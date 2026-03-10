Magyar gazdaság: ezt a napot sose felejtjük el, mi lesz most a forinttal és a GDP-növekedéssel? – megszólalt az elemző az iráni háború hatásairól

Rég látott volatilitás volt megfigyelhető a részvénypiacokon a hét első napján. A tőzsdenyitást követő reggeli órákban a Brent olaj ára az orosz–ukrán háború óta nem látott szintre, 115 dollárig emelkedett, ezzel párhuzamosan a forint több mint féléves mélypontra süllyedt. Reggel 9-kor a hazai deviza a 400-as eurót is karcolta, miközben a dollárral szemben 345-ig ugrott az árfolyam. Az ok természetesen nem más, mint az iráni háború, amelynek hétvégi eseményei komoly aggodalommal töltötték el a befektetőket.

Magyar gazdaság: alaposan ránk ijesztett Irán, de a sötét felhők még mindig ott lebegnek fölöttünk – mi lesz most a forinttal és a GDP-növekedéssel? / Fotó: AFP

Magyar gazdaság: mi lesz most a forinttal és a GDP-növekedéssel?

Az ország új legfőbb vezetőjének, Modzstaba Hameneinek a kivenezése után felerősödött a félelem, hogy a keményvonalas politikus miatt akár szárazföldi csapatok bevonása mellett dönthet az Amerikai Egyesült Államok, ami garantálja, hogy elhúzódó konfliktussal szembesül a világgazdaság.

A hatás nem kerülte el a hazai autósokat sem, előbb hétfő reggel a nagykereskedelmi árak emelkedtek a benzin esetében 10, a gázolaj esetében 20 forinttal, majd később kiszivárgott egy levél, amelyben a Mol rendkívüli áremelést rendelt el, aminek megfelelően tegnap 619 forintra emelkedett a benzin és 639 forintra a gázolaj ára.

Az energiapiaci felfordulásra reagálva Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután bejelentette a védett árak alkalmazását, így március 10. éjfél óta

a benzin esetében 595 forintos,

míg a gázolaj esetében 615 forintos maximális ár van érvényben hazai magánszemélyek, fuvarozók, gazdálkodók és vállalkozók számára.

Továbbá arról is döntött, hogy betiltja az üzemanyagexportot, illetve az európai uniós minimumszintre csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Ám amilyen nagy lendülettel indult a hét a tőzsdéken, olyan gyors korrekció jött aztán este. Donald Trump elnök szavaira, miszerint befejezettnek tekinti a háborút, az olaj ára 90 dollárig süllyedt, a forint pedig szépen lassan visszakúszott a korábbi szintjére.

Kedd délelőtt már 385-ös szint alatt is járt az árfolyam az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 331-ig erősödött.

Ezzel együtt továbbra sem tűntek el a sötét felhők a gazdaságok fölött. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta: ahhoz képest, hogy milyen kockázatok sejlettek fel, és milyen negatív forgatókönyveket áraztak be a piacok, akár a világgazdaságra, akár az európai és benne a magyar gazdaságra nézve, nem volt túlzó a befektetők reakciója.