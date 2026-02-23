Deviza
EUR/HUF379,79 -0,15% USD/HUF322,37 +0,26% GBP/HUF434,59 -0,09% CHF/HUF415,28 -0,29% PLN/HUF90,06 -0,05% RON/HUF74,5 +0,23% CZK/HUF15,67 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 996,8 +1% MTELEKOM1 988 +0,7% MOL3 544 +0,45% OTP40 150 +1,25% RICHTER11 840 +2,03% OPUS543 +0,37% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS166 -1,51% WABERERS5 200 -3,46% BUMIX9 897,66 -0,88% CETOP4 278,45 +0,12% CETOP NTR2 702,15 +0,8%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szárnyra kapott a forint, gyengül a zöldhasú

Magára talált késő délelőttre a hazai deviza. A forint az euróval és a dollárral szemben is erősödött.
Murányi Ernő
2026.02.23, 12:35
Frissítve: 2026.02.23, 12:42

A kora reggeli 380,6 forintos euróárfolyamról késő délelőttre nagyot erősödött a hazai deviza, hiszen a közösségi deviza egységét 12 óra előtt nem sokkal 379,9 körül jegyezték a bankközi devizapiacon.

forint Supreme Court Building Following Tariff Ruling
Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése még a forint piacán is érezteti hatását / Fotó: NurPhoto via AFP

Ledolgozta veszteségét a forint

Sőt, korábban 379,7 forint közelében is járt az euró.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Eközben a dollár-forint 0,15 százalékkal, 322 alá, egészen pontosan 321,96-ra ereszkedett.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A forint piacán érdekelt befektetők már az MNB keddi kamatdöntését várják, elemzők szerint sanszos egy 0,25 százalékpontos vágás, a januári, vártnál alacsonyabb inflációra tekintettel.

A Equilor Befektetési Zrt. ugyanakkor hétfői jegyzetében megjegyzi, hogy a január 27-i kamatdöntő ülést követően Varga Mihály jegybankelnök a vártnál kissé szigorúbb hangnemet ütött meg a sajtótájékoztatón.

A kamatdöntés bejelentésére holnap 14 órakor kerül sor, majd 15 órakor jelenik meg a közlemény, és ezzel egy időben kezdődik Varga Mihály sajtótájékoztatója – írja a brókercég.

Amerikai hírcunami mozgatja a dollárt

Az euró egyébként erősödött a dollárral szemben. A keresztárfolyam 0,1 százalékkal, 1,1797-re emelkedett.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A zöldhasú nyomás alá került, miután pénteken, illetve hétvégén számos makrogazdasági hír érkezett a tengerentúlról.

Az Erste kiemeli, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága pénteken alkotmányellenesnek minősítette a Donald Trump amerikai elnök által kivetett országspecifikus vámokat. Erre az elnök a bírósági döntést követően, még pénteken bejelentette, hogy 10 százalékos általános globális importvámot vezet be, amit szombaton 15 százalékra emelt. 

A visszadobott törvény alapján eddig begyűjtött vámbevétel, nagyjából 175 milliárd dollár sorsa is bizonytalan. Az importőrök a befizetett összegeket visszaigényelhetik, a kérelmekről az alsóbb fokú bíróságok döntenek.

Az EU kereskedelmi biztosa az USA-val kötendő kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatának befagyasztását kezdeményezi, miután az amerikai bíróság pénteki döntése és az azt követő trumpi reakciók újabb káoszt okoztak a kereskedelempolitika terén.

Eközben az Egyesült Államokban az S&P Global feldolgozóipari beszerzési menedzser indexe februárban 51,2-re esett vissza a januári 52,4-ről az előzetes adatok szerint, alulmúlva az 52,6-os várakozásokat.

Az Equilor pedig arról ír, hogy kellemetlen meglepetést okozott az amerikai infláció. Az éves bázisú PCE infláció 2,9 százalékon alakult decemberben, ami 0,1 százalékpontos emelkedést jelent a novemberi értékhez képest és 0,1 százalékponttal meghaladta az elemzői várakozások mediánját. A év/év maginfláció 3,0 százalékon alakult, szintúgy meghaladva a 2,9 százalékos elemzői várakozást, míg a havi árindex a megelőző havi 0,2 százalékról 0,4 százalékra gyorsult decemberben.   

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1481 cikk
1481 cikk

 

