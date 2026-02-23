Döntést hoztak a magyarok egyik kedvenc bútorboltjáról – fontos átalakulás várható

Jelentős szervezeti átalakulás kezdődik a JYSK életében március 1-jétől. A vállalat nemcsak új országigazgatót nevezett ki Szűcs Tamás személyében, hanem egy hatékonyabb, régiós alapú struktúrára is átáll a közép-európai piacon.

Fotó: JYSK Magyarország / Facebook

A JYSK globális stratégiájával összhangban a kiskereskedelmi szervezet átfogó megerősítés mellett döntött. Az új felosztás szerint három régiót hoznak létre, amelyek saját humánerőforrás- és pénzügyi mátrixstruktúrával rendelkeznek majd. Ez a lépés a helyi szervezetek hatékonyságát és a gyorsabb üzleti növekedést hivatott támogatni.

Szimeiszter Sándor, az eddigi magyarországi vezető, regionális szinten folytatja pályafutását, ahol több ország működéséért felel majd. Szűcs Tamás veszi át az országigazgatói (Country Director) feladatokat, aki 2026 tavaszától egyszerre felel a magyar és az osztrák piac irányításáért.

Az új országigazgató kinevezése a folytonosságot és a szakértelmet tükrözi. Szűcs Tamás több mint 20 éves kereskedelmi múlttal rendelkezik, a JYSK csapatát pedig 2009 óta erősíti. Karrierútja során a vállalat szinte minden vezetői lépcsőfokát bejárta:

„Országigazgatóként komplexebb, még szélesebb felelősségi körrel járó feladat vár rám.

Célom, hogy a különböző szakterületek közötti együttműködést tovább erősítsük, és közösen aknázzuk ki azt a növekedési potenciált, amely a JYSK előtt áll Magyarországon és Ausztriában”

– mondta el Szűcs Tamás kinevezése kapcsán. A változások a JYSK hosszú távú növekedési stratégiáját szolgálják, és folytonosságot biztosítanak a magyar és osztrák szervezetek számára.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a Jysk az elmúlt években stabil és kiegyensúlyozott növekedést mutatott Magyarországon: a 2024–2025-ös pénzügyi évben a vállalat 16 százalékos árbevétel-növekedéssel, 89 milliárd forintos forgalmat ért el, miközben a vásárlók száma közel 10 százalékkal bővült, az online értékesítés pedig több mint 16 százalékkal nőtt.

A Jysk áruházai már a magyar lakosság 99,7 százaléka számára egy órán belül elérhetők, míg a vásárlók 85 százaléka 30 percen belül eljut egy üzletbe. Legújabb üzletét Veresegyházán nyitotta meg. Az új áruház a vállalat 3.0-s üzletkoncepciója szerint épült.