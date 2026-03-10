Hivatalos: soha nem látott magas nyugdíjak jöhetnek Magyarországon 2026-ban, rengetegen járhatnak jól – ennyivel nőhet a havi összeg
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Hivatalos Értesítőjében megjelent adatok szerint az átlagkereset 2025-ben rekordot döntött, ami közvetlen hatással van a nyugdíjakra.
A KSH adatai szerint 2025-ben a nettó átlagkereset 483 785 forint volt havonta, míg 2024-ben 443 798 forint.
Ez 9 százalékos növekedést jelent éves szinten.
Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokra, a költségvetési intézményekre és a jelentős nonprofit szervezetekre terjednek ki.
A számítás az általános adó- és járulékkulcsok figyelembevételével, kedvezmények nélkül történt, így az összehasonlíthatóság és a jogalkalmazás stabilitása biztosított.
A nyugdíjasok is sokat nyernek az átlagkereseteken
A nettó átlagkereset emelkedése nem csak a munkavállalóknak fontos hír, hanem a nyugdíjasok számára is. A nyugdíjszámítás egyik kevéssé ismert, de kulcsfontosságú eleme a valorizációs szorzó. Ez a szorzó biztosítja, hogy a több évtizeddel ezelőtti keresetek ne az akkori értékükön számítsanak, hanem a nyugdíjazás előtti átlagbérekhez igazodjanak.
Egyszerűbben fogalmazva, a rendszer „lefordítja” a régi béreket a mai értékre, így a nyugdíj összege reálisabb és igazságosabb lesz.
A gyakorlatban a folyamat így működik:
- először összegyűjtik azokat a kereseteket, amelyek után nyugdíjjárulékot fizettek, majd évenként nettósítják az összegeket.
- Ezt követően a valorizációs szorzóval megszorozzák, így a régi fizetések a nyugdíjszámításban a mai értékükön jelennek meg.
Például 2025-ben a 2010-es évi nettó 2,4 millió forintos kereset 8 millió forintként jelenhetett meg a nyugdíjszámítás során.
A 2000-es évi keresetekhez 7,982-es szorzót alkalmaztak, így a több évtizeddel ezelőtti bérek is reálértéken számítanak.
Fontos kiemelni, hogy a valorizáció önmagában nem emeli a nyugdíjat, hanem a régi keresetek reális megjelenítését biztosítja a számításban. A végső nyugdíj meghatározásához az elismert szolgálati idő is hozzájárul, a havi átlagkereset és a szolgálati idő százalékos aránya alapján.
Abban az időszakban, amikor az átlagbér az inflációt meghaladó mértékben nő, érdemes mérlegelni a nyugdíjba vonulás időpontját, hiszen a valorizáció a korábbi kereseteket a jelenlegi bérszinthez igazítja, miközben a meglévő nyugdíjat évente inflációkövetően emelik.
A 2025-ös statisztikák így nemcsak a bérek alakulásáról adnak képet, hanem arról is, hogyan érvényesül a nyugdíjrendszerben a múlt és a jelen közötti igazságos mérce. A valorizációs szorzó révén a korábbi keresetek reálértéken jelennek meg, biztosítva, hogy a nyugdíjak kiszámítása átlátható és igazságos legyen.
Államháztartás: a költségvetés februárban is a családokat és a nyugdíjasokat támogatta
Jelentős kifizetések történtek februárban a magyar költségvetésben. A nyugdíjak és a családtámogatások finanszírozása továbbra is kiemelt szerepet kapott a büdzsében. Az államháztartás 2026. februári adatai szerint a költségvetés biztosította a 13. és a 14. havi nyugdíj, valamint az otthonteremtési támogatások fedezetét.