Mi folyik a videójáték-iparban? Sorra hullanak ki a sikeres fejlesztőstúdiók – ennyire nem számít már, ha valaki jó játékot készít?

A Sony egyik legsikeresebb felvásárolt stúdióját zárja be, ami újabb figyelmeztető jel a globális videójáték-ipar számára. A Bloomberg beszámolója szerint a japán vállalat megszünteti a texasi központú Bluepoint Gamest, mely az elmúlt években több neves belsős projektért felelt, köztük olyan játékokért, melyeknek a felújított verziójára különösen sok játékos csapott le. A döntés nagyjából 70 munkavállalót érint, a stúdió hivatalosan a következő hónapban fejezi be működését.

Sorra hullanak ki a sikeres fejlesztőstúdiók – most éppen a közönségkedvenc Bluepoint Games / Fotó: VG (illusztráció)

Sok mindent vártak még a Bluepoint Gamestől

A 2006-ban alapított austini csapat elsősorban nagyszabású játékfelújításairól vált ismertté. Nevükhöz fűződik többek között a Demon’s Souls PlayStation 5-re készített változata, valamint korábban az Uncharted- és a Shadow of the Colossus-sorozat modern platformokra igazított kiadása. A Sony 2021-ben vásárolta fel a stúdiót, nem sokkal a Demon’s Souls sikeres újrakiadása után, majd bevonta a 2022-es God of War Ragnarök fejlesztésébe is. A Bloomberg korábbi értesülése szerint a Bluepoint ezt követően egy online szolgáltatásalapú God of War-projekten dolgozott, melyet 2025 januárjában töröltek. A mostani bezárást a vállalat egy „üzleti felülvizsgálat” eredményével indokolta.

A Bluepoint neve ugyan elsősorban a Demon’s Souls kapcsán került reflektorfénybe,

a FromSoftware rajongói körében régóta élénk várakozás övezte annak lehetőségét, hogy a stúdió egyszer a méltán neves Bloodborne felújításán is dolgozhat.

A 2015-ben megjelent Bloodborne máig az egyik legnagyobbra tartott akció-szerepjáték, mely máig a PlayStation 4 rabja, ugyanis nem készült hozzá sem PS5-ös remake, sem pedig PC-s kiadás. A közösség évek óta reménykedett egy korszerű, PlayStation 5-re optimalizált változatban, akár magasabb képkockaszámmal és látványos grafikai frissítésekkel. A Bluepoint szakmai sikerei miatt szinte mindenki azt gondolta, hogy évtizedekre velünk marad a fejlesztőcsapat, de a mostani hír sok álmodozásnak vet véget.

Sorra hullanak ki a jó fejlesztőstúdiók

A döntés ugyanakkor nem egyedi eset, hanem egy szélesebb iparági jelenség része. Az elmúlt két évben világszerte több ezer munkahely szűnt meg a videójáték-fejlesztés világában, miközben számos kisebb és közepes stúdió húzta le a rolót. A koronavírus-járvány idején megugrott keresletet követően a piac növekedése lelassult, a kiadók pedig költségcsökkentési programokat indítottak. A fejlesztési költségek közben meredeken emelkedtek: egy nagy költségvetésű játék előállítása ma már gyakran több százmillió dolláros (több tízmilliárd forintos) befektetést igényel.