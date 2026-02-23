Szárnyra kapott a forint, gyengül a zöldhasú

A forint piacán érdekelt befektetők már az MNB keddi kamatdöntését várják, elemzők szerint sanszos egy 0,25 százalékpontos vágás, a januári, vártnál alacsonyabb inflációra tekintettel.

A Equilor Befektetési Zrt. ugyanakkor hétfői jegyzetében megjegyzi, hogy a január 27-i kamatdöntő ülést követően Varga Mihály jegybankelnök a vártnál kissé szigorúbb hangnemet ütött meg a sajtótájékoztatón.

A kamatdöntés bejelentésére holnap 14 órakor kerül sor, majd 15 órakor jelenik meg a közlemény, és ezzel egy időben kezdődik Varga Mihály sajtótájékoztatója – írja a brókercég.

Amerikai hírcunami mozgatja a dollárt

Az euró egyébként erősödött a dollárral szemben. A keresztárfolyam 0,1 százalékkal, 1,1797-re emelkedett.