliárd dollár volt. A fő beszállító továbbra is Oroszország, több mint 40 százalékos részesedéssel, tőlük tavaly 694 ezer tonnát vettek. A második helyen Románia áll 306 ezer tonnával, őt Bulgária követi 264 ezer tonnával, Azerbajdzsán 172 ezer tonnával, valamint Törökország 120,7 ezer tonnával.
Az Európai Unió tagjelöltje
Georgia, vagy korábbi nevén Grúzia 2022 márciusában nyújtotta be az uniós tagság iránti kérelmét, és 2023 decemberében kapta meg a tagjelölt státuszt. A csatlakozási folyamat 2024-ben de facto leállt. Az Európai Unió és Georgia a keleti partnerség keretében is együttműködik.
Az EU a gazdaságélénkítési és beruházási terven keresztül konkrét beruházásokkal is támogatja Grúziát, összhangban az EU Global Gateway stratégiájával.
A gazdaságélénkítési és beruházási terv keretében az EU 2,1 milliárd euró értékű köz- és magánberuházást mozgósított, például a következő hat kiemelt kezdeményezés esetében:
- fekete-tengeri összeköttetések,
- szállítás a Fekete-tengeren keresztül,
- gazdasági helyreállítás,
- digitális konnektivitás a polgárok számára,
- jobb levegőminőség,
- a középületek energiahatékonysága.