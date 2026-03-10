Deviza
Rendkívüli

Rendkívüli: Irán átlépte a vörös vonalat, aknákkal szórja tele a Hormuzi-szorost – Amerika már tudja, most súlyos órák következnek

dízel
energiaválság
Ukrajna
benzinkút
üzemanyagárak

Zelenszkij eddig nem vette komolyan, de most már nagyon fáj neki, hogy nem kap üzemanyagot Magyarországtól: kitört a pánik Ukrajnában a benzinkutakon

A szakértők szerint már napokon belül drasztikus drágulás jöhet a benzinkutakon. Az ukrán üzemanyagpiacon egyre nagyobb a pánik: a világpiaci árrobbanás és a szállítási gondok együtt hajtják felfelé az árakat.
VG
2026.03.10, 20:21
Frissítve: 2026.03.10, 20:43

Ukrajnában komoly üzemanyagár-robbanás fenyeget, miután a világpiaci olajárak hirtelen megugrottak, és több szomszédos ország is felfüggesztette az exportot. Szakértők szerint a dízel ára rövid időn belül akár 80-90 hrivnyára is emelkedhet literenként.

Surge in fuel and energy prices in the wake of Russia's ongoing invasion of Ukraine üzemanyag
Komoly üzemanyagválság körvonalazódik Ukrajnában, miután több országból is leálltak a szállítások / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Az ukrán üzemanyagpiac egyik legismertebb elemzője, Szerhij Kujun szerint az árrobbanás hátterében elsősorban a globális olajpiaci sokk áll. A múlt héten még körülbelül 72 dollár volt egy hordó olaj ára, de rövid idő alatt egészen 117 dollárig ugrott.

Ez az ugrás azonnal megjelent a finomított termékek piacán is. A londoni árutőzsdén a dízel ára hétfőre elérte az 1360 dollárt tonnánként. A szakértő szerint már egyetlen hétvége alatt is drámai drágulás történt.

A hétvége során 200 dollárral nőtt a dízel tonnánkénti ára. Ez nagyjából 10 hrivnyás emelkedés literenként az ukrán benzinkutakon

– magyarázta Kujun. A szakértő szerint az ukrán piacon egyelőre még vannak olyan készletek, amelyeket a korábbi, alacsonyabb árakon vásároltak. Ezeknél a dízel literenként körülbelül 50 hrivnyába kerül.

Azonban ha ezeket a tartalékokat továbbra is ilyen áron értékesítik, az komoly ellátási problémákhoz vezethet. A kereskedők ugyanis már jóval drágábban tudják csak újra beszerezni az üzemanyagot. Kujun szerint, ha a piaci szereplők 50 hrivnyáért adják el a készleteket, miközben az új beszerzési ár már 80 hrivnya körül alakul, akkor csak a megszokott mennyiség felét tudják majd megvásárolni. Ez könnyen hiányhoz vezethet.

A drágulás ráadásul nemcsak a dízelt érinti. A benzin ára is emelkedő pályára állt, és a szakértők szerint hamarosan literenként nagyjából 70 hrivnya körül stabilizálódhat.

Zelenszkij nem vette komolyan a magyar üzemanyag-embargót

A világpiaci áremelkedés hátterében részben a Közel-Keleten kialakult feszültség áll, különösen az Irán körüli konfliktus. A geopolitikai bizonytalanság miatt a befektetők és kereskedők gyorsan felhajtották az olaj árát. Kujun ugyanakkor úgy véli, hosszabb távon az árak ismét csökkenhetnek, függetlenül attól, hogyan alakul a konfliktus. Szerinte Ukrajna jelenleg inkább a piaci pánik következményeit érzi, mintsem a tényleges fizikai ellátási problémákat.

A helyzetet azonban tovább rontja, hogy több ország is felfüggesztette az üzemanyag-szállításokat Ukrajna felé. A magyarországi export leállása különösen fáj, mivel az ukrán dízelellátás jelentős része hazánkból származott.

Eközben Lengyelországból egy hétre álltak le a szállítások, Románia és Moldova pedig továbbra is szünetelteti a kiviteleket. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának távolabbi piacokról kell üzemanyagot beszereznie, ami a szállítási költségek növekedése miatt tovább növelheti az árakat.

Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára

A kormány védett árat vezet be a benzinkutakon, amellyel ellensúlyozni fogják az ukrán olajblokád és a közel-keleti válság okozta globális energiapiaci drágulást. Orbán Viktor leszögezte, hogy a lépéssel csak a magyar autósokat támogatják, a külföldieknek továbbra is a magasabb, piaci ár lesz érvényben.

 

Energiaválság

Energiaválság
1204 cikk

 

 

