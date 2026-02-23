Vegyes üzenetet kaptak a Mol befektetői: 15 százalék feletti hozam várható, de csak óvatosan a vétellel!

Megérkezett az első elemzői célármódosítás a Mol részvényeire, azt követően, hogy a magyar olajtársaság péntek hajnalban közzétette tavalyi negyedik negyedéves és 2025 egészére vonatkozó pénzügyi jelentését.

Átértékelte a Mol részvénypiaci kilátásait a svájci UBS / Fotó: Kallus György

Bár a Mol a legfőbb eredménysoron a várakozást felülmúló, 877 millió dolláros CCS EBIDTA eredményről adott számot, és a tavalyi év egészében elért, 3,37 milliárd dolláros tisztított eredmény is fennállása második legjobb teljesítményének számít, a Barátság kőolajvezeték leállása komoly kockázatot jelent a vállalat számára, amit a vezetőség visszafogottabb 2026-os, hárommilliárd dolláros CCS EBITDA-célja is tükröz.

A svájci UBS mindezek tükrében 100 forinttal lecsípett az alig két héttel ezelőtt megfogalmazott árfolyam-várakozásából, és így 4100 forintra módosította célárát.

Az új prognózis 16 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet, ennek dacára a nagybank változatlanul tartást javasol.

Az UBS a lefelé korrigált várakozásával együtt is az optimistább elemzőházak közé tartozik. Az LSEG adatbázisban szereplő konszenzusos célár ugyanis 3370 forint, ami közel 5 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál.

Így látják az elemzők a Mol kilátásait

A Mol részvényeit követő kilenc befektetési szolgáltató közül öt vételt, további kettő tartást, és szintén kettő eladást javasol.

Idén az UBS két módosítása mellett két másik brókercég állt elő frissített árfolyam-várakozással.

A Patria Finance 3380 forintról 4000 forintra srófolta fel a célárat, továbbra is vételt ajánlva.

A Santander Polska pedig ötven forinttal, 3300 forintra húzta fel várakozását, kitartva a vételi ajánlás mellett.

Az eseménydús tavalyi év után izgalmasan indult 2026-is a Mol számára. A Barátság kőolajvezetéket ért január végi orosz támadás miatt ismét fókuszba kerültek az ellátási kockázatok, ami miatt geopolitikai konfliktus is kialakult az orosz nyersolajat felhasználó Magyarország és Szlovákia, valamint a vezeték egy szakaszát üzemeltető Ukrajna között. A nemzetközileg szankcionált orosz energiahordozó tranzitja kapcsán vita van Horvátország és hazánk között is.