Paks II.: Szijjártó Péter veszélyre figyelmeztetett, felgyorsítják a paksi bővítést – megvan, ki veszi át a Siemens helyét a beruházásban

Szijjártó Péter szerint az EU-ban felmerülő, az orosz nukleáris ipart érintő szankciók veszélybe sodornák a beruházást és a rezsicsökkentés hosszú távú fenntarthatóságát. A kormány ezért felgyorsítja a paksi atomerőmű bővítését a Framatome és a Roszatom együttműködésében.
VG/MTI
2026.02.12, 10:30
Frissítve: 2026.02.12, 10:55

Magyarországon a Framatome francia és a Roszatom orosz nukleáris ipari vállalattal együtt felgyorsítják a Paksi Atomerőmű bővítését, hogy továbbra is biztonságban legyen hazánk energiaellátása és továbbra is megóvják a rezsicsökkentést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

paks
A kormány gyorsítja a Paksi Atomerőmű bővítését a Framatome és a Roszatom együttműködésében / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be a Framatome vezetőivel folytatott tárgyalása után, hogy

a francia vállalat fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét, annak lelkét, az irányítástechnikai rendszert.

„Sőt a Framatome egyre tovább növeli a szerepét a paksi beruházásban, ami pedig jó hír, mert a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják, ráadásul a magyar és a francia kormány között egy nagyon szoros szövetség van a nukleáris energia terén” – közölte.

Majd leszögezte, hogy a kormány nem fogja engedni, hogy mindenfajta őrült ideológiai támadásoknak és diszkriminációnak tegyék ki a nukleáris energiát. „Most tárgyalja a huszadik szankciós csomagot az Európai Tanács, és természetesen a baltiak meg egyes északiak most is azt szorgalmazzák, hogy a Roszatomot, a nukleáris ipart helyezzük szankciók alá. Ha ez átmenne, akkor a paksi építkezést be kéne fejezni, és mindaz, amit eddig rászántunk, menne a levesbe” – figyelmeztetett.

Valamint rámutatott, hogy még ennél is drámaibb következmény lenne, hogy ha nem épülhetne meg a Paksi Atomerőmű, akkor a rezsicsökkentés hosszú távú garanciájának is kirúgnák a lábát.

A rezsicsökkentés hosszú távú garanciája az maga a Paksi Atomerőmű, mivel magunk fogjuk előállítani az elektromos energiát, s nem kell megvennünk a nemzetközi piacokról horroráron. De Paks nélkül, az új paksi blokkok nélkül nincs rezsicsökkentés hosszú távon.

„Dolgozunk tovább, közösen a franciákkal és az oroszokkal. Felgyorsítjuk az építkezést, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen és a magyar családok rezsiköltségei továbbra is a legalacsonyabbak legyenek Európában” – fűzte hozzá.

A Siemens Energy kiszállt a Paks II. atomerőmű projektjéből

A Paks II. irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg.

Mint ahogy azt szerdán megírtuk, a két új paksi atomblokk tervezője, az orosz Roszatom a múlt év végén szerződést bontott a létesítmény irányítástechnikájának szállításával megbízott német Siemens Energyvel, mert a társaság terméke nem kapott magyarországi exportengedélyt. 

A németországi Siemens Energy nem tudta teljesíteni a Paks II. projekt kapcsán vállalt szerződéses kötelezettségét, ezért a beruházás fővállalkozója, a Roszatom a múlt év végén felbontotta a vele kötött szerződését – írta az orosz társaság közleményét.

A hírt a Világgazdaság ügyhöz közeli forrása megerősítette, emlékeztetve, hogy a Siemensnek nem a saját döntése volt a szerződés megszegése. A társaság a Bundestag utasítása nyomán nem kapott exportengedélyt. Forrásunk arra nem tudott válaszolni, hogy ez esetben mi lesz annak a budapesti fejlesztőközpontnak a feladata, amelyet a Siemens Energy tavaly kifejezetten a Paks II. projekt érdekében hozott létre, éppen azért, mert az irányítástechnika németországi gyártásához nem kapott exportengedélyt.

A Siemens a héten tette közé pénzügyi jelentését, amely csodájára járhat a német gazdaság.

