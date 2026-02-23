Orbán Viktor a parlamentben: hiába a brüsszeli nyomás, ebben nem hátrál meg a kormány
A kormányfő hétfőn a napirend előtt felszólalásában emlékeztetett, hogy a rendkívüli hideg, a havazás miatt a védekezésre tízmilliárd forintot költött el a magyar állam.
Orbán Viktor felidézte, hogy a rendkívüli hideg miatt a januári gázszámlák 30 százalékos rezsikedvezményben részesülnek.
A januári rezsistophoz szükséges forrást az energiakereskedőktől, az energiatermlőktől, valamint a költségvetés tartalékából biztosítják.
Elmondta, hogy január elsejétől 50 százalékkal megemelték a családi adókedvezményt. Az édesanyák mentesülnek a jövedelemadó megfizetése alól.
A következő három évben kortól függetlenül minden kétgyermekes édesanya szja-mentes lesz. Hozzátette: ez az intézkedés példátlan, ilyen csak Magyarországon van. Mint mondta, a kormány döntött a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetéséről is. Emellett 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjat.
„A brüsszeli nyomás ellenére a rezsivédelmet továbbra is fenntartja a kormány” – mondta Orbán Viktor hétfőn a parlamentben a napirend előtti felszólalásában.
Közölte, hogy megvizsgálták a kőolaj blokkolását, és megállapították, hogy nincs technikai akadálya a szállítás újraindításának. Orbán Viktor hozzátette: Ukrajna azt követeli, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, adjon pénz az ukránoknak és támogassa az ország EU-csatlakozását. Hangsúlyozta, hogy a kormány nem enged semmilyen zsarolásnak, kizárólag a magyar emberek érdekében cselekszik,
A miniszterelnök kiemelte, hogy „Ukrajna éppen felrúgja” az EU-val kötött társulási megállapodást, az EU magatartása pedig legalábbis kétértelmű, mivel Brüsszel kötelessége lenne, hogy Magyarország pártjára álljon. Ráadásul a kőolaj szállításának blokkolása 50 nappal a választás előtt történik.
Arról is beszélt, hogy
Magyarország megvétózza a brüsszeli 20. szankciós csomagot is, nem járul hozzá ahhoz, hogy az EU pénze Ukrajnába menjen.
Kifejtette, hogy az európai iparban 1 millió munkahely szűnt meg, ezért meggyőződése, hogy „Európa érdeke a béke, a háború mielőbbi lezárása”, azonban Brüsszel a háború folytatását támogatja.
Hangsúlyozta, hogy a brüsszeli stratégia téves, Oroszország még évekig képes működtetni hadigazdaságát. Orbán Viktor szerint annyi pénzt „nem lehet összekalapozni”, amennyit Ukrajnának szánna az Európai Unió.
„Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, ezen csak veszíteni lehet. Támogassa a tisztelt Ház a kormányt abban, hogy kívül tartsa a háborún Magyarországot” – zárta a felszólalását.
Orbán Viktor egy viszontválaszában kifejtette: az ellenzéki pártok a gödi Samsung-gyár ügyében hazudtak.
A gödi önkormányzat negyedévente mér: a vizet, a levegőt és a talajt. Egyetlen alkalommal sem mértek határérték feletti gyárból származó szennyezést
– mondta.
Elmondta hogy ezeket az adatokat folyamatosan nyilvánosságra hozzák, ezért ezekhez mindenki hozzáférhetett, tehát véleménye szerint az ellenzéki felszólalók szándékosan félrevezetik az embereket.
Arról is beszélt, hogy az ukrán–magyar konfliktus ügyében az ellenzéki pártok – akik közül a legtöbben nem indulnak az idei országgyűlési választáson – az ukránok oldalára álltak.
Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből, mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, akik egy magyar–ukrán konfliktusban az ukránok oldalára állnak
– jelentette ki.