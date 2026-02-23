Január 27. óta nem érkezik egy csepp olaj sem a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, miután egy orosz támadás során megsérült a vezeték melletti tárolóegység. Erre hivatkozva az ukránok nem indították újra a szállítást. Pedig a kormány állítása szerint február 7. óta minden akadály elhárult a Barátság kőolajvezeték újraindítása előtt, ám az ukránok továbbra is halogatnak.

Itt a felvétel: így fenyegette meg Zelenszkij Magyarországot, hogy elvágja a Barátság olajvezetéket / Fotó: AFP

Itt a felvétel: így fenyegette meg Zelenszkij Magyarországot, hogy elvágja a Barátság kőolajvezetéket

Azonban nem teljesen előzmény nélküli a mostani eset. Tavaly augusztusban Volomidir Zelenszkij államfő az ukrán függetlenség ünnepén tartott sajtótájékoztatóján lényegében megfenyegette Magyarországot. Azt kérdezték az újságírók az elnöktől, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket.

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a "Barátságnak" a léte Magyarország álláspontjától függ

– mondta Zelenszkij, aki egyértelműen a Barátság olajvezetékre létére utalt. Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter ugyanakkor elítélte az ukrán államfő nyilatkozatát. "Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot. Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését" – írta.

A dízelstop után az uniós hitelt is blokkolja a kormány

A magyar kormány határozott állápontja, hogy a Barátság újraindításának halogatása mögött politika döntés van a háttérben, ami a legfelső szinten született meg. „Az, hogy Ukrajna nem indítja el az olajszállítást Magyarország irányába, egy politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg” – fogalmazott Szijjártó Péter múlt szerdán, amikor bejelentette, válaszul az ukránok döntésére

az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag szállítását leállította Magyarország és addig nem indul újra, amíg nem indul el újra a kőolaj a Barátság vezetéken Magyarország irányába.

Egyúttal Szlovákia és Magyarország is él azzal a lehetőséggel, hogy mindkét ország importálhat orosz kőolajat tengeri útvonalon. A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut.