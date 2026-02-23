A kormányfő hétfőn a napirend előtt felszólalásában emlékeztetett, hogy a rendkívüli hideg, a havazás miatt a védekezésre tízmilliárd forintot költött el a magyar állam.

Orbán Viktor a parlamentben: hiába a brüsszeli nyomás, ebben nem hátrál meg a kormány / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Orbán Viktor felidézte, hogy a rendkívüli hideg miatt a januári gázszámlák 30 százalékos rezsikedvezményben részesülnek.

A januári rezsistophoz szükséges forrást az energiakereskedőktől, az energiatermlőktől, valamint a költségvetés tartalékából biztosítják.

Elmondta, hogy január elsejétől 50 százalékkal megemelték a családi adókedvezményt. Az édesanyák mentesülnek a jövedelemadó megfizetése alól.

A következő három évben kortól függetlenül minden kétgyermekes édesanya szja-mentes lesz. Hozzátette: ez az intézkedés példátlan, ilyen csak Magyarországon van. Mint mondta, a kormány döntött a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetéséről is. Emellett 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjat.

„A brüsszeli nyomás ellenére a rezsivédelmet továbbra is fenntartja a kormány” – mondta Orbán Viktor hétfőn a parlamentben a napirend előtti felszólalásában.

Közölte, hogy megvizsgálták a kőolaj blokkolását, és megállapították, hogy nincs technikai akadálya a szállítás újraindításának. Orbán Viktor hozzátette: Ukrajna azt követeli, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, adjon pénz az ukránoknak és támogassa az ország EU-csatlakozását. Hangsúlyozta, hogy a kormány nem enged semmilyen zsarolásnak, kizárólag a magyar emberek érdekében cselekszik,

A miniszterelnök kiemelte, hogy „Ukrajna éppen felrúgja” az EU-val kötött társulási megállapodást, az EU magatartása pedig legalábbis kétértelmű, mivel Brüsszel kötelessége lenne, hogy Magyarország pártjára álljon. Ráadásul a kőolaj szállításának blokkolása 50 nappal a választás előtt történik.

Arról is beszélt, hogy

Magyarország megvétózza a brüsszeli 20. szankciós csomagot is, nem járul hozzá ahhoz, hogy az EU pénze Ukrajnába menjen.

Kifejtette, hogy az európai iparban 1 millió munkahely szűnt meg, ezért meggyőződése, hogy „Európa érdeke a béke, a háború mielőbbi lezárása”, azonban Brüsszel a háború folytatását támogatja.