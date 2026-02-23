Brutális vagy csak nagyon magas lesz a Graphisoft Park osztaléka?

A Graphisoft Park (GSP) befektetőinek ugyan még több mint egy hónapot kell várniuk március 25-ig, amikor az ingatlancég igazgatótanácsa egyéb közgyűlési előterjesztései között benyújtja az osztalékra vonatkozó javaslatát is, ám vélhetően addig is ez a kérdés marad érdeklődésük fókuszában – írja a Wood & Company brókercég a társaság negyedik negyedéves gyorsjelentéséről készült elemzésében.

Dörzsölhetik a kezüket a Graphisoft részvényesei / Fotó: Graphisoft Park

Európában is kiemelkedő ingatlancég a Graphisoft Park

A GSP ugyanis a korábbi pesszimista előrejelzések dacára elért vártnál magasabb, 8,31 millió eurós normál működésből származó profitja mellett a tavalyi telekeladás révén 12,17 millió euró egyszeri rendkívüli eredményt is bezsebelt, s így együtt összesen 20,48 millió euró pro forma nettó nyereséget termelt.

Arra mindenképpen számítani lehet, hogy a korábbi gyakorlattal és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról (SZIT) szóló törvénnyel összhangban a vezetőség javasolni fogja a normál működésből származó pro forma nyereség 90 százalékának osztalékként történő kifizetését, ám a telekeladásból származó további profit sorsa várhatóan csak a közgyűlési javaslatokból derül ki.

A Wood elemzése egyébként kiemeli, hogy a vártnál magasabb bérletidíj-bevételek, valamint az ingatlanállomány negatív átértékelésének hatására az ingatlanok hozama (FFO ROE) közel 9 százalékra nőtt tavaly,

s ezért a Graphisoft Parkot a legkevésbé eladósodott, ugyanakkor a legjövedelmezőbb tőzsdén jegyzett ingatlanvállalatok közé sorolja Európában.

A negyedik negyedév végén az ingatlanok értéke 203 millió euró volt, ami csökkenést jelent a 2024 végi 216 millió euróhoz képest, és több mint 18 százalékkal alacsonyabb a 2019-es év azonos időszakában mért 249 millió eurós értékelésnél.

Eközben a nettó adósság a telekeladást követően 46 millió euróra csökkent, mivel a vállalat decemberben visszafizette 6,5 millió eurós kedvezményes NHP-hitelét (Növekedési Hitelprogram) is, és ráadásul azon 240 ezer eurós fedezeti hatékonyságnövekedést számolt el az eredménykimutatásban.

A Park kihasználtsági rátája a 2024-es 94 százalékról év végégére 96 százalékra nőtt, miközben a budapesti piac átlaga 87 százalék volt.

A kitűnő mutatót a bérlők létszámának szerény gyarapodása vezérelte. A bérleti mutatók továbbra is szilárdak: a WAULT, azaz a bérleti szerződések lejártáig hátralévő súlyozott átlagos időtartam 4,4 év, a bérlői jogviszonyok átlagos hossza pedig 16,6 év, ami a makrogazdasági bizonytalanságok időszakában kiemeli a Park vonzerejét.